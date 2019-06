GT Media Group

G20-Konformität bei den weltweit größten Herausforderungen - im G20 Osaka Leaders Briefing-Book von "The Global Governance Project" skizziert

London (ots/PRNewswire)

- G20-Staats- und Regierungschefs werden eine Gipfelkopie des G20-Gipfels in Osaka, Japan, erhalten, die vom Global Governance Project produziert und verteilt wird. - Die Publikation beschreibt die Handlungen und die Konformität der G20-Staaten bei wichtigen globalen Themen und enthält die Ansichten von mehr als 60 Führungskräften, Politikern und Wissenschaftlern.

Die Staats- und Regierungschefs der G20-Staaten treffen sich im Vorfeld des G20-Gipfels in Osaka und gleichzeitig wird das neueste Buch einer Reihe von Gipfel-Briefing-Büchern veröffentlicht. Briefing-Bücher basieren auf Nachweisen und akademisch ausgerichteten Inhalten. Sie umreißen die wichtigsten Fortschritte der G20 in Bezug auf globale Probleme, einschließlich Wirtschaftswachstum, Geschlechtergleichstellung, Infrastrukturentwicklung, universelle Gesundheitsversorgung (UHC), Klimaanpassung und -schutz sowie saubere Energie.

G20 Japan: The Osaka Summit (G20, Japan: Gipfeltreffen in Osaka) (www.bit.ly/G20Japan), veröffentlicht für den 14. G20-Gipfel der Staats- und Regierungschefs in Osaka am 28. und 29. Juni und produziert durch eine Partnerschaft zwischen der G20-Forschungsgruppe mit Sitz an der Universität Toronto und dem britischen Verlag GT Media Group. Gemeinsam bilden sie The Global Governance Project.

Mit redaktionellen Beiträgen von Weltführern wie Gastgeber Shinzo Abe, Premierminister von Japan, und Mauricio Macri, Präsident von Argentinien, dem vorhergehenden Gastgeber der G20-Präsidentschaft im Jahr 2018.

Die Autoren sind: Yuriko Koike, Gouverneur von Tokio; Guy Ryder, Director-General der International Labour Organization; Randal K. Quarles, Vice Chair For Supervision, US Federal Reserve; Fatih Birol, Executive Director der International Energy Agency; Joyce Msuya, Acting Executive Director des Umweltprogramms der Vereinten Nationen, und Henrietta H. Fore, Executive Director der UNICEF.

Die Publikation beschreibt die Verpflichtungen und Konformität der G20 bei wichtigen globalen Themen wie der Finanzregulierung, bei der die Konformität sich durchschnittlich auf 80 % belief, und dem Klimawandel mit einer Konformität von durchschnittlich 69 %.

Unter Japans G20-Präsidentschaft wird sich das diesjährige Treffen der Staats- und Regierungschefs auf drei Hauptthemen konzentrieren: Welthandel, die Verwirklichung der Gesellschaft 5.0 und die weltweiten Auswirkungen der alternden Bevölkerungen auf Wirtschaft und Sozialpolitik.

Der G20-Gipfel in Osaka, Japan bietet einen progressiven Dialog über diese Themen sowie Kommentare über Themen wie die Zukunft der Beschäftigung in den nächsten 100 Jahren, effektive Finanzierungslösungen für wichtige Infrastrukturen und die universelle Gesundheitsversorgung (UHC).

Wenn Sie die Online-Publikation lesen möchten, besuchen Sie bitte: www.bit.ly/G20Japan

Twitter: @GloGovProj

URL: www.GG-P.org

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/927220/G20_Japan.jpg

Pressekontakt:

Um weitere Informationen über das G20-Briefing-Buch

The Projekt oder zu Geschäftsmöglichkeiten zu erhalten

wenden Sie sich an: Connect@GG-P.org

+44-207-6085137

Original-Content von: GT Media Group, übermittelt durch news aktuell