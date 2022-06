SH Hotels & Resorts

Jetzt geöffnet: das 1 Hotel San Francisco

San Francisco (ots/PRNewswire)

Die Anlage ist der siebte Standort der Marke weltweit

1 Hotels, die von der Natur inspirierte Luxus-Lifestyle-Hotelmarke, hat heute die Eröffnung des 1 Hotel San Francisco bekannt gegeben, dem zweiten kalifornischen Anwesen der missionsorientierten Luxus-Hospitality-Marke und dem neuesten, besonders durchdachten, umweltfreundlichen städtischen Refugium der „City by the Bay", San Francisco. Die 186 Zimmer und 14 Suiten des Hotels vereinen das Beste aus nachhaltigem Design und Architektur mit außergewöhnlichem Komfort und einem unvergleichlichen Serviceniveau. Sie bieten einen Panoramablick auf die sanften Hügel der Bay Area, die Nebelschwaden, die inspirierende Architektur der Stadt und die atemberaubende Schönheit der Natur.

Das 1 Hotel San Francisco wurde in Zusammenarbeit mit dem Pebblebrook Hotel Trust in zentraler Lage am Embarcadero, mit direktem Blick auf die strahlende Bucht von San Francisco, gebaut. Die Unterkunft bietet einen komfortablen Zugang zu den besten Angeboten der Innenstadt, von Restaurants über Einkaufsmöglichkeiten bis hin zu Kunst und Kultur. Es liegt ganz in der Nähe des pulsierenden SoMa-Viertels sowie der Viertel Chinatown, North Beach, Oracle Park, Chase Center, Coit Tower und des berühmten Ferry Building.

„Das 1 Hotel San Francisco ist ein inspirierendes Beispiel dafür, wofür unsere Marke steht", erklärte 1 Hotels-Gründer und CEO und Vorsitzender der Starwood Capital Group, Barry Sternlicht. „Es ist eine greifbare Erweiterung unserer Vision und unseres Ziels: ganzheitliches Wohlbefinden für unsere Gäste, die lokalen Gemeinschaften und die Umwelt in den Vordergrund unserer Aktivitäten zu stellen. Diese pulsierende und vielseitige Stadt steht seit langem an der Spitze des nachhaltigen Wandels in den Bereichen Architektur und Design. Inspiriert von dieser reichen Geschichte ist es unser Ziel, eine urbane Oase zu schaffen, die angefüllt ist von der Schönheit der nordkalifornischen Landschaft und der Sensibilität dieser dynamischen Gemeinschaft."

„Wir freuen uns sehr, mit dem 1 Hotels-Team zusammenzuarbeiten, um die Messlatte für Service und Luxusgastronomie in San Francisco noch höher zu legen", erklärte Jon E. Bortz, Vorsitzender, Präsident und Chief Executive Officer des Pebblebrook Hotel Trust. „Pebblebrook setzt sich dafür ein, dass unsere Hotels auf ökologisch nachhaltige Weise betrieben werden und dass das soziokulturelle Gefüge der jeweiligen Gemeinden, in denen sich unsere Hotels befinden, stets mit eingebracht wird. Als führendes Unternehmen im Bereich Luxus-Nachhaltigkeit wird das 1 Hotel San Francisco auch einen neuen Exzellenz-Maßstab hinsichtlich seines Engagements für nachhaltige Initiativen und die Gemeinschaft in San Francisco setzen."

Mit seiner Farbpalette in Erdtönen, Rohmaterialien und mehrschichtigen Texturen ist das Hotel als gesamte urbane Oase eine Hommage an die regionale Umgebung. Der Boden der Lobby ist aus Altholz gefertigt, das aus historischen Scheunen und Industriegebäuden stammt. Nachhaltig gewonnenes Holz des Mammutbaums von der ursprünglichen San Francisco Bay Bridge schmückt die Aufzüge und Korridore. Einheimische Pflanzen, unverputzte Klinkerwände, warme Terrakotta-Akzente und rustikale Steine sorgen für Akzente aus der Natur und verweisen auf die einzigartige urbane Ökologie der Stadt. Alle handgewebten Teppiche und Vorleger sind aus natürlichen Pflanzenfasern und recycelbarer Wolle hergestellt. Weitere Merkmale, darunter die Bar, das Gitterwerk und die Bar-Fassade, sind aus Beton, verantwortungsvoll gefertigt von einem lokalen Familienbetrieb. Kunstwerke aus Treibholz verleihen dem Ganzen den letzten Schliff.

Das Terrene, die Café-Lounge im Innen- und Außenbereich mit Speisen zum Teilen, spiegelt die Raffinesse und natürliche Schlichtheit der Marke 1 Hotels wider. Die Speisekarte ist inspiriert vom berühmten kulinarischen Erbe der Region und basiert auf einer Fülle von lokalen, frischen, biologischen und nachhaltig erzeugten natürlichen Zutaten. Die frischen Zutaten für die ausgewählten Gerichte und hausgemachten Cocktails wachsen im Garten des Chefkochs auf dem Dach, der Honig stammt aus den hauseigenen Bienenstöcken. Das Terrene, das Ende des Sommers für die Öffentlichkeit zugänglich sein wird, wird eine umfassende Auswahl an Bio-Tequilas und Mezcals sowie eine Auswahl biodynamischer Weine aus den Regionen Sonoma und Napa Valley sowie lokales Craft-Bier und Getränke aus den Hausbrauereien anbieten.

Die Unterkunft bietet Ihnen die Möglichkeit, sich in einem einzigartigen städtischen Refugium zu entspannen und neue Energie zu tanken. Die ganzheitliche Wellness-Philosophie des 1 Hotels steht auf natürliche Weise im Einklang mit den Kernwerten der Marke – wahres Wohlbefinden kommt dann zustande, wenn Geist, Körper und Seele vollständig mit der Umgebung in Verbindung stehen. Zu den Einrichtungen vor Ort gehört auch ein Bamford Wellness Spa mit umfassendem Service, das in der Kernaufgabe der 1 Hotels verwurzelt ist: eine engere Beziehung zur Natur herzustellen. Das Field House ist rund um die Uhr geöffnet und bietet hochmoderne Krafttrainings- und Cardiogeräte, darunter Peloton-Bikes für das ganz individuelle Sporterlebnis. Während Ihres Aufenthalts können die Gäste die Audi Electric Vehicle Experience genießen, indem sie das Auto des Hauses nutzen oder den Audi e-tron, das offizielle Elektrofahrzeug des 1 Hotel San Francisco, probefahren.

Auf einer Fläche von 5.074 Quadratfuß an einzigartigen Tagungs- und Veranstaltungsräumen im Innen- und Außenbereich bietet das 1 Hotel San Francisco einen vielseitigen Rahmen für alle Arten von Veranstaltungen, Tagungen und Feiern. Dazu gehören ein 1.750 Quadratfuß großer Ballsaal, ein Sitzungssaal und Außenterrassen auf den oberen Etagen des Hotels mit Panoramablick auf die Bucht von San Francisco. Private Veranstaltungen können auch im Terrene stattfinden, das eine Lounge und eine große Terrasse mit Blick auf den historischen Embarcadero bietet.

INFORMATIONEN ZU SH HOTELS & RESORTS:

SH Hotels & Resorts, eine Tochtergesellschaft der globalen privaten Investmentfirma Starwood Capital Group, ist ein nachhaltiges Hotelmarken-Management-Unternehmen, das 1 Hotels betreibt, eine von der Natur inspirierte Lifestyle-Marke, die 2015 mit Hotels in South Beach und Manhattan eingeführt wurde und jetzt die Unterkünfte Brooklyn Bridge, West Hollywood, Sanya (China), Toronto und das kürzlich eröffnete San Francisco umfasst, sowie in der Entwicklung befindliche Projekte in Nashville, der Hanalei Bay, Cabo San Lucas, Paris, London, Mission Bay, Elounda Hills und Melbourne. Außerdem betreibt das Unternehmen Baccarat Hotels & Resorts, eine Luxusmarke, die im März 2015 mit der Eröffnung ihres Vorzeigehotels in New York debütierte und Projekte in Brickell (Miami), Florence, Macau und Bordeaux entwickelt, sowie Treehouse Hotels, das 2019 in London eröffnete und derzeit Unterkünfte in Manchester und Brickell (Miami) entwickelt. Mit seiner Expertise in den Bereichen Marketing, Design, Betrieb und Technologie ist SH Hotels & Resorts die Kraft hinter einigen der bahnbrechendsten und dynamischsten Hotelmarken der Welt.

INFORMATIONEN ZU 1 HOTELS:

1 Hotels ist eine Luxus-Lifestyle-Hotelmarke, die inspiriert von der Natur das Beste aus nachhaltiger Gestaltung und Architektur kultiviert und mit außergewöhnlichem Komfort und unerreichtem Serviceniveau verbindet. Die 1 Hotels starteten im Jahr 2015 mit der Eröffnung exklusiver Immobilien in South Beach, Miami und am Central Park von Manhattan, gefolgt von den Standorten Brooklyn am East River im Februar 2017 und 1 West Hollywood am Sunset Boulevard im Juni 2019, Sanya (China) im Jahr 2020, Toronto 2021 und jüngst auch in San Francisco. Die Marke verfolgt ein einfaches Konzept: Wer die Welt bereist, dem sollte auch die Umwelt am Herzen liegen, denn letztendlich haben wir nur 1 Welt. Die 1 Hotels halten an dieser Vision fest, indem sie die Natur durch Design und kulinarische Partnerschaften kanalisieren, eine Verbindung mit der Gemeinschaft vor Ort herstellen und wichtige Schritte zugunsten von Nachhaltigkeit setzen, sodass ein echter Wandel stattfinden kann. Die 1 Hotel-Unterkünfte gehören zu den ersten Hotels der Welt, die von Forbes Travel Guide allesamt mit dem Sharecare Health Security VERIFIED® -Siegel ausgezeichnet worden sind. Durch die umfassende Überprüfung der Einrichtungen haben Gäste und Reiseplaner die Sicherheit, dass die Unterkünfte über angemessene Verfahren zum Schutz der Gesundheit verfügen. Darüber hinaus haben die Unterkünfte das WELL Health-Safety-Rating des International WELL Building Institute erhalten, die sich auf Betriebsrichtlinien, Wartungsprotokolle, Stakeholder-Engagement und Notfallpläne konzentriert, um die Gesundheit und Sicherheit der Teammitglieder und Gäste zu priorisieren. Die Marke expandiert weiter. Derzeit sind mit Immobilien in Nashville, in der Hanalei Bay, in Austin, Cabo San Lucas, Paris, London, Kopenhagen, Elounda Hills und Melbourne im Bau. Weitere Informationen finden Sie unter 1hotels.com.

INFORMATIONEN ZUM PEBBLEBROOK HOTEL TRUST:

Der Pebblebrook Hotel Trust (NYSE: PEB) ist eine börsennotierte Immobilien-Investmentgesellschaft („REIT") und der größte Eigentümer von Stadt- und Resort-Lifestyle-Hotels und -Resorts in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen besitzt 54 Hotels und Resorts mit insgesamt rund 13.400 Gästezimmern in 15 Städten und Resorts. Für weitere Informationen besuchen Sie www.pebblebrookhotels.com und folgen Sie uns auf Twitter unter @PebblebrookPEB.

