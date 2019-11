Fibank

Apple Pay für die Kunden der Fibank

Sofia, Bulgarien (ots/PRNewswire)

Fibank ist die erste Bank in Bulgarien, die es ihren Kunden ermöglicht, Zahlungen mit Apple Wallet durchzuführen

Fibank (First Investment Bank) hat in Zusammenarbeit mit Mastercard den Apple Pay-Service eingeführt. Damit kann jeder Fibank-Kunde, der über eine Debit- oder Kreditkarte von Mastercard verfügt, diese in das Apple Wallet aufnehmen und einfach, sicher und privat mobile Zahlungen ausführen, die schnell und bequem abgewickelt werden.

Sicherheit und Datenschutz sind das Herzstück von Apple Pay. Wenn Sie eine Kredit- oder Debitkarte mit Apple Pay verwenden, werden die tatsächlichen Kartennummern weder auf dem Gerät noch auf den Servern von Apple gespeichert. Stattdessen wird eine eindeutige Gerätekontonummer zugewiesen, verschlüsselt und sicher im Secure Element auf Ihrem Gerät gespeichert. Jede Transaktion wird mit einem einmaligen und eindeutigen dynamischen Sicherheitscode autorisiert.

Apple Pay ist einfach einzurichten und die Benutzer erhalten weiterhin alle Prämien und Vorteile, die Kreditkarten und Debitkarten bieten. In Geschäften funktioniert Apple Pay mit iPhone SE, iPhone 6 und höher sowie der Apple Watch.

Online-Shopping in Apps und auf Websites, die Apple Pay akzeptieren, funktioniert ganz einfach mit der Touch ID, oder Sie doppelklicken einfach auf die Seitentaste und schauen auf Ihr iPhone X, um sich mit der Face ID zu authentifizieren. Mit Apple Pay müssen Sie weder lange Kontoformulare manuell ausfüllen noch wiederholt Versand- und Rechnungsinformationen eingeben. Wenn Sie unterwegs für Waren und Dienstleistungen in Apps oder Safari bezahlen, funktioniert Apple Pay mit iPhone 6 und höher, iPhone SE, iPad Pro, iPad (5. Generation), iPad Air 2 und iPad mini 3 und höher. Sie können Apple Pay in Safari auch auf jedem Mac verwenden, der im Jahr 2012 oder später mit dem Mac-Betriebssystem Sierra eingeführt wurde, und die Zahlung mit iPhone 6 oder höher, der Apple Watch oder mit der Touch ID auf dem neuen MacBook Pro bestätigen. Sie können Ihre Karte über Apple Wallet oder über ein registriertes mobiles Gerät in der My Fibank-App digitalisieren.

Weitere Informationen zu Apple Pay finden Sie unter https://www.apple.com/bg/apple-pay/

Logo https://mma.prnewswire.com/media/929430/Fibank_Head_Office_Bulgaria.jpg

Pressekontakt:

Ivailo Alexandrov

Fibank (First Investment Bank)

pr@fibank.bg

+359-2-800-2753

Original-Content von: Fibank, übermittelt durch news aktuell