OPNT B.V.

OPNT erzielt eine über GPS hinausgehende Netzwerk-Timing-Synchronisierung, kündigt Back-up für GPS an und startet "Timing as a Service"

Amsterdam (ots/PRNewswire)

Timing ist alles

OPNT, führender Anbieter von GPS-unabhängiger Timing-Genauigkeit, verkündet den erfolgreich verlaufenden Test eines Round-Trip-Links zwischen DC und Atlanta (mehr als 1.300 Meilen) mit einer Genauigkeit von mehr als +/-25 Nanosekunden. Dieser Test wurde vollständig innerhalb der standardmäßigen optischen Netzwerkinfrastruktur, unabhängig von GPS, durchgeführt, der derzeitigen Hauptquelle für zeit- und ortsbasierte Anwendungen. Zeitgleich mit dieser Leistung gibt OPNT zudem die Einführung seines globalen "Timing as a Service"-GTTS-Angebots bekannt.

Diese Errungenschaft von OPNT ist nicht nur transformativ für die Zukunft der 5G-Netzwerktechnologie, sondern auch für zukünftiges autonomes Fahren, intelligente Stromnetze, Finanztransaktionen, Datenübertragungen und viele andere Anwendungen, die alle auf die Fähigkeit angewiesen sind, Zeit im Netzwerk zu synchronisieren. Da das Timing von OPNT GPS-unabhängig ist, kann es GPS in vielen Anwendungen kostengünstig ersetzen oder als Back-up für mögliche GPS-Angriffe oder -Ausfälle eingesetzt werden.

Endlich eine Alternative für satellitengestütztes Timing: Global Terrestrial Timing Service (GTTS) von OPNT

OPNT hat eine Zeitsynchronisierungslösung entwickelt, die Kunden eine Alternative zu GPS-basiertem Timing und teuren Produkten mit hohen laufenden Supportkosten bietet. GTTS nutzt die bereits implementierte Glasfaserinfrastruktur, wodurch das Timing zuverlässiger und kostengünstiger wird und eine höhere Genauigkeit als bisher erreicht. Nachdem OPNT zuvor ultrapräzise Pikosenkundenwerte über einfasrige Fernimplementierungen wie beispielsweise für das niederländische Vodafone-Netzwerk bereitgestellt hat, kann es nun äußerst genaue Ergebnisse über Standardfernnetze vorweisen.

"2014 hatten wir die Idee, Ausrüstung für die Telekommunikationsbranche zu verkaufen. Bald fanden wir heraus, dass es einen globalen Timing-abhängigen Markt im Wert von mehr als 100 Milliarden USD gibt, der mit ernsthaften Risiken aufgrund seiner hohen Abhängigkeit von GPS konfrontiert wird. Diese Erkenntnis veranlasste uns, eine komplette terrestrische Timing-Lösung zu entwickeln und zu realisieren, die alle Marktgenauigkeits-, Zuverlässigkeits- und Preispunkte von einer einzigen Plattform aus bedienen konnte. Im Rahmen der Erweiterung unseres Portfolios um diese netzwerkbasierte Commodity freuen wir uns, die Einführung unseres globalen "Timing-as-a-Service"-GTTS bekannt zu geben", so Monty Johnson, CEO von OPNT.

"Timing as a Service" von OPNT basiert auf 5 Jahren Forschung und Entwicklung von einem engagierten Team aus Ingenieuren, das in der heute verfügbaren Timing-Lösung seinen Höhepunkt gefunden hat. Diese innovative und disruptive Technologie wurde entwickelt, um dem wachsenden Bedarf an Timing-Lösungen gerecht zu werden und wichtigen Stakeholdern beispiellose Zeitgenauigkeit und Zuverlässigkeit zu bieten.

"Century Link konzentriert sich darauf, unseren Kunden Technologielösungen anzubieten. Wir sind stolz darauf, OPNT mit der sicheren Glasfaserkonnektivität auszustatten, die erforderlich ist, um seine entscheidende Timing-Fähigkeit GPS-unabhängig anzubieten", so Chris Betz, Chief Security Officer von CenturyLink.

"Timing as a Service" von OPNT wird gegenwärtig in den USA in Atlanta, Chicago, New York/New Jersey, in Washington, D.C. und in den Niederlanden implementiert.

Informationen zu OPTN

OPNT (Optical Positioning, Navigation and Timing) ist ein Spin-off der Forschung der VU University Amsterdam zur Bereitstellung von ultrapräzisem Timing und präziser Ortung über Glasfasernetzwerke, der von der Risikokapitalgesellschaft Cottonwood Technology Fund unterstützt wird. Das "Timing as a Service"-Angebot von OPNTS integriert Timing in GPS-Qualität und darüber hinaus mit der Flexibilität und Zuverlässigkeit von Standard-Telekommunikationsnetzen.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/896470/OPNT_B_V_Logo.jpg

Original-Content von: OPNT B.V., übermittelt durch news aktuell