Fibank erneut Liblingsmarke unter den Banken in Bulgarien

Fibank (First Investment Bank) gewann die Kategorie Financial Institutions im einzigen Verbraucherranking Bulgariens, MY LOVE BRANDS. Mehr als 40.000 Verbraucher unterstützten ihre Lieblingsmarken, wobei die Fibank zum vierten Mal seit Beginn des Rankings zum Gewinner wurde.

Der Wettbewerb wurde zum elften Mal in Folge vom Business Lady Magazine durchgeführt. Die Verbraucher wählten in drei Phasen, die drei leistungsstärksten Marken schaffen es ins Finale. In der Kategorie Financial Institutions lag die Fibank unangefochten an erster Stelle und führte überzeugend gegenüber ihren Wettbewerbern. Ein wichtiges Merkmal des Rankings ist, dass es sich nicht auf eine Jury für die Abstimmung und Nominierung stützt, sondern nur auf die Präferenzen der Verbraucher.

Die Auszeichnung "Beliebteste Marke" im Jahr 2019, die die Fibank auch in den Jahren 2011, 2012 und 2018 erhielt, ist das logische Ergebnis der konsequenten Bemühungen der Bank um die Entwicklung innovativer und kundenfreundlicher Produkte und Dienstleistungen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/929430/Fibank_Head_Office_Bulgaria.jpg

