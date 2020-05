TikTok

Deutschlands erfolgreichster TikTok Creator Falco Punch stellt im gemeinsamen Livestream mit Dieter Bohlen erste Single vor

Punch und Bohlen sprechen gemeinsam im Livestream über Punchs Debütsingle und unterstützen Spendenkampagne #AllesGeben

Falco Punch, einer der erfolgreichsten deutschen Creator auf TikTok, der führenden Plattform für mobile Kurzvideos, veröffentlicht am Freitag, den 29. Mai, mit dem Song "1-2-3 Floor" seine erste Club-Track-Single via Universal Music (Polydor/Island). Zum Single-Release startet auf TikTok die #123Floor-Challenge, in der alle Nutzer*innen aufgerufen werden, den Club zu sich nach Hause zu holen und einen eigenen Clip zum Track beizusteuern. Zudem wird Falco Punch mit Dieter Bohlen am 27. Mai um 18:00 Uhr in einem Livestream auf TikTok über den Song sprechen. Dieter und Falco nutzen dabei erstmals das neue Live Co-Hosting Feature und werden während des Streams Spenden für das Kinderkunsthaus München sammeln. Damit bringen sie die #AllesGeben-Spendenkampagne im Kampf gegen COVID-19 zu einem fulminanten Abschluss.

"Ich finde TikTok einfach wahnsinnig spannend und Falco macht dort einen mega Content. Da war es für mich eine leichte Entscheidung, mir auch ein Profil zuzulegen und mit Falco einen Stream zu machen. Ich freu mich darauf", sagt Dieter Bohlen zu seinem gemeinsamen Livestream mit Falco. Der Musiker und Produzent startete seine Karriere in den 1980er-Jahren als Mitglied der Band "Modern Talking" und unterstützt seitdem junge Künstler*innen bei ihren musikalischen Ambitionen. Er ist ab sofort unter @dieterbohlen auf TikTok aktiv.

"Mich reizen außergewöhnliche Sounds und Stimmen. Ein Track soll einerseits dazu animieren, die Tanzfläche zu stürmen. Andererseits stehe ich auf gute Stories, die zum Zuhören anregen. Ich versuche, in meinen Songs Tanzbarkeit mit einer gefühlvollen Geschichte zu verbinden", so Falco Punch über seinen Songwriting-Prozess. "Ich finde es einfach großartig, dass ich bei TikTok meine Liebe zu Videos und zum Musikmachen gleichermaßen kreativ ausleben kann."

Falco Punch ist gelernter Tischler und wird in der Social Media Community schon jetzt als Megastar gefeiert: Mit mehr als 8,6 Millionen Followern ist der 24-jährige Hamburger nicht nur der reichweitenstärkste TikTok Creator Deutschlands, sondern zählt auch im internationalen Ranking zu den Top 10 der beliebtesten Nutzer*innen in ganz Europa. Schon in frühen Kindertagen hatte der erklärte Technik-Nerd Klavierunterricht und brachte sich später autodidaktisch das Komponieren, das Programmieren und das Produzieren bei. Nach DJ-Sets auf kleineren Partys begann er, erste selbstgefilmte Clips auf TikTok zu veröffentlichen, mit denen er sich schnell eine millionenstarke Follower-Community aufbaute. Beeinflusst von Producern wie Alan Walker oder Martin Garrix kombiniert Falco Punch Elemente aus EDM, Urban Pop und HipHop zu einem clubbig-tanzbaren und zugleich kopfkinostarken Hybrid-Style. Für 2020 sind weitere Single Veröffentlichungen von Falco Punch in Planung.

