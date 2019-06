TOMIA Global

TOMIA stellt neue, von Microsoft Azure betriebene Blockchain-Abrechnungsplattform vor

TOMIA gab heute eine neue, optimierte Blockchain-Lösung für den Telekommunikationsmarkt bekannt. Damit baut TOMIA seine marktführenden Lösungen für den Inter-Carrier-Markt, d. h. die Netzdienste zwischen den Betreibern, weiter aus, damit Blockchain-basierende Abrechnungen in Zwischenverbindungs- und Roaming-Systemen erfolgen können.

In Zusammenhang mit dem digitalen Umbruch auf dem Telekommunikationsmarkt, bei dem es auch um die Optimierung der Abrechnungen geht, konnte TOMIA rasante Veränderungen beobachten. Die neue Lösung von TOMIA verändert die Verwaltung von Abrechnungen und Streitfällen unter den Zwischenverbindungs- und Roaming-Betreibern.

Um eine allumfassende Lösung anbieten zu können, arbeitet TOMIA mit führenden Blockchain-Plattformen und Experten zusammen, u. a. Microsoft und seinem Azure Blockchain Service, KPMG und R3. Die neue Plattform wird auf R3s Corda gebaut.

Marco Limena, CEO von TOMIA sagt: "Es ist ein Privileg, mit Microsoft, dem führenden Unternehmen der digitalen Transformation, zusammenzuarbeiten. Es spricht für den unübertroffenen Wert unserer technischen Innovation, aber auch für unseren über 25 Jahre anhaltenden Ruf eines exzellenten Serviceanbieters, der verlässlich die Leistungsziele erfüllt, sowie unsere marktführenden Fachkenntnisse im Roaming und den Zwischenverbindungen."

"Microsoft Azure und Azure Blockchain Service helfen TOMIA, Lösungen bereitzustellen, die es Kommunikations-Serviceanbietern ermöglichen, sich mehr auf das Kundenerlebnis zu konzentrieren und weniger auf die Serververwaltung und den täglichen Betrieb," sagt Marc Mercuri, Principal Program Manager, Blockchain Engineering bei der Microsoft Corp. "Die Blockchain-Abrechnungslösung geht auf eine Vielzahl von Problemfällen in der Telekommunikation ein und ermöglicht es Serviceanbietern, die Flexibilität und Zuverlässigkeit der Unternehmensklasse von Azure zu nutzen."

"Blockchain kann potenziell Transparenz und Sichtbarkeit liefern und ebnet damit den Weg hin zu Abgleichen und erhöhter Effizienz in Verbindung mit herkömmlichen Zwischenverbindungsabrechnungen, Roaming- und Partnerabrechnungsprozessen. KPMG ist über die Zusammenarbeit mit TOMIA sehr erfreut," sagt Arun Ghosh, KPMGs Leiter von National Blockchain.

David E. Rutter, CEO von R3, sagt: "Mit steigender Digitalisierung des Telekommunikationsmarkts entsteht die beachtliche Gelegenheit, die Effizienz der Abrechnungs- und Streitschlichtungsverfahren zu verbessern, was Zeit- und Kosteneinsparungen bedeutet. Wir sind der Auffassung, dass die Corda Blockchain mit ihrem Fokus auf Sicherheit, Skalierbarkeit und Leistung, wie sie von Großunternehmen genutzt wird, die ideale Technologieplattform zur Entwicklung neuer Lösungen bietet. Wir freuen uns, gemeinsam mit einigen der erfahrungsreichsten und renommiertesten Namen der Branche - TOMIA, KPMG und Microsoft - an der Arbeit an diesem Projekt beteiligt zu sein."

