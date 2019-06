The Supreme Cannabis Company, Inc.

Supreme Cannabis startet Investitionsplattform Surpreme Heights

Toronto (ots/PRNewswire)

- Supreme Heights mit Sitz in London, UK, nimmt Investitionsmöglichkeiten in Großbritannien und Europa wahr

- Visiert Investitionen in differenzierte britische und europäische CBD-Gesundheits- und Wellnessmarken an

Die Supreme Cannabis Company, Inc. ("Supreme Cannabis" oder das "Unternehmen") (TSX: FIRE) (OTCQX: SPRWF) (FRA: 53S1) meldete heute die Einführung von Supreme Heights, eine sich in London, UK, befindliche Investitionsplattform, die sich vordergründig auf Anlagemöglichkeiten in Großbritanniens und Europas CBD-Gesundheits- und Wellnessbereich konzentriert. Supreme Heights beabsichtigt, strategische Investitionen in differenzierte Gesundheits- und Wellnessunternehmen von hoher Wachstumsrate zu tätigen und möche diese mit zielgerichteten Marken und CBD-Angeboten von höchster Qualität unterstützen.

Supreme Cannabis startete Supreme Heights als separate Einheit, die sich ausschließlich Anlagemöglicheiten auf dem britischen und europäischen CBD-Gesundheits- und Wellnessmarkt zuwenden wird. Supreme Heights wird von Supreme Cannabis' regulatorischer Expertise sowie umfassendem Fachwissen in den Bereichen Produktkommerzialisierung, Lieferkette, Marketing und Kapitalmärkte sowie dem Corporate-Supportservice des Unternehmens profitieren. Supreme Cannabis' Managementteam verfügt über profunde Erfahrungswerte mit in Kanada sowie auf internationalen Märkten agierenden Gesundheits- und Wellnessunternehmen. Supreme Heights wird auf die Erfahrungen des Unternehmens mit der Markteinführung von Premiummarken zurückgreifen.

"Die sich rapide entwickelnden CBD-Märkte in Großbritannien und Europa stellen angesichts der chancenreichen Umfelder für neue Gesundheits- und Wellnessunternehmen überzeugende Anlagemöglicheiten dar, um differenzierte Marken zu gründen und wichtige Marktanteile zu erobern. Supreme Heights befindet sich dazu in der Lage, bei attraktiven Möglichkeiten rasch zu handeln und kann somit einen Pionierstatus auf dem Gebiet erzielen", erklärte Navdeep Dhaliwal, CEO von Supreme Cannabis. "Supreme Heights wird von unseren Erfahrungswerten mit Markteinführungen einiger der qualitativ hochwertigsten Cannabismarken in Kanada sowie von der Führungsstärke und umfangreichen Industriebeziehungen unserer britischen Partner profitieren. Wir freuen uns darauf, Supreme Cannabis-Aktionären durch diese Investitionsplattform eine gesteigerte Wertschöpfung zu bieten."

Patrick Morton wird als CEO von Supreme Heights tätig sein. Patrick, wohnhaft in London, UK, lässt Supreme Heights von über einem Jahrzehnt Arbeitserfahrung mit Kapitalmärkten sowie profunden industriellen Beziehungen profitieren. Herr Morton ist Mitgründer von Cannabis Invest UK, die führende britische Konferenz für Cannabisinvestoren. Er verbrachte die letzten drei Jahre damit, ein Netzwerk an lokalen und globalen Cannabis- und CBD-Unternehmen zu errichten und konnte Beziehungen mit britischen und europäischen institutionellen und eigenkapitalstarken Investoren wachsen lassen, was Diskussionen und Maßnahmen in Bezug auf globale Investitionsmöglichkeiten im Bereich Cannabis in Gang setzte.

"Im Laufe der vergangenen drei Jahre konnte Supreme Cannabis sein Cannabisgeschäft in Kanada aufbauen und erweitern, ein Land, das internationale Standards für Cannabis-Rechtsvorschriften und -Regelwerke setzt. Wir haben mit Supreme Cannabis einen wertvollen Strategiepartner mit einem hochkarätigen Managementteam und modernsten Unternehmensdienstleistungen gewonnen", so Patrick Morton, CEO von Supreme Heights. "Wir beabsichtigen unter der Führung von Supreme Cannabis gezielte Investitionen in Wellnessmarken zu tätigen, die den britischen und europäischen CBD-Markt mit Kategorien von hoher Wertschöpfung bereichern. Dazu zählen Zerstäuber, Esswaren und Getränke, Mittel zur äußeren Anwendung sowie Zusatzleistungen. Wir haben uns dazu verpflichtet, einen konstruktiven Beitrag zu diesem aufkommenden Industriebereich zu leisten und beabsichtigen, Unternehmen, die unsere Qualitäts-, Nachhaltigkeits- und Innovationsstandards teilen, unsere Unterstützung zu bieten."

Supreme Heights' Vorstands- und Managementteam

Supreme Heights wird von den bewährten Führungsqualitäten und fundiertem Industriewissen seines etablierten Vorstands- und Managementteams profitieren.

Patrick Morton, CEO

Patrick Morton ist Mitgründer von Cannabis Invest UK, ein Unternehmen, das mit 50 Billionen Dollar für die Präsentation von Unternehmen auf Veranstaltungen in London und Genf die größte professionelle Investorenkonferenz für den Bereich Cannabis in Großbritannien und Europa ausrichtet. Bevor Patrick 2017 dem Cannabissektor beitrat, verbrachte er 13 Jahre in der Kapitalmarktindustrie, wo er vordergründig als Aktienanalyst für hochkarätige Teams mit RBC Capital Markets und der Macquarie Group tätig war. Patrick ist ein Chartered Financial Analyst und verfügt über einen BComm-Abschluss der McGill University.

Navdeep Dhaliwal, Chairman

Navdeep Dhaliwal ist Chief Executive Officer und einer der Direktoren von Supreme Cannabis. Zusätzlich agiert Herr Dhaliwal als Direktor von Medigrow Lesotho, ein lizenzierter Hersteller im Königreich Lesotho. Bevor Herr Dhaliwal Supreme Cannabis beitrat, war er als Direktor der NLX Capital Corp. tätig, eine kanadische Handelsbank und Unternehmensbeteiligungsgesellschaft, und übte das Amt des Vizepräsidenten für Unternehmensentwicklung bei der Novalux Energy Corporation aus, ein Entwickler im Bereich der erneuerbaren Energien. Herr Dhaliwal begann seine Karriere bei KPMG LLP, wo er auf Finanzinstitutionen und Immobilien spezialisiert war.

Nick Davis, Direktor

Nick Davis ist Chief Executive Officer von Memery Crystal, eine der führenden britischen Anwaltskanzleien, die auf spezifische Fachgebiete spezialisiert ist. Er wird regelmäßig in Chambers UK und The Legal 500 erwähnt und gilt als Marktführer des britischen Cannabissektors. Nick ist auf Unternehmensfinanzierung spezialisiert und verfügt über Expertise in den Bereichen Börseneinführung, Eigenkapitalmärkte sowie Fusionen und Übernahmen. Nick berät sowohl auf dem Hauptmarkt als auch dem AIM zu den Börsennotierungen von Aktiengesellschaften und verfügt über extensive Erfahrungswerte dabei, anstelle anderer Emittenten, NOMAD/Makler und Sponsoren zu agieren. Darüber hinaus ließ er das Team von Memery Crystal vor kurzem Teil einer NEX-Börsennotierung eines Investitionsvehikels für Medizinalhanf werden, wobei es sich um die zweite jemals existierende öffentliche Börsennotierung eines Cannabisvehikels auf der NEX handelte.

Scott Walters, Direktor

Scott Walters ist Vizepräsident der Abteilung Unternehmensentwicklung bei Supreme Cannabis. Seit 2013 beschäftigte Herr Walters sich mit der Entwicklung und Kommerzialisierung von Geschäften mit positiver Auswirkung in Kanadas Medizinalhanfindustrie. Herr Walters ist Gründer und ehemaliger CEO der Molecular Science Corporation. Zuvor war er einer der Mitgründer von THC BioMed, einer der ersten lizenzierten Hersteller von Medizinalhanf in Kanada, von Canabo Medical, eine der ersten medizinischen Kliniken Kanadas, die auf die Bereitstellung medizinischer Beratung für Cannabis-Patienten spezialisiert sind, sowie von Empower Clinics, eines der schnellstwachsenden Netzwerke medizinischer Kliniken für Cannabis im Pazifischen Nordwesten der USA.

Riyaz Lalani, Direktor

Riyaz ist Chief Corporate Officer von Supreme Cannabis. Im Laufe der vergangenen zwei Jahrzehnte war Herr Lalani als Berater von Aktiengesellschaften, Verwaltungsräten, Private-Equity-Fonds und Hedge-Fonds in ganz Nordamerika tätig. Vor seiner Gründung von Bayfield Strategy Inc., ein führendes Unternehmen für Kommunikations- und Stakeholderbeziehungen, hatte Herr Lalani das Amt des Chief Operating Officer einer führenden Firma für Aktionärdienstleistungen in Kanada inne. Zuvor war er als Forschungsleiter für einen internationalen Vermögensmanager in New York und Toronto tätig.

Abschlusskonditionen

Der Abschluss von Supreme Cannabis' Investitionsprojekt in Supreme Heights ist unter anderem Gegenstand von Verhandlungen sowie der Ausführung einer einvernehmlichen Investitionsvereinbarung sowie damit in Zusammenhang stehender Dokumente und der Erfüllung bzw. des Verzichts auf sämtliche Bedingungen, die dem Vollzug einer solchen Kapitalanlage vorhergingen.

Informationen zu Supreme Cannabis

Die Supreme Cannabis Company, Inc.stellt ein global diversifiziertes Portfolio verschiedener Cannabis-Unternehmen, -Produkte und -Marken dar. Seit 2014 konnte sich das Unternehmen durch einen wirkungsvollen Kapitaleinsatz und einem besonderen Augenmerk auf regulierten Anbau und qualitativ hochwertige Produkte als eines der weltweit schnellstwachsenden, herausragendsten Unternehmen für einen auf Pflanzen basierenden Lifestyle etablieren.

Supreme Cannabis' Portfolio umfasst 7ACRES, seine hundertprozentige Tochtergesellschaft und mehrfach ausgezeichnete Marke; Cambium Plant Sciences, ein IP-Unternehmen für Pflanzengenetik und Anbau; Medigrow Lesotho, ein Hersteller von Cannabisölen im südlichen Afrika sowie eine Markenpartnerschaft und einen Lizenzdeal mit Khalifa Kush Enterprises Canada.

Supreme Cannabis wird am Toronto Stock Exchange (TSX: FIRE) als FIRE, auf der OTO-Börse in den USA (OTCQX: SPRWF) als SPRWF und auf der Frankfurter Wertpapierbörse (FRA: 53S1) als 53S1 gehandelt. Folgen Sie uns auf Instagram, Twitter, Facebook und YouTube.

We simply grow better - unser Anbau ist schlichtweg besser.

Informationen zu Supreme Heights

Supreme Heights strebt Investitionen in qualitativ hochwertige, differenzierte Marken mit vertretbaren Geschäftsmodellen und starken Managementteams in britischen und europäischen mit Schutzmarke versehenen CBD-Gesundheits- und Wellnessbereichen an. Supreme Heights' Partner profitieren von der Industrieerfahrung, dem Fachwissen sowie dem einzigartigen intellektuellen Eigentum von Supreme Cannabis. Supreme Heights kollaboriert mit Supreme Cannabis, um Investitionsmöglichkeiten gewissenhaft abzuwägen, Synergien ausfindig zu machen und die in seinem Portfolio enthaltenen Unternehmen voranzutreiben. Folgen Sie Supreme Heights auf Instagram, Twitter und Facebook.

Zukunftsorientierte Informationen

Gewisse in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen können vorausblickende Informationen gemäß den anwendbaren Wertpapiergesetzen enthalten. Diese Aussagen können sich auf vorauskalkulierte Ereignisse oder Ergebnisse beziehen. Häufig, jedoch nicht immer, sind zukunftsorientierte Aussagen durch die Verwendung zukunftsorientierter Terminologien wie "können", "werden", "erwarten", "glauben", "schätzen", "planen", "könnten", "würden", "Prognose", "Vorhersage", "annehmen", "voraussehen", "weiterhin" bzw. eine Verneinung dieser Begriffe, Abwandlungen oder ähnliche Ausdrücke erkennbar. Die zukunftsorientierten Aussagen dieser Pressemitteilung umfassen unter anderem Stellungnahmen zu Supreme Cannabis' Investitionen in Surpreme Heights (einschließlich der Schließung definitiver Vereinbarungen und Abschlusskonditionen), zum vorgeschlagenen Vorstand und Management von Supreme Heights, zum empfohlenen Anlageschwerpunkt von Supreme Heights, zu den Vorteilen der Produkt-, Marketing- und Kapitalmarktexpertise von Supreme Cannabis sowie den Supportleistungen des Unternehmens für Supreme Heights und zu den Zukunftschanchen auf dem CBD-Markt in Großbritannien und Europa. Zukunftsorientierte Aussagen beziehen sich auf das Datum, an dem sie getroffen werden und basieren auf anwendbaren Schätzwerten und Annahmen, die von uns vor dem Hintergrund unserer Erfahrungswerte und Wahrnehmung historischer Tendenzen, aktueller Bedingungen und erwarteter zukünftiger Entwicklungen zum jeweiligen Zeitpunkt gemacht wurden sowie auf weitere Faktoren, die wir in Anbetracht der Umstände als angemessen und vernünftig erachten. Wir verpflichten uns jedoch in keinster Weise dazu, jegliche zukunftsgerichteten Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder anderer Gründe zu aktualisieren, sofern wir nicht durch anwendbare Wertpapiergesetze in Kanada dazu verpflichtet sind. Gleichwohl kann nicht zugesichert werden, dass sich solche Schätzungen und Annahmen als korrekt herausstellen werden. Zahlreiche Faktoren könnten dazu führen, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitätslevel, Leistungen oder Erfolge wesentlich von denen in den zukunftsorientierten Aussagen beschriebenen Resultaten abweichen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf, regulatorische Risiken und Gesetzesänderungen in Großbritannien und Europa, Marktrisiken und allgemeine wirtschaftliche Risiken, mit internationalen und ausländischen Geschäftsabläufen in Verbindung gebrachte Risiken sowie jene Faktoren, die in dem Abschnitt "Risikofaktoren" der Jahresinformation des Unternehmens (Annual Information Form, AIF) vom 2. Oktober 2018 besprochen werden. Ein Exemplar der AIF sowie weitere öffentlich zugängliche Unternehmensdokumente sind unter dem Unternehmensprofil auf der Website des System for Electronic Document Analysis and Retrieval www.sedar.com verfügbar. Das Unternehmen weist darauf hin, dass die im AIF gelisteten Risikofaktoren und Ungewissheiten nicht vollständig sind und andere Faktoren die Resultate ebenfalls nachteilig beeinflussen können. Leser werden dringend dazu aufgefordert, die Risiken, Unsicherheiten und Annahmen bei ihrer Berwertung der zukunftsorientierten Aussagen aufmerksam in Betracht zu ziehen und darauf hingewiesen, sich nicht ausschließlich auf diese Informationen zu verlassen.

