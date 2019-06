AvS - International Trusted Advisors GmbH

Hochkarätiger Neuzugang bei AvS - International Trusted Advisors: Philipp Fleischmann verstärkt internationale Beratung

Bild-Infos

Download

Frankfurt (ots)

AvS - International Trusted Advisors, eine international agierende Unternehmer-Beratung für Nachfolgen, Geschäftsführungs- und Beiratssuchen sowie die Beratung von Familienunternehmen, verstärkt ihren Beraterkreis in Deutschland: Mit Philipp Fleischmann wird das Beratungsunternehmen seit dem 1. Juni 2019 von einem bestens vernetzten Executive Search-Experten unterstützt.

Philipp Fleischmann hat seine Karriere als Journalist bei Tageszeitungen (u.a. DIE WELT, Handelsblatt) und TV-Sendern (ZDF, n-tv) gestartet, bevor er mehrere Managementpositionen in der Verlagsbranche bekleidete, zuletzt als Managing Director für die internationalen Aktivitäten der Handelsblatt Media Group. In der Personalberatung hat er sich über viele Jahre an den Berliner Standorten von zwei international aktiven und renommierten Beratungsunternehmen, darunter Egon Zehnder, auf die Beratung privat gehaltener Unternehmen spezialisiert.

Bei AvS - International Trusted Advisors wird Philipp Fleischmann u.a. familiengeführte Medienhäuser und junge Start-up-Unternehmen beraten. Damit wird er AvS - International Trusted Advisors in diesen Sektoren zukünftig noch mehr Präsenz verleihen.

"Wir freuen uns sehr, mit Philipp Fleischmann einen weiteren exzellenten Kenner von Familienunternehmen und jungen Start-up-Firmen im Team begrüßen zu können. Unsere Klienten werden in hohem Maße von seiner Expertise und seinem Netzwerk in Traditionsunternehmen und Start-ups profitieren," sagt Andreas von Specht, Geschäftsführender Partner von AvS - International Trusted Advisors. Dem Veränderungsdruck auf etablierte Familienunternehmen, gerade auch im Medienbereich, kann nur durch ein hohes Maß an Exzellenz und Modernität in der Führung begegnet werden; Start-ups hingegen müssen ihre Firmenkultur eher den Anforderungen wachsender Organisationen anpassen und dabei auch auf das Wissen erfahrener Führungskräfte zurückgreifen. "Mit diesem Neuzugang stärken wir signifikant die wachsende Marktposition unseres Teams auch in diesem Umfeld", so Andreas von Specht.

AvS - International Trusted Advisors ist in Deutschland in den vergangenen Jahren kontinuierlich gewachsen, hat das Beraterteam erweitert und sowohl in Hamburg wie auch in Frankfurt Büros etabliert. Zum Wachstum von AvS - International Trusted Advisors tragen vor allem drei Entwicklungen bei: die Nachfrage im Kerngeschäft, also der Beratung bei der Nachfolge von Unternehmer- und Geschäftsführungsfunktionen in Familienunternehmen und Family Offices sowie die Beratung bei der Besetzung von Aufsichtsgremien; des Weiteren die Analyse und Bewertung von Führungsteams - und schließlich der Bereich 'Ownership Advisory', in dem Familienunternehmer bei der Erarbeitung von Inhaberstrategien sowie der Entwicklung von Führungs- und Aufsichtsstrukturen unterstützt werden.

Über AvS - International Trusted Advisors:

AvS - International Trusted Advisors ist eine internationale Beratung, die Unternehmer, Gesellschafter, Aufsichtsorgane sowie das Top-Management insbesondere privat gehaltener Unternehmen berät. Der Schwerpunkt der global agierenden Firma liegt bei Nachfolgen, der Auswahl und Bewertung von Führungskräften sowie der Erarbeitung und Umsetzung von Inhaberstrategien. Die erfahrenen Berater von AvS - International Trusted Advisors sind in den Büros in Frankfurt, Hamburg, Frankfurt, Genf, Zürich, Paris, London und Bogota aktiv. Weitere Informationen unter https://avs-advisors.com

Pressekontakt:

Philipp Fleischmann

AvS - International Trusted Advisors GmbH



Untermainkai 31

60329 Frankfurt am Main

+49 69 27139750

+49 151 18841436

p.fleischmann@avs-advisors.com

Original-Content von: AvS - International Trusted Advisors GmbH, übermittelt durch news aktuell