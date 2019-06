Waves Platform

Waves stößt in dApps-Markt vor und führt Smart Contracts-Funktionalität ein

Langerwartete Neuerung für Smart Contracts- und dApps-Segment ab jetzt verfügbar

Die Waves Platform, ein dezentrales Blockchain-Entwickler-Ökosystem für die Erstellung von Web 3.0-Lösungen, macht ihre speziell entwickelte Programmiersprache RIDE im Mainnet verfügbar - dies ermöglicht globalen Entwicklern, vollwertige dezentrale Anwendungen auf der Waves-Blockchain zu erstellen.

Innovative Lösung

Waves erhebt den Anspruch, mit seiner Lösung Vorteile gegenüber bestehenden Alternativen zu bieten, einschließlich der beliebtesten Plattformen Ethereum, EOS und TRON. Zu diesen Vorteilen gehört die entwicklerfreundliche Programmiersprache RIDE, die Anwendern hilft, Fehler im Kodierungsprozess zu vermeiden: Lazy Evaluation, formale Verifikation, keine Gas-Erfordernisse, Pauschalgebühren für Transaktionen und bessere Skalierbarkeitseigenschaften.

Alexander Ivanov, Gründer und CEO von Waves, glaubt, dass der RIDE-Release eine große Anzahl von Entwicklern auf die Plattform locken wird, und zwar sowohl von konkurrierenden Blockchains als auch von außerhalb des Blockchain-Umfelds.

"DApps gelten als die Zukunft der dezentralisierten Welt, und eine Plattform, die in hier die Nase vorn hat, wird sich als Spitzenreiter herauskristallisieren", erklärt Ivanov. "Wir wollen eine Führungsposition einnehmen, indem wir originäre Lösungen entwickeln, die es so noch nie gab, und dabei die Probleme der bereits im Markt bestehenden Implementierungen berücksichtigen".

"Der Kodierungsprozess gestaltet sich damit für Blockchain-Entwickler kostengünstiger und komfortabler als jemals zuvor, gleichzeitig wird die Zutrittsbarriere für alle, die nicht aus dem Blockchain-Segment kommen, deutlich gesenkt und neue Möglichkeiten entstehen", so Ivanov.

Einfluss auf das Segment

Das Segment dApps wird derzeit mit 3,2 Milliarden US-Dollar bewertet, wobei die Gesamtzahl der Nutzer auf den vier wichtigsten Plattformen fast 800.000 beträgt - ein Anstieg von 25% im ersten Quartal 2019. Analysten prognostizieren für die nächsten zwei bis drei Jahre einen Boom im dApps-Segment.

DApps haben das Potenzial, nicht nur die Bereiche Speicher, Handel und Wetten, sondern auch Wahlen, Gesetzgebung und andere öffentliche Dienstleistungen und Events zu demokratisieren. DApps werden auf bestehenden Plattformen, von denen es einige Dutzend gibt, entwickelt und auf den Markt gebracht, doch selbst die größten und bekanntesten Plattformen können den Anforderungen der Entwickler noch nicht ganz gerecht werden. Der Launch von Waves' Smart Contracts soll den Wettbewerb zwischen den Plattformen verstärken und die Expansion des Segments fördern.

Die Waves Platform wurde 2016, nachdem das Projekt 16 Millionen US-Dollar an Investitionen gesammelt hatte. mit einem Team von 10 Entwicklern gegründet. Das Unternehmen beschäftigt derzeit 180 Mitarbeiter in Moskau, Amsterdam und Zug. Es gibt 664.074 aktive Nutzer (ein Plus von 30% gegenüber dem Vorjahr für 2019/2018), die durchschnittlich 100.861 Transaktionen täglich durchführen (Angaben: blocktivity.info).

Waves ist die technologische Grundlage für das Vostok-Projekt, das im Dezember 2018 Investitionen in Höhe von 120 Millionen US-Dollar für die Entwicklung einer privaten Blockchain für Unternehmen und den öffentlichen Sektor angezogen hat.

