Vor dem Hintergrund einer rasanten Ausdehnung in Europa gibt Outdoorsy die Erweiterung des obersten Führungsteams mit Führungskräften von Tesla, Mercedes-Benz, eBay, Airbnb, Google und Expedia bekannt

Austin, Texas und Berlin (ots/PRNewswire)

Outdoorsy, der in 14 Ländern aktive umfassendste und vertrauenswürdigste Marktplatz für Wohnmobil-Vermietungen und Outdoor-Erlebnisse, meldete heute die Erweiterung seines globalen Führungsteams durch neue Führungskräfte. Zu diesen zählen Rik Avalos, Vizepräsident der Abteilung People & Talent; Kyle Columbus, Direktor des Bereichs für OEM-Partnerschaften; Monique Talerico, Direktorin des Bereiches Trust, Safety & Risk; Christine Porretta, Head of Content-Marketing; Andrew Cunningham, Produktdirektor; Gianluca Piras, Landesdirektor für Italien; David Chosson, Landesdirektor für Frankreich, Spanien und Belgien; sowie Alexander Voura, Landesdirektor für Deutschland, Österrreich und die Schweiz.

Diese bedeutenden Besetzungen treten Outdoorsy bei, um das Bestreben des Unternehmens nach globalem Wachstum weiter zu fördern, internationale Lieferketten zu entsperren sowie die geographische Reichweite zu optimieren.

"Wir freuen uns sehr, Industrie-Veteranen in unserem starken obersten Führungsteam willkommen zu heißen, damit diese das starke Wachstum, auf das Outdoorsy seit seiner Gründung in 2015 blickt, weiter vorantreiben können", so Jeff Cavins, CEO und Mitgründer von Outdoorsy. "Jede einzelne dieser Führungskräfte bringt immenses Fachwissen und nachgewiesene Expertise mit sich, um Outdoorsy auf die nächste Ebene zu führen."

Der Sektor für experimentelle Straßenfahrten befindet sich zur Zeit in einem Hoch, was Outdoorsys Expansionsstrategie zugute kommt. "Da das globale Interesse an Wohnmobil-Reisen wächst, blicken wir auf ein kulturübergreifendes, weltweites Phänomen. Unsere Kunden sind darauf bedacht, ihre Reiseerfahrungen global zu erweitern und hegen ein nie zuvor dagewesenes Interesse für die Erlebniswirtschaft", fuhr Cavins fort.

John Avirett, General Partner bei Greenspring Associates, betrachtet Outdoorsys jüngste Einstellungen als integralen Schritt zur Beschleunigung des internationalen Wachstumsprozesses. "Wir sind hocherfreut darüber, Outdoorsy bei seinem Bestreben, experimentelle Reiseerfahrungen über zahlreiche Geographien und Kulturen hinweg zu demokratisieren, zur Seite zu stehen", erklärte er.

Ben Luckett, Managing Director von Aviva Ventures, sieht den europäischen Markt als offene Spielwiese für Outdoorsy. "Als eines der größten Versicherungsunternehmen Europas sind wir uns der bedeutenden potentiellen Möglichkeiten in der Region bewusst und können es nicht erwarten, Outdoorsy dabei zu unterstützen, sein Geschäft auf dem Kontinent aufzubauen", so Lucket.

Informationen zu Outdoorsys neuen Führungskräften

Rik Avalos, der zu Outdoorsys Vizepräsident des Bereichs People & Talent ernannt wurde, war zuvor bei Tesla tätig, wo er sich sieben Jahre lang dem Aufbau der globalen Unternehmensorganisation widmete. Avalos bringt unvergleichliche Erfahrungswerte bezüglich der Rekrutierung, des Aufbaus und der Betreuung leistungsstarker Organisationen bei Tesla und Google mit sich. Da Outdoorsy sich einem immensem Wachstum gegenübersieht, wird Avalos sich darauf konzentrieren, das Unternehmen mit Spitzenkandidaten auszustatten und die globalen Rekrutierungsbemühungen überwachen.

Kyle Columbus, Outdoorsys neuer Direktor für OEM-Partnerschaften, wurde von Mercedes-Benz übernommen, wo er nahezu ein Jahrzehnt lang als Innovationsführer tätig war und neue digitale Plattformprodukte für das Unternehmen in den Markt einführte. Columbus konnte Wachstum in hochkomplexen Umfeldbedingungen durch die Entwicklung innovativer Markteinführungsstrategien im Mobilitätsbereich erfolgreich vorantreiben. Er wird führende Partnerfunktionen bei Outdoorsy übernehmen, die direkte und indirekte Kanäle, Produktinnovation, Technologiepartnerschaften sowie Geschäftsentwicklung umfassen.

Christine Porretta, die zum Senior Director of Content ernannt wurde, war zuvor bei Airbnb tätig, wo sie den Bereich Content-Marketing für Airbnbs LuxuryRetreats.com-Geschäftsfeld beaufsichtigte. Zusätzlich hatte Porretta leitende Redaktions- und Chefposten bei der Disney Interactive Media Group und XO Group Inc. inne.

Andrew Cunningham, der zuvor als Product Leader bei Twitter tätig war, tritt als Produktdirektor bei. Er gründete Twitters Trainings- und Bewertungsprogramm für maschinelles Lernen und entwickelte durch Twitters Übernahmen von Madbits und Magic Pony Produkte für Markensicherheit, Missbrauchsbekämpfung, Bild- und Textklassifizierung sowie Video-Super-Resolution. Vor seiner Tätigkeit bei Twitter entwickelte Cunningham Produkte für Googles Algorithmen für maschinelles Lernen, die für Googles Search Ads zuständig sind.

Monique Talerico, Outdoorsys neue Direktorin für Trust, Safety & Risk wurde von eBay and PayPal übernommen, wo sie elf Jahre lang eine Schlüsselfunktion innerhalb der Risk, Trust & Product-Teams der Unternehmen innehatte. Talerico bringt bedeutende Erfahrungswerte mit sich, die für die Realisierung operativer Effizienz und den Aufbau leistungsstarker Teams für die Entwicklung von Trust & Risk-Produkten und -Prozessen für den Verbrauchermarkt von Bedeutung sind. Während ihrer Anstellungen bei eBay und PayPal entwickelte sie Vertrauensmechanismen und risikoorientierte Produkte, die zu standardmäßigen Bestandteilen der Marktplatz-Ökonomie wurden.

Gianluca Piras, der zu Outdoorsys Landesdirektor für Italien ernannt wurde, war zuvor bei Expedia tätig, wo er sich über eine Dekade lang der Geschäftsentwicklung des Unternehmens in Italien widmete. Piras wird für die Überwachung von Outdoorsys Geschäftstätigkeiten im Land verantwortlich sein.

David Chosson, Outdoorsys neuer Direktor für die Geschäftsbetriebe in Frankreich und Belgien, tritt dem Unternehmen von Amadeus aus bei, ein Dienstleister für Reisetechnologien. Dort hatte er eine führende Position im Bereich Ertragsmanagement inne und leitete Geschäftstätigkeiten innerhalb der Reise- und Flugunternehmenssektoren. Chosson wird Outdoorsys Geschäftsverkehr in Frankreich, Spanien, Portugal und Belgien vorstehen.

Alexander Voura, der zu Outdoorsys Landesdirektor von Deutschland ernannt wurde, war zuvor bei SMEC tätig, wo er erfolgreich für mehrere Markteinführungen innerhalb Europas verantwortlich war. Voura wird Outdoorsys Geschäftsbetriebe in Deutschland, in der Schweiz und in Österreich leiten.

Outdoorsy blickte im letzen Jahr auf ein Wachstum von 400 %. Mehrere tausend Pro RV- und Wohnmobil-Reiseanbieter in 14 Ländern konnten hinzugefügt werden, die sich zur Optimierung ihrer Business-Infrastruktur und Beschleunigung unternehmenskritischer Tätigkeiten allesamt für Outdoorsy und seine gefragte Wheelbase-Application Suite entschieden haben.

Vor kurzem kündigte Outdoorsy sein Fahrzeugserwerb-Programm (Vehicle Purchase Program) an, dessen erste Modelle von Mercedes-Benz zur Verfügung gestellt werden sollen. Dies ist Teil einer Strategie, die das Unternehmen verfolgt, um ein bedeutendes Wohnmobilangebot bereitstellen zu können, das unter Millenials und Mitgliedern der Generation X an Beliebtheit gewonnen hat. Outdoorsy meldete kürzlich, dass über 70 % sämtlicher Anmietungen auf der Unternehmensplattform von dieser jüngeren Bevölkerungsgruppe getätigt würden - Millennials mieteten im Laufe der letzten dreieinhalb Jahre mehr Wohnmobile und RVs als irgendeine andere Gruppe.

Informationen zu Outdoorsy

Outdoorsy gilt als größter und vertrauenswürdigster Marktplatz für Wohnmobil-Vermietungen und Outdoor-Erlebnisse. Seit unserer Gründung in 2015 konnten wir Niederlassungen in den USA, Kanada, Australien und Großbritannien eröffnen. Wir verfolgen das Ziel, die über 56 Millionen ungenutzten Wohnmobile rund um den Globus zu mobilisieren, sodass Outdoor-Trips für jederman zugänglich sind und sicher erlebt werden können. Zusätzlich möchten wir Wohnmobilbesitzer dazu befähigen, sich finanzieller Vorteile bewusst zu werden, die ihr Leben grundlegend verändern können. Wir blicken auf mehre hunderttausend Vermietungen täglich und erweitern unsere globale Flotte an einzigartigen Outdoor-Fahrzeugen und damit einhergehenden Erfahrungen in rasantem Tempo. Wir sind hier, damit Sie Ihre Zeit in der freien Natur optimal nutzen können. Verlinken Sie sich auf www.outdoorsy.com mit uns oder begeben Sie sich auf eine Reise durch unser Reisetagebuch, das Never Idle Travel Journal. Folgen Sie uns auf Instagram, Twitter, Facebook, YouTube und LinkedIn.

Informationen zu Greenspring Associates

Greenspring Associates wurde im Jahr 2000 gegründet und beschäftigt sich ausschließlich mit Risikokapital-Investitionen. Durch eine umfassende Plattform dient das Unternehmen Unternehmern und Fondsverwaltern als Lifecylce-Partner und investiert über verschiedene Geschäftsphasen, Industriebereiche und Geographien hinweg. Weitere Informationen zu Greenspring Associates sowie eine vollständige Liste sämtlicher bislang getätigter Investitionen stehen Ihnen unter www.greenspringassociates.com zur Verfügung.

Informationen zu Aviva Ventures

Aviva gilt als führendes Versicherungsunternehmen Großbritanniens. Es bedient jeden vierten Haushalt und verfügt über starke Geschäftsbetriebe auf ausgesuchten Märkten in Europa, Asien und Kanada. Aviva Ventures ist Avivas Corporate Venture Capital-Fonds. Das Unternehmen strebt Investitionen in digitale und Technologieunternehmen an, die in vier Bereichen tätig sind: das 'Internet der Dinge', wie z.B. in vernetzten Haushalten, im Gesundheitsbereich und in Fahrzeugen; Daten und Analytik; innovative Kundenerfahrungen sowie die Verteilung innovativer 'Share Economy'-Plattformen. Bitte besuchen Sie https://www.aviva.com/about-us/aviva-worldwide/aviva-ventures für weitere Informationen.

Informationen zu Daimler Mercedes-Benz

Mercedes-Benz ist einer der größten Hersteller von Kraftfahrzeugen der gehobenen Klasse sowie der weltweit bedeutendste Produzent von Nutzfahrzeugen mit globaler Reichweite. Das Unternehmen bietet Finanz-, Leasing-, Flottenmanagement-, Versicherungs- sowie innovative Mobilitätsdienste. Weitere Informationen zu Daimler Mercedes-Benz finden Sie unter www.daimler.com/company/business-units/mercedes-benz-vans.

