Fibank präsentiert Google Pay für seine Kunden

Sofia, Bulgarien (ots/PRNewswire)

Die Fibank (First Investment Bank) gehört zu den ersten Finanzinstituten in Bulgarien, die ihren Kunden die Möglichkeit bieten, ihre von der Bank ausgegebenen Mastercard-Debit- oder -Kreditkarten im Google Pay-Dienst zu digitalisieren. Auf diese Weise können Kunden mit Android-Smartphones (mit Lollipop-Version 5.0 oder höher) kontaktlose Zahlungen an Verkaufsstellen (Point of Sales - POS) in physischen Geschäften, In-App-Käufe mit Android-Apps oder Kartenzahlungen bei Online-Händlern, die Google Pay akzeptieren (Informationen dazu finden Sie auf den Websites der Händler), vornehmen.

Google Pay ist eine digitale Brieftaschenplattform und eines der beliebtesten Bezahlsysteme der Welt. Das Hinzufügen einer Karte zu Google Pay ist schnell und einfach. Dazu müssen die Kunden die Anwendung My Fibank herunterladen und ihre Karte zu Google Pay hinzufügen. Informationen über hinzugefügte Karten werden sicher gespeichert und nicht an Händler weitergegeben. Das Bezahlen ist so einfach wie das Entsperren Ihres NFC-fähigen Smartphones und das Halten an das kontaktlose Lesegerät der Kasse. Der Dienst ist überall dort verfügbar, wo das Google Pay-Symbol oder das Symbol für kontaktloses Bezahlen angezeigt wird.

In den letzten 12 Monaten ist der Anteil des kontaktlosen Bezahlens aufgrund der anhaltenden COVID-19-Pandemie stetig gestiegen, wobei immer mehr Nutzer ein Smartphone oder eine Smartwatch für diesen Zweck bevorzugen. Mit der Erweiterung des breiten Angebots an Zahlungsmöglichkeiten um Google Pay kommt die Fibank den sich ändernden Bedürfnissen ihrer Kunden entgegen und baut den Leistungsumfang weiter aus. Fibank war die erste Bank des Landes, die digitale Kartenzahlungen mit Smartphones oder Smartwatches wie Garmin und Fitbit anbot. Mit einer weiteren erfolgreich umgesetzten Innovation behauptet die Bank einmal mehr ihre Position als führendes Unternehmen im Kartengeschäft in Bulgarien.

