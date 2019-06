The Organizing Committee of the 2nd Goji Berry Industry Expo

Die zweite Goji Berry Industry Expo findet in Zhongning, China, statt

Gojibeeren aus Zhongning - eines der besten Lebensmittel der Welt

Die zweite Goji Berry Industry Expo findet vom 26. Juni bis zum 28. Juni in Zhongning statt - ein Landkreis entlang des Gelben Flusses in der autonomen Region Ningxia Hui im Nordwesten Chinas.

Zhongning, das auch als das "Zuhause von Chinas Gojibeeren" bezeichnet wird, blickt auf eine 600 Jahre lange Geschichte des Anbaus von Gojibeeren und ist der weltweite Ursprungsort dieser Frucht. Gojibeeren, die auch Wolfsbeeren genannt werden, gelten als wichtiges Mittel in der traditionellen chinesischen "Medizin und Lebensmittelhomologie". Sie wirken sich u. a. positiv auf die Leber- und Nierenfunktion sowie das Immunsystem des Körpers aus und verfügen über Anti-Ageing-Eigenschaften.

In China werden sie gerne roh oder auch im Tee und als Suppe verzehrt. Doch in den letzten Jahren erfreut sich die rote Beere auch zunehmender Beliebtheit im Ausland, wo sie gerne in Smoothies, Salate und Kuchen gemischt wird. Somit hat die Gojibeere in westlichen Märkten noch einen weiteren Namen erhalten, wo sie als "Superfood" gilt.

Mittlerweile werden in Zhongning auf einer Fläche von 13.333 Hektar Gojibeeren angebaut und die jährliche Produktion von Trockenfrüchten beträgt 50.000 Tonnen. Die Region hat Standardmethoden für den Anbau entwickelt, um den Einsatz von Pestiziden zu kontrollieren, die Qualität der Beeren zu verbessern und neue Produkte zu entwickeln. Daher sind Gojibeeren aus Zhongning im Ausland immer gefragter.

Laut Statistiken werden Goji-Produkte aus Zhongning, einschließlich getrockneter Beeren, Saft, Öl und gefriergetrocknetem Pulver, in über 40 Länder und Regionen exportiert, darunter die Vereinigten Staaten, die Europäische Union, Japan und Australien. Das Exportgeschäft macht 40 % des chinesischen Gesamtvolumens aus.

