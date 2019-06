Planet Labs

Planet unterzeichnet Vereinbarung mit dem europäischen Energieanalyse-Start-up Kayrros

San Francisco (ots/PRNewswire)

Planet, Betreiber der größten kommerziellen Satellitenflotte in der Geschichte, der täglich hochauflösende Bilder auf der ganzen Welt sammelt, gab heute eine kommerzielle Vereinbarung bekannt, in dessen Rahmen das Unternehmen dem europäischen Energieanalyse-Start-up Kayrros den kostenpflichtigen Zugang zu Erdbeobachtungsbildern und -daten ermöglicht.

Im Rahmen dieser Vereinbarung wird Kayrros die Daten von Planet verwenden, um Anlagen von Energiehändlern zwecks mehr Transparenz im Markt zu überwachen. Das Unternehmen wird ebenfalls die Tools von Planet einsetzen, um so ein zuverlässiger Anbieter von maßgeschneiderten 3D-Mapping-Diensten via Satellit zu werden. Mit diesem Mapping wird ein dimensionaler Snapshot bereitgestellt und die Entwicklung von Rohstoffvolumen oder strukturellen Veränderungen aufgezeigt, sodass die Kunden Sachanlagen überwachen und Volumen mit beispielloser Genauigkeit und Geschwindigkeit messen können.

Die Satelliten von Planet sind in der Lage, gezielte hochauflösende Bilder von spezifischen Gebieten mit einer hohen Revisit-Rate zu erstellen, was zu einer höheren Genauigkeit im Bereich der 3D-Bildrekonstruktion führt.

"Wir von Kayrros haben die besten Spezialisten für Satellitenbildgebung in Europa vereint und sind in der Lage, die Kunden im Energiesektor mit noch nie dagewesenen Erkenntnissen mit einer beispiellosen Genauigkeit zu versorgen, was vor ein paar Jahren noch völlig undenkbar war", sagt Antoine Rostand, Gründer und CEO von Kayrros. "Durch die Partnerschaft mit Planet und die Stereo-SkySat-Bildgebung können wir darauf aufbauen, insbesondere im spannenden Bereich 3D-Mapping."

"Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Kayrros, wodurch wir in der Lage sind, dem Energiesektor einzigartige Erkenntnisse mittels der Stereo-SkySat-Bildgebung von Planet zu liefern", sagt Matthew Wood, Director of European Sales von Planet. "Deren unvergleichliche Kombination aus Domain-Wissen sowie Markt- und technischer Kompetenz ist eine perfekte Ergänzung zur täglichen Bildgebung von Planet."

Kayrros nutzt modernste Technologien, insbesondere Satellitenbildgebung und künstliche Intelligenz, um eine innovative technologische Plattform zur Anlagenobservation bereitzustellen. Mit fast 150 Mitarbeitenden aus über 15 Nationalitäten am Hauptsitz in Paris und in den Niederlassungen in Houston, London, New York und Singapur liefert Kayrros verwertbare Informationen in Fast-Echtzeit, um damit eine bessere Entscheidungsfindung zu erreichen. Die Lösungen von Kayrros sind rasch skalierbar und werden auf neue Regionen, Industrien sowie Datenquellen ausgeweitet, um eine höhere Transparenz in ansonsten undurchsichtigen Märkten sicherzustellen. Mehr Informationen erhalten Sie unter www.kayrros.com.

Planet ist ein Unternehmen für integrierte Raumfahrt- und Datenanalyse, das die größte kommerzielle Satellitenflotte in der Geschichte mit 15 Sub-Meter-Satelliten für eine rasche Revisit-Fähigkeit betreibt, mit der täglich hochauflösende Bilder der gesamten Landmasse der Welt gesammelt werden. Die täglichen Snapshots von Planet erfassen ein riesiges Volumen an Informationen über unseren sich wandelnden Planeten. Sie umfassen Software und Analysetools, welche die Benutzer benötigen, um kritische Geschäftsentscheide zu fällen. Planet hat im März 2019 Boundless Spatial Inc übernommen. Das ehemalige Team von Boundless Spatial und die Teams von Planet, welche die Einsätze der US-Bundesregierung unterstützen, wurden zusammengeführt und bilden nun gemeinsam die Tochtergesellschaft Planet Federal. Mehr über Planet erfahren Sie unter http://www.planet.com.

Pressekontakt:

Sarah Bates

sarah.bates@planet.com

Original-Content von: Planet Labs, übermittelt durch news aktuell