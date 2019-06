Minitab

Minitab bringt neue Statistiksoftware Minitab® 19 heraus

State College, Pennsylvania (ots/PRNewswire)

Eine bessere, schnellere und einfachere Lösung für statistische Analysen

Minitab, LLC, das führende Unternehmen im Bereich intelligenter Datenanalysesoftware und Anbieter von professionellen Statistikdienstleistungen kündigte heute die Einführung der Statistiksoftware Minitab® 19 an, bei der es sich um eine bessere, schnellere und einfachere Lösung für Führungskräfte, Experten, Dozenten und Studenten handelt. Die aktuellste Version von Minitab erfüllt seine Verpflichtungen, Ärzte dabei zu unterstützen, größere Datensätze besser, schneller und einfacher zu analysieren, unabhängig davon, an welchem Punkt der Analyse sie sich befinden.

Die Statistiksoftware Minitab® 19 bietet statistische Analysen, Visualisierungen, und vorhersagende Analysen und Verbesserungsanalysen, um eine datengestützte Entscheidung zu ermöglichen. Die Statistiksoftware Minitab ist weltweit das Produkt der Wahl in vielen Bereichen wie der akademischen Welt, für operationelle Exzellenz, Qualitätssicherung, Lean Six Sigma, Produktion, Forschung und Entwicklung, Marketing sowie in vielen weiteren Bereichen. Minitab stärkt Organisationen unabhängig von deren statistischem Hintergrund durch die einfache Nutzung der Software, die Verwendung einer intuitiven Benutzeroberfläche, Klicks anstelle von Code, den Minitab-Assistenten und das internationale Supportnetzwerk durch Profistatistiker.

Jeffrey T. Slovin, Chief Executive Officer von Minitab, LLC sagte: "Minitab unterstützt seit fast 50 Jahren tausende von Organisationen dabei, die Kostensenkung voranzutreiben, die Qualität zu steigern, die Kundenzufriedenheit zu erhöhen und die Effizienz zu steigern. Mit der Einführung von Minitab® 19, haben wir eine Lösung geschaffen, die die Nutzer auf bessere, schnellere und einfachere Weise dabei unterstützt, datengestützte Entscheidungen zu treffen."

Slovin führte weiter aus: "Minitab hat sich verpflichtet, die besten Tools und Schulungen zu entwickeln, um Kunden dabei zu unterstützen, Trends zu entdecken, Probleme zu lösen und mit nie da gewesener Leichtigkeit wertvolle Einblicke in ihre Daten zu bekommen. Minitab® 19 wird ein Standard für Statistiksoftware werden, durch die es Kunden ermöglicht wird, noch größere Datensätze zu analysieren und die Ergebnisse schneller und einfacher als je zuvor zu vergleichen."

Neue Funktionen machen Minitab® 19 zu einem noch mächtigeren Statistiktool

Die Statistiksoftware Minitab® 19 wurde verglichen mit älteren Versionen mit neuen Funktionen und mit besserer Leistung verbessert. Mit Minitab® 19 haben die Nutzer die Möglichkeit, große Datensätze schnell zu analysieren, die Ergebnisse zu vergleichen und bessere datengestützte Entscheidungen zu treffen. Die Analyseergebnisse befinden sich nun in einer einzigen Ansicht und die Nutzer haben die Flexibilität, Projekte zu verwalten und zu organisieren, indem sie beispielsweise die Ergebnisse nach Arbeitsblättern, in alphabetischer Reihenfolge oder in der Reihenfolge ihrer Erstellung ordnen.

Die Statistiksoftware Minitab® 19 macht es außerdem möglich, Datenanalysen schneller als je zuvor durchzuführen. Die Software ist sowohl in einer 32-bit-, als auch in einer 64-bit-Version verfügbar und bietet verbesserte Algorithmen, schnelleren Import von Dokumenten und leichteren Zugang zu automatisierten Routineanalysen durch Makros, wodurch Minitab® 19 ihren Nutzern ermöglicht, genaue Ergebnisse noch schneller zu erhalten .

Die Statistiksoftware Minitab® 19 verfügt auch über ein neues, frisches und sauberes Interface, durch das sich die Software noch einfacher bedienen lässt. Mit bekannten Prinzipien im Anwendungsdesign, Klicks anstelle von Code und dem Minitab-Assistenten, der Anleitungen bietet und bei der Problemlösung jeder Analyse hilft, ist Minitab sowohl für Anfänger, als auch für sehr erfahrene Datenwissenschaftler und Analysten geeignet.

Minitab bietet für Anfänger im Bereich Analytik, für diejenigen, die eine Auffrischung benötigen oder zur Unterstützung von neuen Teammitgliedern den Quality Trainer, wobei es sich um einen E-Learning-Kurs handelt, der animierte Lektionen, Quiz und Praxisübungen beinhaltet, durch die die Nutzer auf einfache Weise in den Bereich Statistik eingeführt werden und die Verwendung von Minitab erlernen.

Informationen zu Minitab, LLC

Minitab unterstützt Unternehmen und Einrichtungen dabei, Trends zu entdecken, Probleme zu lösen und wertvolle Einblicke in ihre Daten zu bekommen, indem das Programm eine umfassende und branchenführende Reihe an Datenanalysen, vorhersagenden Analysen und Werkzeugen zur Prozessverbesserung sowie ein Team bestens geschulter Experten bietet, die den Nutzern bei ihrer Analysearbeit zur Seite stehen und diese unterstützen. Minitab stärkt Organisationen unabhängig von deren statistischem Hintergrund durch die einfache Nutzung der Software, Klicks anstelle von Code, Vor-Ort-Schulungen sowie öffentlichen Schulungen und sein internationales Supportnetzwerk durch Profistatistiker.

Weitere Informationen über Minitab finden Sie unter www.minitab.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/715512/Minitab___Logo.jpg

Pressekontakt:

Joshua Zable

Chief Marketing and Strategic Planning Officer

Minitab

LLC

Jzable@minitab.com

Telefonnummer: +1-814-753-3830

Original-Content von: Minitab, übermittelt durch news aktuell