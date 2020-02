PA Media Group

PA Media Group übernimmt Alamy, das globale Stockfotografieunternehmen

PA Media Group, das britische Nachrichten- und Informationsunternehmen, hat Alamy, einen führenden Anbieter von Stockfotografie, übernommen.

Alamy wurde vor 20 Jahren gegründet und verfügt über eine der vielfältigsten kreativen und redaktionellen Bildersammlungen der Welt, die fast 200 Millionen Fotografien, Vektoren und 360-Grad-Panoramabilder umfasst. Das Unternehmen hat fast 100.000 Kunden in über 150 Ländern und arbeitet in einer Reihe von Branchen wie Verlagswesen, Design, Werbung und Rundfunk.

Mit dem Erwerb tritt die PA Media Group erstmals in den Stockfotografiemarkt ein. Außerdem fördert sie die Langzeitstrategie des Konzerns, sein Geschäft zu diversifizieren und seine Position als führender britischer Anbieter plattformübergreifender Nachrichten, Sport- und Unterhaltungsdaten, Inhalte und Dienstleistungen zu festigen.

Alamy wird das redaktionelle Bild-Syndizierungsgeschäft der PA Media Group, PA Images, ergänzen, dessen Archiv mehr als 100 Jahre britische Geschichte sowie Königs-, Unterhaltungs-, Sport- und Nachrichtenfotografie dokumentiert.

Clive Marshall, Chief Executive der PA Media Group, sagte:

"Diese transformative Akquisition wird unseren Kundenstamm deutlich erhöhen und der PA Media Group erstmals eine starke Präsenz auf dem internationalen Markt verschaffen.

Alamy hat ein fantastisches Ökosystem von Content-Erstellern und Content-Nutzern rund um eine überlegene E-Commerce-Plattform geschaffen. Die Akquisition gibt dem Fotoservices der PA Media Group einen ganz neuen Maßstab und Vielfalt. Durch sie haben Kunden Zugang zu einem breiteren, umfassenderen Imageportfolio, das großartige redaktionelle Bilder und Stockbilder kombiniert und über eine globale Plattform zugänglich ist.

Darüber hinaus wird diese Akquisition die finanzielle Performance des Unternehmens weiter stärken und die Zukunft unseres Kerngeschäfts der Nachrichtenagentur sichern."

James West, Mitbegründer von Alamy, sagte:

"Die PA Media Group ist ein natürliches Zuhause für Alamy. PA verfügt nicht nur über eines der umfassendsten Fotoarchive des Vereinigten Königreichs, sondern teilt auch unser Ethos der Integrität und Qualität und hat einen hervorragenden Ruf, der über 150 Jahre aufgebaut wurde.

Alamy kann sich als Teil der PA Media Group auf eine fantastische Zukunft freuen."

Wichtige Statistiken über Alamy

- Alamy hat fast 200 Millionen Stockfotos, Vektoren und Videos von Einzelanbietern und Agenturanbietern - Im Durchschnitt werden jeden Monat mehr als drei Millionen Bilder zur Plattform von Alamy hinzugefügt - Das Unternehmen hat weltweit fast 100.000 Kunden

Über die PA Media Group

PA Media Group plc umfasst ein vielfältiges Portfolio spezialisierter Medienunternehmen, das Nachrichten & Informationen, Daten, Technologie und Kommunikationsdienstleistungen umfasst.

Die Vorzeigemarke PA Media ist die führende Nachrichtenagentur im Vereinigten Königreich und in Irland. Neben PA Media ist der Konzern auch die Muttergesellschaft von Alamy, dem globalen Stockfotografie-Unternehmen; EBS, einem TV-Metadaten-Unternehmen; Globelynx, einem Broadcast-Technologieunternehmen; Sticky Content, einer Agentur für digitale Inhalte und StreamAMG, einem Videostreaming-Unternehmen. Der Konzern ist außerdem ein Stakeholder des Finanznachrichtenanbieters Alliance News, der Baize Group, einem Unternehmen für Automobil-Content, und der Social-Video-Creation-Plattform Wochit.

PA Media Group hat 20 Aktionäre, die hauptsächlich aus britischen Nachrichtenmedien bestehen. Zu den größten Aktionären gehören DMGT plc, News UK plc, Reach plc und Informa plc.

http://www.pamediagroup.com

Über Alamy

Alamy ist die weltweit vielfältigste Stockfotothek mit knapp 200 Millionen kreativen und redaktionellen Stockfotos, Vektoren, 360-Grad-Bildern und Videos von unabhängigen Fotografen, Bildagenturen und Archiven. Seine globale Beitragsbasis liefert täglich mehr als 100.000 neue Bilder an die Online-Plattform des Unternehmens.

Alamy wurde 1999 mit der Vision gegründet, die Welt des Kaufs und Verkaufs von Bildern zu verändern. Das Unternehmen hat erfolgreich technisches Know-how, hervorragenden Kundenservice, enge Beziehungen zu Fotografen und eine starke Markengeschichte entwickelt, um den weltweiten Bilderkäufern ein überzeugendes Angebot zu liefern.

Der Bestand bietet kreative und redaktionelle Stockfotografie aus einem Netzwerk von über 100.000 Fotografen und 650 Bildagenturen und Archiven. Seine Kunden sind weltweit im Verlags-, Werbe-, Design-, Unternehmens- und Rundfunksektor tätig.

Der Hauptsitz von Alamy befindet sich in Oxfordshire, UK. Alamy hat Niederlassungen in den Vereinigten Staaten und Indien sowie ein Team in Australien.

https://www.alamy.com/

