Pure CE

Purecircle Holdings gibt Namensänderung in Pure CE bekannt

Singapur (ots/PRNewswire)

Pure CE spiegelt den globalen Fokus und die Stärke des Portfolios aus vielen Marken der Kreislaufwirtschaft wider.

Pure CE Pte Ltd, vormals Purecircle Holdings Pte Ltd, gab heute die Änderung seines Firmennamens "Purecircle Holdings" in "Pure CE" bekannt.

Pure CE hat seinen Firmennamen und seine Marke aktualisiert, um seine Identität als führende Privatkapitalgesellschaft, die im Zentrum der Kreislaufwirtschaft steht - einer der sozial und wirtschaftlich aktuellsten Branchen der Welt - widerzuspiegeln. Gleichzeitig soll diese Änderung auch den individuellen Beitrag jeder einzelnen Pure CE Marke und deren Geschäftstätigkeit zum Erfolg der gesamten Organisation anerkennen.

Bei der Kreislaufwirtschaft geht es nicht allein um die Ressourceneinsparung, sondern vielmehr um eine Strategie, die verfügbaren Ressourcen intelligenter zu nutzen. Gestützt vom stetigen Wandel hin zu erneuerbarer Energie, baut das Kreislaufmodell auf langfristige Belastbarkeit. Es schafft Geschäfts- und Wirtschaftschancen und bietet Umweltschutz und Sozialleistungen.

"Wir freuen uns über den neuen Pure CE Namen und die Firmenidentität, um das globale Wesen des Trends hin zu Kreislaufgeschäftstätigkeit besser wiederzugeben und klarer zu formulieren, wer wir geworden sind und wer wir werden möchten", teilt der Geschäftsführer Paul Gandy mit. "Dank dieser Klarheit und Fokussierung können wir uns jetzt weiter auf unsere Stärken konzentrieren: die kommerziell tragfähigsten Produkte und Lösungen zu entwickeln, die den Ansprüchen der Gesetzesänderungen gerecht werden, wie z. B. das Verbot von Einweg-Plastik."

Pure CE ist eine fortschrittliche, bahnbrechende Privatkapitalgesellschaft mit dem Ziel, konzeptionelle Ideen ausfindig zu machen und sie mit dem Ziel des globalen Geschäftswandels umzusetzen. Als Fürsprecher für die Entwicklung der Kreislaufwirtschaft hat Pure CE ein hochrangiges Team aus Experten und aktiv Beteiligten vor allem aus den Branchen Biotechnologie, CleanTech und dem Gesundheitswesen zusammengebracht.

Zu unserer Markenreihe gehören: Purecog®, Peregrine Analytics®, Mintaga®.

