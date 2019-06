The Publicity Department of Changzhou

2019 World Industrial and Energy Internet Expo findet im ostchinesischen Changzhou statt

Die 2019 World Industrial and Energy Internet Expo, die als Plattform zur Förderung der Entwicklung des industriellen Internets in den Bereichen Fertigung und Energie dient, wurde vom 20. bis 22. Juni in Changzhou in der ostchinesischen Provinz Jiangsu ausgerichtet.

Die Messe umfasste einen Gipfel, die Ausstellung von Internetanwendungen für die Sektoren Industrie und Energie, fünf Unterforen und einen Wettbewerb für industrielle Apps.

77 Unternehmen nahmen an der Messe teil, darunter Honeywell International Inc., itelligence AG, Huawei Technologies Co., Ltd., China Mobile, China Telecom, Baidu Cloud, China Aerospace Science and Industry Corporation (CASIC) und andere namhafte in- und ausländische Unternehmen sowie 21 führende lokale innovative Unternehmen aus Changzhou wie Trina Solar, Wanbang NE, die CAXA-Niederlassung in Changzhou und weitere.

Xu Wenwei, Vorstandsmitglied und Chief Strategy Marketing Officer von Huawei, erklärte im Rahmen des Expo-Summit, dass die Entwicklung des industriellen Internets nach wie vor vielen Herausforderungen steht, zu denen unzureichende Netzwerkanbindungen, hohe Verbindungskosten, inkongruente Daten und wenig Schutz gegen Cyberangriffe zählen. Um diesen Schwierigkeiten zu begegnen, sucht Huawei nach Partnern, um auf Basis seines eigenen Vorsprungs bei Informatisierung und Digitalisierung eine feld- und branchenübergreifende industrielle Plattform zu schaffen.

Changzhou hat in den letzten Jahren zahlreiche hochentwickelte Plattformen für das industrielle Internet in der Stadt angesiedelt, darunter CASICloud, CAXA und das Huawei Cloud Innovation Center, und lokale Unternehmen wie Tengen Group, Focusight Technology Co., Ltd. und Risun Technology Co., Ltd. kultiviert. Einige lokale Unternehmen loten aktiv die Anwendungsmöglichkeiten für das industrielle Internet im Energie-Bereich aus. Wanbang NE beispielsweise will seine Lade-Plattform Star Charge für weitere Regionen der Welt anpassbar machen.

Wang Quan, Parteisekretär der Kommunalkomitees Changzhou, sagte in seiner Rede, dass sich Changzhou in Zukunft stärker auf "Internet +" in den Sektoren Industrie und Energie konzentrieren und die Integration von industriellem Internet und Realwirtschaft energisch fördern werde, um kleine und mittelständische Unternehmen zu stärken und neue Branchen und neue Wirtschaftssysteme hervorzubringen. Er merkte außerdem an, dass Changzhou durch den Aufbau von Marken für intelligente Fertigung und Smart Energy seinen Industrialisierungsgrad verbessern, die Effizienz bei der Erzeugung und Nutzung von sauberer Energie steigern und eine innovative Industriekette mit zentraler Wettbewerbsfähigkeit schaffen werde.

