"Cover of Future" setzt Kunst zur Stärkung des globalen Bewusstsein für den Klimawandel ein

Die Künstlerin Nguyen Thi Kim, Vorstandsvorsitzende der Aktiengesellschaft HTD Media, schafft das "Cover of Future" (etwa: "Das Deckblatt der Zukunft") im Einsatz für die Wiederaufnahme des weltweiten Kampfes gegen den Klimawandel und veranschaulicht so die verheerenden Folgen klimatischer Veränderungen.

Wissenschaftler warnen, dass es nur mehr eine Frage von 12 Jahren ist, bis mehrere Millionen Menschen aufgrund des Klimawechsels Risiken wie Dürre, Flutkatastrophen, extremer Hitze und Armut[1] ausgesetzt sein werden. Diese Warnung wurde auf dem 2019 Vesak Festival der Vereinten Nationen durch ein einziges Bild laut und deutlich an Staatsoberhäupter, buddhistische Führer sowie wie Buddhisten rund um den Globus weitergeleitet.

Die vietnamnesische Künstlerin Nguyen Thi Kim Duc schuf das Kunstwerk, das den Namen "Cover of Future" trägt, auf traditioneller vietnamnesischer Seide mit von Van Gogh inspirierten Wasserfarben, sanften, doch kräftigen Pinselhieben sowie zugleich satten und leblosen Farben, und stellt auf diese Weise einen sterbenden Baum dar, der teilweise im Meerwasser versinkt. Das Gemälde veranschaulicht die verheerenden Folgen des Klimawandels - eine Welt ohne grüne Bäume, Tiere und Menschen.

Nguyen wählte einen simplen Malstil, da sie das Kunstwerk "von Herzen zu Herzen" sprechen lassen und ihre Liebe zur Natur weitergeben wollte, wie es bereits der chinesische Philosoph Laotse vermochte: "Die Menschheit vertraut auf die Erde, die Erde vertraut auf Gott, Gott vertraut auf Religion und Religion vertraut auf Natur." Zusätzlich beabsichtigte sie, die Menschen erkennen zu lassen, dass der Planet einzig dann gerettet werden kann, wenn sie sich ihrer verschwenderischen und umweltzerstörenden Gewohnheiten entledigen.

105 Exemplare dieses Gemäldes wurden an die Staatsoberhäupter sowie buddhistische Führer aus über 100 Ländern ausgehändigt, die an den Vesak-Feierlichkeiten teilnahmen. Zu diesen zählen buddhistische Führer wie Professor Dr. Phra Brahmapundit - Vorsitzender des International Council for the Day of the Vesak (ICDV), Herr Nguyen Manh Hung - vietnamnesischer Minister für Information und Kommunikation, Ryan Giggs - Trainer des walisischen Fußballnationalteams, der nepalesische Ministerpräsident, der Präsident des Senats von Buthan sowie Sang Ji Zha Xi - stellvertretender Generalsekretär der buddhistischen Kirche Chinas. Sie alle zeigten sich nach Erhalt des Gemäldes äußerst mitfühlend und bewegt.

"Das 'Cover of Future' soll Staatsoberhäupter an ihre Verantwortung erinnern, unsere Welt zu bewahren. Als Entscheidungsträger müssen sie in dem Kampf darum, ihren Völkern die Verantwortung für den Schutz der Umwelt vor Augen zu führen, ganz vorne stehen. Sollten keine Maßnahmen getroffen werden, so ist das Ende der Welt unabwendbar. Ich wünsche mir, dass sie meinem Bild einen Platz in ihren Wohnzimmern zuteilen, so dass ihnen ihre Verantwortlichkeit tagtäglich vor Augen geführt wird", so die Künstlerin Nguyen Thi Kim Duc.

Informationen zur Künstlerin

Nguyen Thi Km Duc ist zur Zeit als Direktorin des Institute of Human Resources - HV Talent tätig und übt gleichzeitig das Amt der Vorstandsvorsitzenden der Aktiengesellschaft HTD Media aus. Darüber hinaus gründete sie Butta, das erste soziale Netzwerk für die buddhistische Gemeinde Vietnams.

Frau Guyens Leidenschaft für die Umwelt ist auf den Einfluss ihres Vaters zurückzuführen. Ihr Vater ist der renommierte vietnamnesische Schriftsteller Nguyen Son Dong, der den berühmten Roman "Xu Doai May Trang" sowie zahlreiche vietnamnesische Gedichte verfasste. Laut Frau Nguyen habe das von ihrem Vater verfasste Gedicht "The Freshness To Life" (etwa: "Das Elixier des Lebens") ihre Leidenschaft dafür geprägt, sich für den Schutz der Welt, die uns Menschen beherbergt, einzusetzen.

"On a block of wood this afternoonRaindrops were so smallIt pained my heartBut the forest was vastPeople's immensity as well,Please join me! For evergreen forestThe freshness to life"

(etwa: "Auf einem kleinen Stückchen Holz an jenem Nachmittagschienen die Regentropfen so winzig,dass Schmerz mein Herz erfüllteDoch der Wald war weitwie die Unendlichkeit der MenschheitBitte schließ dich mir an!Für endlos grüne WälderDas Elixier des Lebens")

Aus "The Freshness To Life"

Frau Nguyen hofft, dass "Cover of Future" als Markenbotschafter für unsere Umwelt und als Werkzeug gegen den Klimawandel in Erwägung gezogen wird. Weltweite Präsenz soll erlangt werden, um den Erhalt des Grünen Planeten auch zukünftig zu gewährleisten.

