Acutus Medical

Acutus Medical kann frisches Kapital in Höhe von 170 Millionen US-Dollar bekannt geben

Carlsbad, Kalifornien (ots/PRNewswire)

Die Finanzmittel sollen Zeit bis zur Vermarktung verkürzen und weltweite Maßnahmen für die Geschäftsentwicklung erleichtern

Acutus Medical gab heute bekannt, dass es sich frisches Kapital in Höhe von 170 Millionen US-Dollar sichern konnte, darunter Privatkapital aus einer Series-D-Finanzierungsrunde in Höhe von 100 Millionen US-Dollar und eine Kreditfazilität, die auf 70 Millionen US-Dollar festgesetzt ist. Die neuen Mittel sollen die Zeit bis zur Vermarktung verkürzen und sie sollen es einfacher machen, Maßnahmen für die weltweite Geschäftsentwicklung durchzuführen, vor allem vor dem Hintergrund, dass das Unternehmen auch weiterhin die Behandlung von Herzrhythmusstörungen mithilfe herausragender, innovativer Technologien neu gestalten will, die Ärzten und Patienten bessere Ergebnisse bieten.

Das Kapital aus der Series-D-Finanzierungsrunde stammt unter anderem von den Investmentfirmen 8VC, Opaleye Management und Pura Vida Investments. An der Finanzierungsrunde beteiligten sich in erheblichem Umfang auch bestehende Investoren, wie OrbiMed, Deerfield Management Company, Advent Venture Partners, Xeraya Capital und GE Ventures. Die Kreditfazilität wird von OrbiMed Credit and Royalties Fund und von Deerfield Management abgesichert.

Acutus stellt technische Lösungen für elektrophysiologische Untersuchung der nächsten Generation bereit, die personalisierte und anpassungsfähige Behandlungsansätze ermöglichen können. AcQMap von Acutus ist das erste und einzige kardiologische Bildgebungsverfahren und Mapping-System, das ein Präzisions-Ultraschall für die Rekonstruktion der Vorhofanatomie und ein hochgradig reproduzierbares, hochauflösendes Non-Contact-Mapping zur Berechnung der Densität umfasst. Das System bietet außerdem zuverlässige Kapazitäten beim Contact-Mapping, die in Europa zur Verfügung stehen. Die immer bessere Darstellung von Arrhythmie-Mustern durch AcQMap ist sehr hilfreich bei der Entwicklung von auf den Patienten abgestimmte Untersuchungsstrategien. Das einzigartige an dem System besteht darin, dass Ärzte die Wirkung jeder Ablation schnell zuordnen und bestätigen können.

Millionen von Menschen auf der Welt leiden unter Herzrhythmusstörungen.1 Arrhythmien sind dafür verantwortlich, dass das Herz zu schnell, zu langsam oder unregelmäßig schlägt, was wiederum zu Lähmungserscheinungen führen kann und in manchen Fällen fatale Folgen nachsichzieht.2 Laut den Centers for Disease Control and Prevention (CDC) könnten bis zu 6,1 Millionen Amerikaner mit dem am weitesten verbreiteten Typ von Herzrhythmusstörungen, dem Vorhofflimmern (Atrial Fibrillation, AF), leben, das in den Vereinigten Staaten zusätzliche Kosten von fast 26 Milliarden US-Dollar verursacht.3 Der Fokus von Acutus liegt derzeit auf der Behandlung und der Verringerung der Belastung aufgrund von atrialen Arrhythmien mithilfe von Technologien beim Zugang zu sowie der Diagnose und der Überwachung von Herzkranken und mithilfe von innovativen Technologien für das Mapping und die Visualisierung. Jüngste klinische Forschungsergebnisse zeigen, dass Katheterablationen bei atrialen Arrhythmien innerhalb von sechs Monaten bei Patienten zu Verbesserungen führen.4

"Diese Finanzierungsrunde ist ein deutlicher Beleg für das Vertrauen, das man in unsere strategische Ausrichtung hat, und für das Vertrauen in unsere Fähigkeit, die Elektrophysiologie durch die Bereitstellung von modernen, innovativen Technologien für unsere Kunden völlig neu aufzustellen", sagte Vince Burgess, CEO von Acutus Medical. "Moderne Bildgebung, individualisierte Behandlungsansätze und eine bessere Effizienz bei den Verfahren sind die Elemente, die gebraucht werden, um auf dem Gebiet der Elektrophysiologie voranzukommen. Wir engagieren uns dafür, jeden Aspekt bei der Katheterablation zu verbessern, wie wir das auch mit der zuletzt abgeschlossenen Übernahme von Rhythm Xience gezeigt haben, wodurch wir ein Paket neuartiger Produkte bereitstellen konnten, die den Zugang zur linken Vorhofkammer sicherer und schneller machen."

Der Erlös aus den angekündigten Finanzmitteln wird es Acutus ermöglichen, die Verfügbarkeit der durch die FDA zugelassenen und mit CE-Kennzeichnung versehenen AcQMap(TM)-Produkte ebenso zu verbessern wie das Paket der Produkte für einen vaskulären Zugang - AcQCross QX, AcQGuide Flex(TM) und AcQGuide Mini(TM) - die von FDA zugelassen sind und die die Voraussetzungen für europäische Patente erfüllen.

"Der Markt für Katheterablationen wächst rasch und die Wirksamkeit der Behandlungen muss sich verbessern. Viele Menschen, und das betrifft auch gute Freunde von uns, mussten sich einem solchen Verfahren unterziehen und die innovativen und wirksamen Instrumente von Acutus wollen hier für mehr Sicherheit sorgen", sagte Drew Oetting, Founding Partner von 8VC. "Wir bei 8VC glauben an die Möglichkeiten von Technologie und wir setzen uns mit Leidenschaft für die Beschleunigung von echten und weitreichenden Veränderungen ein. Wir vertrauen auf das Engagement von Acutus und seinem Leitungsteam, die solange weitermachen werden, bis jeder Patient Zugang zu einer zuverlässigen und bewährten Technologie hat."

Quellenangaben 1 Chugh S et al. Circulation. 2014 , 129(8):837-47. 2 Why Arrhythmia Matters. Abgerufen auf https://www.heart.org/en/heal th-topics/arrhythmia/why-arrhythmia-matters 3 Kim M et al. Circulation: Cardiovascular Quality and Outcomes . 2011, 4(3). 4 Bunch TJ et al. Heart Rhythm . 2013, 10:1257-1262.

Informationen zu Acutus Medical

Acutus Medical ist ein dynamisches Unternehmen für die Behandlung von Herzrhythmusstörungen mit dem Schwerpunkt auf der Entwicklung von herausragenden, innovativen Technologien, die Ärzten und Patienten bessere Ergebnisse bieten. Wir bei Actus wissen, dass es besser ist, etwas selbst zu sehen als es bloß zu glauben. Um Patienten mit atrialen Arrhythmien zu diagnostizieren und zu behandeln, darf es beim Wissen keine weißen Flecken mehr geben. Das fortschrittliche kardiologische Bildgebungsverfahren und Mapping-System von Acutus bietet die Visualisierung von Herzrhythmusstörungen in Echtzeit, die das tatsächliche Muster der Herzaktivität zeigt und Elektrophysiologen einen geordneten Überblick über das Durcheinander bei einer atrialen Arrhythmie bietet. Acutus wurde 2011 gegründet und hat seinen Firmensitz in Carlsbad, Kalifornien.

