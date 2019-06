Wettbewerb für die Gestaltung von Emblem und Maskottchen für die Sommer-Universiade 2021 in Chengdu lockt mit Preisgeldern

Chengdu Economic Daily Marketing and Planning Company

Die Sommer-Universiade 2021 wird im August 2021 in Chengdu, China, ausgerichtet, und die Veranstalter suchen derzeit nach Ideen für das Emblem und das Maskottchen der Multisportveranstaltung. Die Teilnahme an diesem einzigartigen Designwettbewerb steht allen offen - Einzelpersonen und Organisationen aus China und dem Ausland sind eingeladen, ihre Beiträge auf der offiziellen Website www.2021chengdu.com einzureichen.

Die Meldung wurde, um weitere junge Menschen zur Teilnahme zu motivieren, auch über verschiedene Websites in den Designer-Communities weltweit und Einladungen an zahlreiche Designer im In- und Ausland verbreitet. Die "Mascot in My Heart"-Kampagne läuft außerdem in 10 Grund- und weiterführenden Schulen in Chengdu, um die Ideen der Kinder einzubeziehen, die sich ausgesprochen interessiert zeigen und mit Enthusiasmus dabei sind.

Das Design von sowohl Emblem als auch Maskottchen sollte die Werte der Chengdu 2021 Summer Universiade widerspiegeln: Umweltfreundlichkeit, Intelligenz, Vitalität und Teilen. Alle Teilnahmebedingungen und Spezifikationen sind auf der Website aufgeführt. Letzter Termin für die Einreichung von Beiträgen ist der 13. Juni 2019.

Die Ergebnisse des Wettbewerbs werden im August 2019 bekannt gegeben. Die jeweiligen Hauptgewinner für das Emblem-Design und das Design des Maskottchens können ein Preisgeld in Höhe von 100.000 Yuan (rund 13.000 Euro) entgegennehmen.

Der offizielle Slogan der Veranstaltung wird im Juni 2019 bekanntgegeben.

Die Sommer-Universiade 2021 wird gemeinsam vom Chengdu Preparatory Committee für die Sommer-Universiade 2021 und der Chengdu Economic Daily Marketing and Planning Company ausgerichtet.

