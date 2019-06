ColorTokens Inc.

ColorTokens stellt neue Generation des Zero-Trust-Sicherheitsmodells vor, das Netzwerk- und Endpunktsicherheit in einer einzigen cloudbasierten Plattform vereint

Santa Clara, Kalifornien (ots/PRNewswire)

Die Xtended ZeroTrust-Plattform wurde von Grund auf konzipiert und bietet die erste und bisher einzige Unternehmenslösung, die Workload-Schutz, Sichtbarkeit, Anwendungskontrolle, AV und EDR der nächsten Generation in einem leichtgewichtigen Paket vereint.

ColorTokens Inc., ein führender Anbieter von Zero-Trust-Cloud-Sicherheitslösungen der neuen Generation, gab heute die Einführung der bahnbrechenden ColorTokens Xtended ZeroTrust-Plattform bekannt, die Unternehmen aller Größen vor den gefürchteten Datenpannen und gezielten Angriffen schützt - und gleichzeitig Zero Trust für Sicherheits- und Risikobeauftragte realisiert. Das Ergebnis ist eine umfassende Sicherheitslösung der neuen Generation, die Workloads, Container, dynamische Anwendungen, Endpunkte, Server wie auch Nutzer in der Cloud in einem Paket zuverlässig vor internen und externen Bedrohungen schützt. Mit der einfach zu implementierenden, cloudbasierten Xtended ZeroTrust-Plattform können Unternehmen ihre gesamte IT-Infrastruktur im Handumdrehen visualisieren und segmentieren, Endpunkte schützen sowie auf Zero-Day-Angriffe reagieren und diese eindämmen - und all dies nahtlos integriert in die bestehenden Sicherheits-Tools.

Trotz Ausgaben von mehr als 130 Milliarden USD im Jahr 2018 zur Abwehr von Angriffen finden sich öffentliche Datenpannen - einschließlich Finanzdaten, Krankenakten und anderer personenbezogener Daten - immer wieder in den Schlagzeilen, da heutzutage ausgeklügelte Malware und Angriffe eine ständige Bedrohung für Unternehmen darstellen, die die digitale Transformationen implementieren. Daher konzentrieren sich Organisationen in erster Linie auf einen strategischen Zero-Trust-Ansatz, der weit über die bestehende Sicherheitsarchitektur und Perimeter-Sicherheit hinausgeht und standardmäßig als Sicherheitsprinzip den Zugriff verweigert.

"Der Druck auf Organisationen in Bezug auf Kosten, Risiko und die Umstellung auf die Cloud ist enorm. Gleichzeitig nehmen Anzahl und Ausmaß von Cyberangriffen stetig zu. Perimeter-Sicherheit und Einzellösungen reichen jedoch nicht mehr aus. Eine umfassende und moderne Zero-Trust-Sicherheitsplattform ist inzwischen unerlässlich", sagt Nitin Mehta, Gründer und CEO von ColorTokens. "Unsere innovative und wegweisende ZeroTrust-Lösung - die als Erste Sichtbarkeit, Mikrosegmentierung und Endpunkterkennung und -abwehr in einem System vereint - ist eine leistungsstarke, erweiterbare und cloudbasierte Plattform, mit der Organisationen Cyberpannen eindämmen und gleichzeitig eine Rundum-Sichtbarkeit ihrer Cloud- und Hybrid-Netzwerke erzielen können."

Die neue Xtended ZeroTrust-Plattform wird über eine einzelne Universalkonsole und Glasscheibe zentral verwaltet, um die Administration und Kontrolle zu vereinfachen. Die von der ColorTokens ProtectionCLOUD betriebene Plattform bietet umfassenden IP-, URL- und File-Reputation-Schutz sowie Workload-Schutz, Schwachstellenanalyse, Erkennung von Bedrohungen, Compliance und Server-DNA-Analyse zur kontinuierlichen Erkennung bösartigen Netzwerkverkehrs - und all das bei automatischer und dynamischer Aktualisierung der Sicherheitsrichtlinien zur Eindämmung von Zero-Day-Bedrohungen.

Die erweiterbare, cloudbasierte Xtended ZeroTrust-Plattform kombiniert drei leistungsstarke und einzigartige Lösungen:

- Xtended Visualisierung - Hiermit sehen Sie alle Interaktionen zwischen Prozessen, Dateien, Nutzern, Anwendungen und Workload-Instanzen in Rechenzentren, Zweigstellen und Multicloud-Infrastrukturen. Risikominderung und einfachere und schnellere Einhaltungsmaßnahmen (HIPAA, PCI, DSGVO). - Xtended Workload-Schutz - Mikrosegmentierung in nur wenigen Klicks zur Automatisierung des Workload-Schutzes bei gleichzeitiger Minderung von APTs und lateralen (Ost-West-) Angriffen mit Nullkomplexität. Automatisierung und Koordinierung von Workload-Sicherheitsrichtlinien sowie sichere Migration von Anwendungen in die Cloud - ohne fehleranfällige VLANs/ACLs oder komplexe Firewalls. - Xtended Endpoint-Erkennung und -Ansprechen - Schutz von Endpunkten, Servern und alten/ungepatchten Systemen mit cloudbasierter Endpunkt-Sicherheit. Erkennung und Behebung von Zero-Day-Bedrohungen durch Isolieren und Entfernen ungeeigneter Prozessketten, die von kompromittierten Endpunkten stammen.

Verfügbarkeit

Die ColorTokens Xtended ZeroTrust-Plattform ist ab sofort über die Cloud als Software-as-a-Service erhältlich. Weitere Informationen finden Sie unter www.colortokens.com.

Informationen zu ColorTokens

ColorTokens Inc., ein führender Anbieter von ZeroTrust-Sicherheit über die Cloud, bietet eine moderne Sicherheitslösung der neuen Generation, die Unternehmen einen proaktiven umfassenden Ansatz in einem einzigen System zur Sicherung von Cloud-Workloads, dynamischen Anwendungen, Endpunkten und Nutzern an die Hand gibt. Über seine preisgekrönte Xtended ZeroTrust-Plattform liefert ColorTokens die einzige cloudbasierte Lösung, die AV, EDR, Workload-Schutz, Visualisierung und Anwendungskontrolle in einem ultra-leichtgewichtigen System kombiniert und sich gleichzeitig nahtlos in bestehende Sicherheits-Tools integrieren lässt. Detaillierte Informationen finden Sie unter www.colortokens.com.

