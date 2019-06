Hemoglobin Oxygen Therapeutics

Hemoglobin Oxygen Therapeutics LLC informiert über mehrere Vorträge zum Einsatz von Hemopure® in Spenderlebern, die vormals für Transplantationen abgelehnt wurden

Bei der Studie handelt es sich um die bisher erste klinische Anwendung von Hemopure auf globaler Ebene für ex situ warme Maschinen-Perfusion von menschlichen Spenderlebern

Alle 11 Patienten sind sechs bis 20 Monate nach der Operation am Leben

Mündliche Vorträge wurden bei zwei renommierten Konferenzen präsentiert; Erkenntnisse wurden bei einer international referierten Fachzeitschrift eingereicht

Hemoglobin Oxygen Therapeutics LLC (HbO2 Therapeutics), ein weltweit führendes Unternehmen für sauerstofftragende Lösungen, gab bekannt, dass zwei Kurzdarstellungen zum klinischen Hemopure-Entwicklungsprogramm bei Lebertransplantationen kürzlich im Mai 2019 in mündlichen Vorträgen bei der International Liver Transplantation Society bzw. der European Surgical Association vorgetragen wurden.

"Die vorläufigen Ergebnisse demonstrieren, dass Maschinenperfusionstechnologie mit Einsatz von Hemopure, einer neuartigen synthetischen sauerstofftragenden Lösung, die Zahl der transplantierbaren Lebern auf sichere Weise steigert und den zusätzlichen Nutzen bietet, dass menschliche Blutprodukte vermieden werden können", sagte Studienleiter Professor Robert J. Porte, Direktor der Abteilung HPB Surgery and Liver Transplantation am University Medical Center Groningen in den Niederlanden. "Die Überlebensdaten aus der Nachbeobachtung ermutigen uns, denn sie haben das Studienprotokoll übertroffen und zeigen, dass alle 11 Patienten weiter am Leben sind und ein Patient mit 20 Monaten post-OP am längsten am Leben ist", erläuterte Professor Porte.

Weltweit handelt es sich um die erste Humanstudie, bei der Spenderlebern, die für Transplantationen als ungeeignet betrachtetet worden waren, in einer Perfusionsmaschine mit Verwendung von Hemopure wiederhergestellt und getestet wurden. Sechzehn suboptimale Spenderlebern, die ursprünglich von allen Transplantationszentren in den Niederlanden abgelehnt worden waren, durchliefen eine Maschinenperfusion im führenden Klinikum für Lebertransplantationen, dem University Medical Center in Groningen (UMCG). Nach einer Rekonditionierung und Prüfung der Funktionsfähigkeit wurden 11 der 16 Spenderlebern (69 Prozent) als transplantierbar eingestuft. Diese Lebern wurden anschließend mit Erfolg transplantiert, wobei man 100 Prozent Überlebensrate für Transplantate und Patienten erreichte.

"Eine entscheidende Beobachtung aus dieser Studie ist, dass Maschinenperfusion in Kombination mit Hemopure das Potenzial hat, den Pool der anfänglich abgelehnten, risikobehafteten Spenderlebern wesentlich zu erweitern", sagte Zafiris Zafirelis, CEO von HbO2 Therapeutics. "Wir entwickeln derzeit eine signifikante Menge Material mit klinischen und praxisbezogenen Nachweisen zur Verwendung von Hemopure in der Transplantationsmedizin und freuen uns darauf, einen Beitrag zur Rettung vieler weiterer Patienten zu leisten, für die es keine anderen Behandlungsmöglichkeiten gibt."

HbO2 Therapeutics ist ein klinisch forschendes Biotechnologieunternehmen und baut gegenwärtig eine proprietäre Technologieplattform für sauerstofftragende Lösungen auf, die die Menge des Sauerstoffs erhöhen, der durch den gesamten Körper transportiert wird.

Die beiden Hauptprogramme von HbO2 Therapeutics sind Oxyglobin® [Hämoglobin-Glutamer - 200 (bovin)] und Hemopure® [Hämoglobin-Glutamer - 250 (bovin)], die für veterinär- bzw. humanmedizinische Verwendung gekennzeichnet sind.

Oxyglobin ist die einzige sauerstofftragende Lösung, die von der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) und der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) zur Behandlung aller Ursachen der Anämie bei Hunden zugelassen ist.

Hemopure ist in Südafrika zur Behandlung der Anämie bei erwachsenen chirurgischen Patienten zugelassen. In den USA ist Hemopure ausschließlich über das erweiterte Zugangsprogramm der FDA für berechtigte Patienten verfügbar, für die eine Bluttransfusion keine Option ist und bei denen alle anderen Behandlungsmöglichkeiten ausgeschöpft sind. Bluttransfusion kann keine Option darstellen, weil religiösen Überzeugungen dagegensprechen oder weil für einen Patienten, der eine Transfusion benötigt, kein kompatibles Blut zur Verfügung steht.

Hemopure ist darüber hinaus auch für andere Einsatzgebiete in der Entwicklung, unter anderem als eine Perfusionslösung für weitere Organe vor einer Transplantation, einschließlich Leber und Nieren.

