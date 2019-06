Lippe Tourismus & Marketing GmbH

Lippe-Tourismus mit Filmen auf Social Media-Erfolgskurs

Prinz Stephan zur Lippe präsentiert Wander- und Kulturregion - mehr als 500.000 Aufrufe für Filmprojekt

Bild-Infos

Download

Detmold (ots)

Die Wander- und Kulturregion Lippe in Ostwestfalen erobert die sozialen Medien. Pünktlich zur Urlaubssaison startete eine Filmreihe mit Namen "Die Prinzen Story" auf den Plattformen Facebook, Instagram und YouTube - und wurde seitdem mehr als 500.000 Mal angeklickt. Jede Woche pünktlich am Freitag erscheint eine neue Folge der Filmreihe, die insgesamt 20 Kurzfilme beinhaltet. Themen sind Sehenswürdigkeiten und Naturdenkmäler der Region Lippe, genannt Land des Hermann. Präsentiert werden sie von Prinz Stephan zur Lippe, der seine Heimat über mehrere Wochen mit einem Filmteam erkundet hat. Die Prinzen Story nimmt die Zuschauer mit auf eine Entdeckungsreise durch die Region im Naturpark Teutoburger Wald, überregional bekannt durch das Hermannsdenkmal bei Detmold.

"Ich werde häufig auf die Prinzen Story angesprochen, und wir bekommen viel positives Feedback von den Menschen, die hier leben oder das Land des Hermann besuchen", freut sich Günter Weigel, Geschäftsführer der Lippe Tourismus und Marketing GmbH (LTM), der das Filmprojekt ins Leben gerufen hat. Die Idee hinter der Prinzen Story, dem Tourismusmarketing in Lippe mit kleinen Filmen und lokalen Persönlichkeiten frischen Wind zu verleihen und einen anderen Blick auf das Land des Hermann zu werfen, geht besser auf als ursprünglich erwartet. Eine halbe Million Views hatte man als Ziel ausgegeben, die sind nun schon deutlich vor der Halbzeit zu verzeichnen. Es scheint, als sei Prinz Stephan zur Lippe auf dem besten Weg zum Social Media Shooting Star. Die Viewer sind sehr angetan von der inhaltlich fundierten Moderation des Prinzen, der sein Schloss in Detmold als Ausgangspunkt zur Erkundung der Region macht und ihre Geschichte mit zahlreichen Anekdoten vermittelt. Auch die kulturellen Highlights der Wanderregion stellt Prinz Stephan inhaltlich anschaulich dar. Zu sehen ist die Prinzen Story wöchentlich mit einer neuen Folge der 20 Kurzfilme auf Facebook, Instagram und Youtube. Alle Filme sind auch unter https://www.land-des-hermann.de abrufbar.

Über die Lippe Tourismus und Marketing GmbH

Die Lippe Tourismus und Marketing GmbH (LTM) ist eine Tochtergesellschaft des Kreises Lippe. Die LTM übernimmt die Funktion der Serviceagentur im Land des Hermann. Sie berät kompetent Tages- und Urlaubsgäste und ist der direkte Draht zu den touristischen Anbietern in der Region. Mit der Prinzen Story als erstem von drei Filmprojekten erzählt die LTM die Geschichte und Geschichten einer der schönsten Wander- und Kulturregionen Deutschlands anders als gewohnt. Prinz Stephan zur Lippe präsentiert die Vielfalt an Museen, Burgen, Schlössern und Naturdenkmälern, Wander- und Radwanderrouten in den zehn malerischen Städten und sechs idyllischen Gemeinden. Weitere Filmprojekte dieser Art sind in Arbeit. www.land-des-hermann.de

Pressekontakt:

Medienkontakt für zusätzliche Infos sowie weiteres Bildmaterial von

Prinz Stephan oder Günter Weigel:



Konsequent PR, Kollegienwall 3-4, 49074 Osnabrück,

René Sutthoff, sutthoff@konsequent-pr.de, Tel. 0541 580 548 40

Original-Content von: Lippe Tourismus & Marketing GmbH, übermittelt durch news aktuell