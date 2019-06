Concord

Concord erweitert seine klassische und europäische Präsenz mit der Übernahme der Sikorski Musikverlage

Berlin (ots)

Der Zusammenschluss der Sikorski Musikverlage mit dem traditionsreichen Verlag Boosey & Hawkes vereint zwei Hauptakteure des russischen Musikverlagsrechts unter dem Dach von Concord Music Publishing - Concord freut sich, den Erwerb des angesehenen Verlages für klassische Musik, der Sikorski Verlagsgruppe, bekannt zu geben. Sikorski ist Heimat eines weitgefächerten Katalogs bedeutender Werke legendärer Komponisten wie Dmitri Schostakowitsch, Sergei Prokofieff, Aram Chatschaturjan, Dmitri Kabalewski und Alfred Schnittke sowie wichtiger zeitgenössischer Komponisten wie Sofia Gubaidulina, Gija Kantscheli und Lera Auerbach. Zu den bekanntesten veröffentlichten Werken zählen 'Peter und der Wolf' und das Ballett 'Romeo und Julia'.

Im Rahmen dieser wegweisenden Vereinbarung wird das in Deutschland ansässige Unternehmen Sikorski Seite an Seite mit Concords Musikverlag Boosey & Hawkes Teil der Concord Music Publishing-Familie. Boosey & Hawkes verfügt über einen herausragenden Katalog von Meisterwerken des 20. Jahrhunderts sowie ein umfassendes Repertoire an Werken erstklassiger zeitgenössischer Komponisten.

Boosey & Hawkes und Sikorski gelten als wichtige verlegerische Sachwalter bedeutender russischer und sowjetischer Urheberrechte. Deren Promotion und Administrierung in der westlichen Hemisphäre stehen für beide Verlage seit jeher im Zentrum ihres Engagements für die Musik sowjetischer bzw. russischer Komponisten.

Über diese historischen Verlagsrechte hinaus steht das Unternehmen Sikorski für die Förderung klassischer Gegenwartsmusik, getragen durch die enge Zusammenarbeit mit zeitgenössischen Autoren, darunter Moritz Eggert, Jan Müller-Wieland und Peter Ruzicka. Diese Werke umfassen das gesamte Spektrum kompositorischen Wirkens von der Orchestermusik über Musiktheater und Ballett bis hin zur Kammermusik. Nicht zuletzt profitieren von diesem Zusammenschluss zwei der innovativsten Verlage neuer Musiktheaterstücke für Kinder.

Durch diesen neuen Schritt in seiner Geschichte wird der Verlag Sikorski zu einem Kernelement für das aktive Wachstum von Concords klassischem Musikverlagsgeschäft und der Präsenz des Unternehmens in Europa. Zugleich wird der Verlag im Zuge der globalen Operationen von Concord in dessen bedeutendes Synch- und Marketing-Netzwerk eingebunden.

John Minch, langjähriger Head of Boosey & Hawkes und President Concord Music Publishing Europe, kommentiert: "Die Vereinigung von Boosey & Hawkes und Sikorski unter dem Dach der Concord-Familie setzt ein klares Signal für die dauerhafte Werthaltigkeit des klassischen Repertoires. Concord setzt bewusst zu diesem Zeitpunkt auf weitere Investitionen und ein wachsendes Engagement für diese Evergreen-Kataloge, gleichzeitig aber auch für die nächste Generation von Komponisten und den breiteren klassischen Sektor überhaupt."

Winfried Jacobs, Geschäftsführer von Boosey & Hawkes in Berlin, ergänzt: "Ich kenne Dagmar und Axel Sikorski seit vielen Jahren und habe größten Respekt vor der Verantwortung und der Umsicht, mit der sie diese großartigen Kataloge verlegerisch betreut haben."

Glen Barros, Chief Operating Officer von Concord, erläutert: "Diese Akquisition ist für uns auf vielen Ebenen relevant. Neben der Erweiterung des Verlagsgeschäfts um einen herausragenden Katalog bemerkenswerter Werke bedeutet sie einen großen Schritt zur Erreichung unserer strategischen Kernziele. Wir glauben fest an den Markt für klassische Musik und planen, diesen Geschäftsbereich für uns weiter auszubauen. Darüber hinaus suchen wir nach Möglichkeiten, unsere Präsenz in Europa und anderen internationalen Märkten zu verstärken. Somit passt die Übernahme der Sikorski Musikverlage perfekt."

Dagmar Sikorski, Managing Partner der Gruppe und Hauptaktionärin, erklärt: "Wir hätten kein besseres Zuhause für das Klassik-Erbe unserer Familie finden können. Unsere jahrzehntelangen, tiefgreifenden Beziehungen zu unseren Komponisten sind etwas, das wir sehr schützen, und wir sind überzeugt, dass sie bei den Teams von Concord und Boosey & Hawkes gut aufgehoben sind."

