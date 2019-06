Symbox

Symbox bietet intelligente Automatisierung durch die Zusammenarbeit mit Automation Anywhere

London (ots/PRNewswire)

Symbox hat sich mit Automation Anywhere zusammengeschlossen, um RPA- und Business Process Management-Lösungen zur Produktivitätssteigerung und Betriebskostensenkung für Unternehmen bereitzustellen. Automation Anywhere ist führend in der Robotic Process Automation (RPA), der Plattform, auf der immer mehr Unternehmen erstklassige intelligente digitale Arbeitskräfte aufbauen.

Symbox bietet eine innovative Business Process Management (BPM)-Plattform, die eine durchgängige Orchestrierung von Mitarbeitern, Prozessen und Technologien innerhalb eines Unternehmens ermöglicht. Durch die Kombination der Leistungsfähigkeit der RPA-Plattform von Automation Anywhere und der BPM-Plattform von Symbox verfügen Unternehmen nun über eine ganzheitliche Lösung für die Automatisierung von Unternehmensprozessen.

"Wir freuen uns auf die Partnerschaft mit Automation Anywhere und glauben, dass unsere BPM-Plattform die weitere Automatisierung in allen Unternehmen rund um den Globus vorantreiben wird. RPA allein bietet schon einen enormen Mehrwert, aber neben BPM wird es auch die Art und Weise verändern, wie Menschen und Technologie zusammenarbeiten. Eine der Herausforderungen, denen sich Unternehmen nach einer ersten RPA-Implementierung gegenüber sehen, ist herauszufinden, wo als Nächstes angesetzt werden muss und welche Prozesse für die Automatisierung reif sind. Mit BPM wird diese Herausforderung gelöst. Unternehmen können ihre Prozesse modellieren, organisieren und automatisieren und erhalten so einen tiefen Einblick in die Prozessleistung. Wir sind alle gespannt, was die Zukunft bringt", sagt Amit Patel, CEO und Gründer von Symbox.

Griffin Pickard, Director of the Technology Alliance Program bei Automation Anywhere sagte: "Die Partnerschaft zwischen BPM und RPA ist perfekt. BPM kann dazu beitragen, einige der bedeutenden Möglichkeiten für die Geschäftseffizienz zu erschließen, die RPA bieten kann. Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Symbox. Wir glauben, dass das Unternehmen uns helfen kann, unseren Kunden in Europa und weltweit einen hohen Mehrwert zu bieten."

