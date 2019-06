Blis

Blis expandiert in die Niederlande mit seiner ersten Einstellung

Lucas Noordhoorn, ehemaliger Benelux Managing Director von Adello wird den Vertrieb leiten

Blis, weltweit führend im Bereich der praktischen Intelligenz, gibt heute die Eröffnung seines ersten Büros in den Niederlanden durch die Ernennung von Lucas Noordhoorn als Head of Sales, Niederland, bekannt. Noordhoorn trat Blis im Mai bei, um seine globale Präsenz weiter auszubauen. Noordhorn tritt Blis in einer Zeit kontinuierlichen Wachstums im gesamten Unternehmen bei.

Noordhoorn ist die erste Einstellung für Blis in den Niederlanden und eine prominente Person in der Branche. Zuvor war er Managing Director, Benelux, bei Adello, einer mobilen Demand-Plattform, wo er Teil des globalen Führungsteams war. Er hatte eine kommerzielle Rolle bei Debt inne, einer von Europas am schnellsten wachsenden digitalen Agenturen und begann seine Karriere als Unternehmensberater. Er hat einen exzellenten Einblick in die Branche und hält auch Vorlesungen zu den Themen Marketing und Innovation an der Fakultät für Betriebswirtschaftslehre an der Universität Leiden. Noordhoorn ist zudem Vorsitzender der IAB Mobile Taskforce in Amsterdam.

Charlie Smith, Managing Director von Blis, Europa, sagte: "Wir sehen Jahr um Jahr Wachstum in Europa und Lucas ist die ideale Person, um unsere Geschäftstätigkeiten in den Niederlanden mit seiner umfangreichen Kenntnis der Branche und Markterfahrung aufzunehmen. Ich bin zuversichtlich, dass die Einstellung von jemanden von Lucas' Kaliber in den Niederlanden noch größeren Erfolg für Blis in der Region bewirken wird."

"Ich bin sehr stolz darauf, Blis beizutreten und meine Erfahrung einzubringen, um das Wachstum in den Niederlanden zu fördern. Blis' praktische Intelligenz ist ein wertvolles Produkt und ich kann sehen, dass es eine positive Auswirkung auf den niederländischen Markt haben wird."

Noordhorn tritt Blis zu einem Zeitpunkt bei, zu dem das Unternehmen weiterhin seine Operationen in EMEA und Nordamerika skaliert.

Über Blis

Blis ist der weltweite Marktführer im Bereich der praktischen Intelligenz. Wir spezialisieren uns darauf, menschliches Verhalten wirklich zu verstehen, indem wir Unmengen an mobilen Standortdaten analysieren. So erhalten Unternehmen eine einzigartiges leistungsstarkes Tool: Die Wahrheit darüber, was die Leute tatsächlich tun, um Verbraucherbindung zu verbessern und eine messbare Absatzsteigerung zu liefern.

Unsere Smart-Plattform bietet eine unvergleichliche Transparenz, Genauigkeit und Skalierung durch drei proprietäre Technologien: SmartPin, Smart Scale und Smart Places. Dies ermöglicht effektivere Planung, Aktivierung und Messung für Vermarkter und Entscheidungsträger in Unternehmen gleichermaßen, und treibt die nächste Generation von erkenntnisbezogenem Marketing voran.

Mit 31 Standorten auf fünf Kontinenten arbeitet Blis mit den größten und den am meisten kundenorientierten Unternehmen aus allen Branchen zusammen, wie Unilever, Samsung, Mcdonald's, HSBC, Mercedes Benz und Peugeot, sowie mit allen wichtigen Medienagenturen, um pro Jahr über eine Milliarde Mobilgeräte zu erreichen. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie blis.com .

