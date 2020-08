VBET

VBET, offizieller Partner des AS Monaco

Bild-Infos

Download

Malta (ots)

VBET ist einer der wichtigen Marktführer bei Online-Sportwetten und feiert sein erstes Jahr in Frankreich mit der Ankündigung einer Partnerschaft mit dem historischen Ligue 1- Club AS Monaco.

Die VBET / ASM-Allianz wird digital ausgerichtet sein und durch das Branding des magentafarbenen Logos auf den Club-Shorts besiegelt.

"Nicht nur digital ..."

VBET, das seit einem Jahr auf dem französischen Markt tätig ist, hat sein erstes Jubiläum mit der Unterzeichnung einer zweijährigen Partnerschaft mit AS Monaco gefeiert, um seinen Ruf als erstklassiger Online-Buchmacher zu festigen und sich selbst erhöhte Sichtbarkeit zu gewähren. Das VBET-Logo wird daher auf den Shorts der Spieler angebracht werden. Animationen auf riesigen Bildschirmen und LEDs im Louis II-Stadion und auf anderen Kommunikationsunterstützungen werden ebenfalls das VBET-Branding tragen .

"Die Fans sind die echten Gewinner"

Zusätzlich zu diesen Ressourcen wird VBET während der gesamten Saison Geschenke an die Fans verteilen: VIP-Tickets für Heim- und Auswärtsspiele, Trikots und Bälle sowie Möglichkeit, Gratiswetten abzuschließen, die in sozialen Netzwerken gewonnen werden können.

Und das ist nicht alles! VBET wird auch auf der Website des Clubs und in den sozialen Netzwerken zu finden sein und verschiedene Sonderangebote im Zusammenhang mit der Partnerschaft vorschlagen.

Dieser Vertrag wird die Sichtbarkeit und Präsenz von VBET in Frankreich erhöhen. Dadurch können die Fans wirklich interessante, aufregende Erlebnisse haben. Das ermöglicht den Fans mit den Spielern zu treffen, Zugang zum Stadion zu haben, sowohl vor dem Spiel als auch während der Trainingsübungen und auch an vielen Veranstaltungen im Stadion teilzunehmen.

"Gemeinsame Werte, Streben nach Erfolg, Innovation und Kreativität ..."

VBET und Monaco teilen gemeinsame Werte, den gleichen Eroberungsgeist, den Wunsch, innovative Ansätze zu fördern, die gleiche Leidenschaft für den Fußball und den starken Wunsch, sich in hart umkämpften Märkten zu etablieren.

Wie der AS Monaco, der eng mit seiner engagierten Fan-Community verbunden ist, wird VBET von einem "Social Betting" -Ansatz angetrieben, bei dem der Spieler im Mittelpunkt seiner Philosophie steht. VBET glaubt, dass diese Philosophie der Schlüssel zum Erfolg ist.

Durch die Zusammenarbeit mit einem Club wie Monaco, will VBET die Position seiner Marke auf dem französischen Markt weiter stärken.

Vigen Badalyan, der Gründer und CEO von VBET, sagte: "Wir sind stolz auf unsere langfristige Partnerschaft mit AS Monaco. Das ist ein wirklich bemerkenswerter Meilenstein in der Geschichte von VBET. Gemeinsam zum Sieg!"

Oleg Petrov, der Vizepräsident von AS Monaco und General Manager, fügte hinzu: "Wir freuen uns sehr, diese Partnerschaft mit VBET zu besiegeln, mit einem sehr dynamischen und wesentlichen Akteur in der Branche. AS Monaco und VBET werden durch eine Leidenschaft für Fußball, einen ausgeprägten Sinn für Sportsgeist, das Streben nach Innovation und Risikobereitschaft sowie den starken Wunsch, sich in sehr wettbewerbsfähigen Kreisen als führend zu etablieren. Wir freuen uns sehr über diese Zusammenarbeit. Ich begrüße VBET in der AS Monaco-Familie."

Über VBET - VBET ist die B2C-Marke von BetConstruct, einem globalen Anbieter von Technologie und Dienstleistungen für die Online- und Offline-Gaming-Branche. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Eriwan, Armenien, wurde 2003 gegründet und ist auf mehr als 3.000 Mitarbeiter auf der ganzen Welt angewachsen. Mit mehreren Lizenzen in verschiedenen Ländern hat VBET die größte Marktabdeckung mit Domains und Playern auf der ganzen Welt.

www.vbet.de

Pressekontakt:

Gor Mnatsakanyan

+4915736364142

info@vbet.net

Original-Content von: VBET, übermittelt durch news aktuell