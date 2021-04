Verisure Deutschland GmbH

Verisure und Arlo gewinnen sechs prestigeträchtige Red Dot Design Awards

Verisure, der führende europäische Anbieter professionell überwachter Sicherheitssysteme, gibt bekannt, dass insgesamt sechs der Produktneuheiten, die aktuell von Verisure und Arlo auf den Markt kommen, mit dem renommierten Red Dot Design Award 2021 ausgezeichnet wurden.

Der internationale Design-Wettbewerb, der weltweit als eines der begehrtesten Gütesiegel für Produktdesign und -qualität anerkannt ist, wird von einer Expertenjury bewertet. Gewinner sind diejenigen, die sich besonders durch ihr Produkt- und Kommunikationsdesign auszeichnen. Die Red Dot Design Awards sind der jüngste Schritt auf dem Weg zu dem gemeinsamen Ziel von Verisure und Arlo, Familien sowie kleineren und mittleren Unternehmen mit professionellen Sicherheitslösungen und -Services rund um die Uhr den bestmöglichen Schutz zu bieten.

Verisure, das für sein Kategorie-schaffendes Marketing, hervorragende Vertriebsleistungen, innovative Produkte und Dienstleistungen sowie überragende Kundenorientierung bekannt ist, gewann eine der begehrten Auszeichnungen für seine neue Alarm Suite. Das System umfasst neben der Zentraleinheit, das Portal, die Tastatur, den Schocksensor, welcher Einbruchsversuche sofort erkennt, und die Fernbedienung, mit der man den Alarm sowohl scharf- und unscharf schalten, als auch sofort ein SOS-Signal erzeugen kann. Alle Produkte sind jederzeit mit der VdS-zertifizierten Notruf- und Serviceleitstelle von Verisure verbunden, wo Spezialisten rund um die Uhr alle eingehenden Alarme überprüfen und bei Bedarf die passende Hilfe schicken. Zwei weitere Verisure-Innovationen, die bereits von Red Dot ausgezeichnet wurden, werden im Verlauf dieses Jahres erst noch vorgestellt werden.

Drei innovative Produkte, die aus der strategischen Partnerschaft von Verisure mit Arlo International stammen, wurden ebenfalls ausgezeichnet: Die Arlo Pro 3 Flutlicht Kamera, die Essential Spotlight Kamera und die kabellose Essential Video Doorbell. Die Pro 3 Flutlicht Kamera ist die weltweit erste 100% kabellose 2K-Flutlichtkamera. Die Essential-Kamera und die Video-Türklingel sind die neuesten Ergänzungen der Arlo-Produktpalette, die nun 360-Grad-DIY-Sicherheitslösungen bietet.

Austin Lally, Group Chief Executive Office von Verisure, kommentierte: "Ständige Innovation liegt in unserer DNA. Diese Auszeichnungen sind eine herausragende Anerkennung unseres Engagements für branchenführendes Produktdesign, das es unseren Mitarbeitern ermöglicht, jeden Tag Millionen von Familien und kleinen Unternehmen zu schützen".

Über Verisure

Verisure ist der führende europäische Anbieter von professionell überwachten Sicherheitssystemen mit 24/7-Reaktions-Diensten. Es schützt mehr als 3,7 Millionen Kunden in 16 Ländern in Europa und Lateinamerika. Im Jahr 2020 wurde auch Arlo Europe Teil von Verisure. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, Familien und Kleinunternehmern Sicherheit zu bieten, indem es ihnen die besten Sicherheitslösungen und -Dienstleistungen zur Verfügung stellt. Verisure ist bekannt für sein Kategorie-schaffendes Marketing, hervorragende Vertriebsleistungen, innovative Produkte und Dienstleistungen sowie ausgeprägte Kundenorientierung. Verisure schützt einen hochzufriedenen und loyalen Kundenstamm, mit einigen der stärksten Wachstums- und besten Bindungsraten weltweit im Bereich der verbrauchernahen Dienstleistungen, was das außergewöhnliche Serviceniveau und das starke Wertversprechen an seine Kunden unterstreicht.

Über Arlo

Arlo ist der preisgekrönte Branchenführer, der die Art und Weise verändert, wie Menschen den vernetzten Lebensstil erleben. Seine tiefgreifende Expertise in den Bereichen Produktdesign, drahtlose Konnektivität, Cloud-Infrastruktur und modernste KI-Fähigkeiten konzentriert sich darauf, Arlo-Nutzern ein nahtloses Smart-Home-Erlebnis zu bieten, das leicht einzurichten ist und mit dem sie jeden Tag interagieren können. Die Cloud-basierte Plattform des Unternehmens bietet den Anwendern Transparenz, Einblicke und ein leistungsfähiges Mittel zum Schutz und zur Echtzeit-Verbindung mit den wichtigsten Menschen und Dingen, mit einer Wi-Fi- oder Mobilfunkverbindung von jedem Ort aus. Bis heute hat Arlo mehrere Kategorien von preisgekrönten, intelligenten, vernetzten Geräten auf den Markt gebracht, darunter kabellose, intelligente Wi-Fi- und LTE-fähige Kameras, Audio- und Videotürklingeln, fortschrittliche Babyphone und intelligente Sicherheitsleuchten.

