Ulterion®-Beschichtungen machen Papierverpackungen tatsächlich nachhaltig

Jain Chem Ltd. mit Sitz in Taylors (South Carolina) hilft der Kreislaufwirtschaft mit der Einführung von Ulterion®, einer Palette höchst nachhaltiger Funktions- und Schutzbeschichtungen für Verpackungen aus Papier und Pappe, deutlich weiter. Die Palette von Ulterion® umfasst höchst effektiven und funktionell äquivalenten Ersatz für Einweg-Plastikfilme und nicht kompostierbare Fluorchemikalien, Silikon, Chrom und andere problematische Beschichtungen. Ulterion® bietet zudem Beschichtungen an, die bei Hitze nicht haften, Heißversiegelung ermöglichen, Aufdrucke schützen und andere wünschenswerte Funktionen verfügbar machen. Ulterion® erfüllt alle Ansprüche der Nachhaltigkeit:

- Ulterion®-Beschichtungstechnik konvertiert Abfälle von PET-Getränkeflaschen in wiederverwertbare Nicht-Plastikmaterialien, welche die Schutz- und Funktionseigenschaften von Zellstoffverpackungen verbessern. - Mit Ulterion® beschichtete Verpackungen können zu 99,5 % wiederaufbereitet und problemlos erneut in Pappe oder Papier für Lebensmittelverpackungen verarbeitet werden. - Ulterion®-Beschichtungen bilden kein Hemmnis für die Kompostierbarkeit. - Ulterion® -Beschichtungen enthalten bis zu 95 % wiederverwertete und erneuerbare Materialien, was dafür sorgt, dass Milliarden Plastikflaschen nicht auf der Deponie oder im Ozean enden. - Die Verwendung von Ulterion®-Beschichtungen kann mit vorhandenen Ausrüstungen für Konvertierungsverfahren erfolgen. - Ulterion®-Beschichtungen sind durch die US-Gesundheitsbehörde FDA zugelassen, BfR-verzeichnet und halten die strikten Anforderungen der kalifornischen Proposition 65 ein.

In der ersten wichtigen Produkteinführung wurden von einer großen Schnellimbisskette 2 Millionen Papierbecher mit Ulterion®-Beschichtung verkauft und es liefen keinerlei Beschwerden ein. Mit Ulterion® beschichtete Papierbecher sind jetzt bei großen Herstellern in ganz Nordamerika erhältlich und werden in Kürze in Europa verfügbar sein.

Surendra Jain, Vorsitzender von Jain Chem, sagt dazu: "Wir haben Ulterion®-Beschichtungen geschaffen, damit der Umweltschutz weltweit vorankommt." Manoj Jain, CEO von Jain Chem, setzt hinzu: "Wir haben die Menge von Verpackungsmüll in Betracht gezogen, die in unserer Kultur anfällt, und kamen zu dem Schluss, dass wir einen echten Beitrag zur Kreislaufwirtschaft leisten könnten."

Jain Chem Ltd. wurde 1977 gegründet und spezialisiert sich auf individuelle und einzigartige chemische Lösungen für Kunden einer Reihe weiterverarbeitender Branchen, darunter Papier, Verpackungen und Textilien. Unsere Strategie der Produktinnovation konzentriert sich darauf, umweltfreundliche und nachhaltige Produkte zu entwickeln. Wir liefern mit unseren Produkten Leistung, Mehrwert und Konkurrenzvorteile, mit denen unsere Kunden sich auf den globalen Märkten im Wettbewerb abheben können. Jain Chem hält die höchsten Standards bei Qualität, Sicherheit und Umwelt ein. Unsere Produktionseinrichtung ist gemäß ISO 9001:2015 zertifiziert.

