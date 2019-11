Penta Security Systems

Kryptographieexperten von Penta Security bringen PALLET Z heraus, eine digitale Asset- Management-Lösung für Unternehmen

Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire)

Penta Security Systems Inc. stellt offiziell PALLET Z, das weltweit erste Rugged-Book "Cold Wallet" für Unternehmen und Folgeprodukt auf das im März neu herausgegebene PALLET X vor. PALLET Z ist eine digitale Asset-Management-Lösung, die ein Hardwaresicherheitsmodul auf Basis des PALLET-Framework nutzt, ein Blockchain-Protokoll mit Kryptoalgorithmus, das von Penta Security entwickelt wurde.

Neben PALLET Card und PALLET Bridge konnte Penta Security durch Markteinführung der sichersten digitalen Asset-Management-Umgebung auf Unternehmensebene seine 22-jährige Erfahrung in Cybersicherheit und Kryptographie unter Beweis stellen.

Das auf dem PALLET-Framework, einer geläufigen technischen Basis, beruhende PALLET Z schützt vor den größten Asset-Management-Bedrohungen, was zur Optimierung der systematischen Effizienz in der Verwaltung digitaler Vermögenswerte ausschlaggebend ist.

PALLET Z wurde optimiert für Institute, die zwecks rigorosem Asset-Management nicht nur eine Zwei-Faktor-Authentifizierung benötigen, sondern auch die Segregation-of-Duties-Funktion (SoD), mit der der Missbrauch unabhängiger Vermögenswerte verhindert und ein reibungsloses Übertragungssystem für Transaktionen gewährleistet wird. So können Nutzer allen externen Zugriff sperren, indem sie sich aus allen Netzwerkumgebungen mit Ausnahme der PALLET Z Card trennen, zu denen auch die Zugriffssperre für alle nicht vertrauenswürdigen Geräte und die Unterbindung einer unabhängigen Wallet-Wiederherstellung über die Secret-Sharing-Funktion gehören. Die Funktionen und Schlüssel werden zusammen in einer Trusted-Execution-Environment (TEE) eingesetzt, die 6 Multifunktionen, einschließlich Multi-Signaturen und Mehrparteienberechnungen, ermöglicht.

PALLET Z wurde erstmalig diesen Monat in Tokio bei der Fintech & Blockchain 2019 Japan vorgestellt. Bei dieser Veranstaltung ergriff Penta Security die Chance, die PALLET-Produkte vorzustellen und deren Einsatz anschaulich zu erklären.

"Da immer mehr Länder ihre Blockchain-Entwicklung vorantreiben, freuen wir uns sehr, PALLET-Produkte international vorstellen zu können", sagt SangGyoo Sim, CTO von Penta Security. "Als führender Anbieter von Cybersicherheit in Asien hoffen wir, durch das digitale Asset-Management, die Knoten und Verwahrdienste unserer PALLET-Produkte eine Bewegung in Richtung eines technischen DeFi-Umfelds anzustoßen."

