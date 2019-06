HONESTIS AG

Neue Transaktion mit AccorInvest: Dorint übernimmt drei Pachtbetriebe

Köln (ots)

Zum 1. Juni 2019 hat die Dorint GmbH drei Häuser von AccorInvest übernommen: das Swissotel in Bremen, das Mercure Hotel in Leipzig und das Novotel in Würzburg. Die Verhandlungen der Dorint Geschäftsführer Karl Heinz Pawlizki (CEO) und Jörg T. Böckeler (COO) mit AccorInvest sind inzwischen erfolgreich abgeschlossen. Die Häuser werden als Pachtbetriebe der Dorint Gruppe weitergeführt.

Für das Dorint City-Hotel Bremen (230 Zimmer), das Dorint Hotel Leipzig (174 Zimmer) und das Dorint Hotel Würzburg (158 Zimmer) sind mit den jeweiligen Eigentümern neue, langfristige Pachtverträge über 20 Jahre unterzeichnet worden. Gemeinsam mit den Eigentümern wird Dorint circa zehn Millionen Euro in die neuen Häuser investieren, um diese so auf den bewährten Dorint-Standard anzuheben.

"Im Rahmen unseres kontrollierten Wachstums können wir durch die Transaktion mit AccorInvest unser Portfolio mit strategisch bedeutenden Standorten für die Dorint weiter ergänzen" freut sich Dirk Iserlohe, CEO der HONESTIS AG, deren Tochterunternehmen die Dorint GmbH ist. "Mit diesen weiteren drei Betrieben kommen wir unserem Ziel noch einmal deutlich näher, zum 60. Geburtstag der Dorint Hotels & Resorts am 25. September 2019 auch 60 Hotels betreiben zu können", so Dorint-CEO Karl Heinz Pawlizki. "Somit sind ab Samstag, den 01. Juni 2019, insgesamt 50 Hotels unter der Dorint Flagge im Betrieb. Acht weitere Standorte sind schon vertraglich angebunden", so der Dorint-COO Jörg T. Böckeler.

Unter Federführung der Dorint Geschäftsführer Karl-Heinz Pawlizki und Jörg T. Böckeler werden die neuen Dorint Hotels jetzt behutsam in die Traditions-Hotelgesellschaft integriert. Alle 180 Mitarbeiter der Betriebe werden übernommen. Der geplanten neuen Qualitäts- und Marktpositionierung aller drei Hotels blicken die Eigentümer, die Dorint-Führungsspitze und nicht zuletzt auch die Mitarbeiter gespannt entgegen.

