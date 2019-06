Department of Foreign Trade, Ministry of Commerce, Thailand

Thailändischer Gekeimter Reis, Superfood für das Gehirn

Bangkok (ots/PRNewswire)

Die Außenhandelsabteilung des Thailändischen Handelsministeriums hat ein Projekt mit dem Namen "Denken Sie an Reis, Denken Sie an Thailand" ins Leben gerufen, um die internationale Gemeinschaft anzuregen, auf die Gesundheit der Verbraucher zu achten und das Bewusstsein für diese nationale Anbaupflanze zu schärfen, indem es ein breites Spektrum an Informationen zur Verfügung stellt, die die landwirtschaftliche Geschichte des Landes sowie Normen und Qualität des Thailändischen Reises umfassen.

Eine der besten Eigenschaften des Thailändischen Reises ist seine Vielfalt. Die meisten Menschen kennen weißen und braunen Reis, aber wie sieht es mit gekeimtem braunem Reis aus? Das Handelsministerium verfügt über weitere Informationen zu diesem speziellen Reis: "Gekeimter brauner Reis erfasst das Wesentliche, was sich gesundheitsbewusste Menschen wünschen. Es handelt sich um braunen Reis, der den Keimungs-, Einweichungs- oder Gärungsprozess durchläuft, bis kleine Wurzeln aus dem Reiskeim herauswachsen. Dadurch ist er reicher an Nährstoffen."

Gekeimter brauner Reis enthält 15 Mal so viel GABA (Gamma-Aminobuttersäure) wie normaler brauner Reis. GABA schützt das Gehirn vor Beta-Amyloid-Peptiden, die die Alzheimer-Krankheit verursachen. GABA spielt zudem als Neurotransmitter im zentralen Nervensystem eine entscheidende Rolle. Es hält das zerebrale Gleichgewicht aufrecht, baut Stress ab und fördert einen gesunden Schlaf.

Gekeimter brauner Reis enthält darüber hinaus Gamma-Oryzanol. Dieses Antioxidans verlangsamt den Zellabbau. Außerdem reguliert es den Cholesterinspiegel.

Gekeimter brauner Reis wird in Form von zahlreichen Gesundheitsprodukten angeboten, die auf dem Markt erhältlich und für jedes Alter und jedes Geschlecht geeignet sind, darunter fertig gekeimter brauner Reis, Instant-Drinks, Pulver, Milch und Congee aus gekeimtem braunen Reis.

Denken Sie an Reis, Denken Sie an Thailand.

Besuchen Sie uns auf www.thinkricethinkthailand.com

