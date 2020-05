AvS - International Trusted Advisors GmbH

Digitale Expertise für AvS - International Trusted Advisors: Verena Pausder neuer Industry Advisor

Bekannte Start-up-Unternehmerin unterstützt als Beiratsmitglied weltweit tätiges Beratungshaus

AvS - International Trusted Advisors, eine Unternehmer-Beratung für Nachfolgen, Geschäftsführungs- und Beiratssuchen sowie die strategische Beratung von Familienunternehmen, erweitert mit Verena Pausder den Kreis ihrer Industry Advisor um eine erfolgreiche Unternehmerin und Digital-Expertin. Bislang setzt sich der Beirat des weltweit tätigen Beratungshauses mit Luisa Delgado, Sylvie Mutschler, Tony Bogod, Wolfgang Colberg und Hans-Kristian Hoejsgaard aus internationalen Unternehmern und Investoren zusammen.

Verena Pausder stammt aus einer Unternehmerfamilie und hat nach dem Studium in St. Gallen früh den Weg in die digitale Wirtschaft gefunden. Als Gründerin und CEO von Fox & Sheep (2012) sowie der HABA Digitalwerkstatt (2016) entwickelte sie mit ihren Teams erfolgreiche Angebote für das digitale Leben und Lernen von Kindern. 2016 wurde Frau Pausder vom Weltwirtschaftsforum zum Young Global Leader ernannt, 2018 nahm Forbes sie in die Liste der "Europe's Top 50 Women In Tech" auf. Ende 2019 gab Verena Pausder ihre Anteile an die HABA-Eigentümer ab. Sie ist zur Zeit in verschiedenen Aufsichtsgremien und Ehrenämtern aktiv, unter anderen als Gründerin des "Digitale Bildung für Alle e.V.", Aufsichtsrätin der comdirect Bank AG oder als Mitglied im "Innovation Council" von Dorothee Bär, der Deutschen Staatsministerin für Digitales. In den vergangenen Wochen hat sie sich wiederholt zum Thema "Homeschooling in Zeiten von Corona" in der Öffentlichkeit geäußert und eine gemeinnützige Plattform zu dem Thema ins Leben gerufen.

"Wir freuen uns sehr, mit Verena Pausder eine herausragende Expertin der Digitalisierung, aber auch eine fundierte Kennerin von Familienunternehmen im Kreis unserer Industry Advisors begrüßen zu können", sagt Andreas von Specht, Geschäftsführender Partner von AvS - International Trusted Advisors. "Mit Verena Pausder in unserem Beirat stärken wir signifikant die Marktposition unseres Teams auch in diesem Umfeld", so Andreas von Specht.

AvS - International Trusted Advisors ist eine internationale Beratung mit Büros in Berlin, Frankfurt, Hamburg, Genf, Zürich, Paris, London, Singapur und Bogota. Der Schwerpunkt der Beratung liegt bei Nachfolgen, der Auswahl und Beurteilung von Führungskräften sowie der Erarbeitung von Inhaberstrategien.

