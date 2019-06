Old Mother Hubbard

Old Mother Hubbard® kooperiert mit Loop(TM), um Haustierbesitzern bei der Reduzierung von Verpackungsmüll zu helfen

Tewksbury, Massachusetts (ots/PRNewswire)

Der Hersteller von natürlichem Hundefutter wird ein wiederverwendbares Leckerli-Glas entwerfen, das über das zirkuläre Einkaufssystem von Loop nachfüllbar ist.

Heute hat Old Mother Hubbard® seine Partnerschaft mit Loop(TM) bekannt gegeben. Diese bietet Besitzern von Haustieren einen neuen Weg, Verpackungsabfälle von Haustierfutter zu reduzieren und allgemein zu einer nachhaltigeren Heimtierindustrie beizutragen.

Loop ermöglicht es Verbrauchern, eine Vielzahl von häufig verwendeten Produkten in individuell gestalteten, markenspezifischen, langlebigen Verpackungen zu kaufen, die in einer speziell entwickelten, wiederverwendbaren Versandtasche geliefert werden. Nach dem Verbrauch des Produkts wird die Verpackung gesammelt, gereinigt, wiederbefüllt und wiederverwendet - ein revolutionäres zirkuläres Shopping-System.

Als Gründungspartner im Zuge der Produkteinführung in den USA arbeitet Old Mother Hubbard mit Loop zusammen, um wiederverwendbare Verpackungen für seine rein natürlichen Hundeleckereien zu entwerfen und zu entwickeln, die es den Haustiereltern ermöglichen, eine neue Lieferung ohne verschwendete Verpackung zu erhalten.

"WellPet war das erste in den USA ansässige Unternehmen im Bereich Tierfutter mit einem Recyclingprogramm für Wellness Tierfutter-Verpackungen. Diese werden zu allem Möglichen recycelt, von Gartenstühlen bis hin zu Geräten für Spielplätze. Unsere Marke Old Mother Hubbard verfügt über 90 Jahre Erfahrung der Herstellung von authentischen, kleinen Chargen und rein natürlichen Hundeleckereien basierend auf zeitgemäßen Rezepten und wird eine der ersten Tierfuttermarken sein, die mit Loop zusammenarbeitet", sagte Greg Kean, Vice President of Innovation and Product Development bei WellPet, Hersteller der rein natürlichen Hundeleckereien von Old Mother Hubbard. "Wir erreichen dies durch ein nachfüllbares Leckerli-Glas, damit Haustierbesitzer die Snack-Zeit genießen und ihre Haustiere auf eine nachhaltigere Weise erfreuen können. Unsere Partnerschaft mit Loop unterstreicht die Tatsache, dass unsere Haustierbesitzer unser Engagement teilen, die Welt um uns herum grüner zu machen."

Loop ist eine Initiative von TerraCycle, die mit führenden Konsumgüterunternehmen, Einzelhändlern, Städten und Einrichtungen zusammenarbeitet, um schwer verwertbare Abfälle zu recyceln. Vor kurzem startete das Unternehmen sein Pilotprogramm in der mittelatlantischen Region New York, New Jersey, Pennsylvania, Maryland und Washington, D.C.

Um mehr über die Leckereien von Old Mother Hubbard für Hunde zu erfahren, besuchen Sie https://www.oldmotherhubbard.com.

Um mehr über Loop zu erfahren, besuchen Sie https://loopstore.com/.

Old Mother Hubbard® "Give 'em some Snack Love®"

Seit 1926 hat Old Mother Hubbard®, ein stolzes Mitglied der WellPet®-Markenfamilie, die gleichen einfachen Methoden angewandt, um unsere Snacks für Hunde herzustellen. Jedes Rezept wird sorgfältig aus gesunden Zutaten hergestellt, die es den Hundehaltern ermöglichen, ihren Hunden mit gutem Gewissen eine gesunde und herzhafte Belohnung zu geben. Folgen Sie Old Mother Hubbard auf Facebook, Twitter und Instagram. Besuchen Sie www.oldmotherhubbard.com, um mehr zu erfahren.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/258399/old_mother_hubbard.jpg

