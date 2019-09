Jeden Tag ein Premiumprodukt zum Wunschpreis - Geheime Online-Auktionen von auctopus

auctopus GmbH

Wiesbaden (ots)

E-Commerce StartUp auctopus entwickelt das Portal für Premium-Schnäppchen weiter

Mit dem Versprechen "unser Kunde bestimmt den Preis" ist das Wiesbadener StartUp auctopus (www.auctopus.com) im Juni erfolgreich mit der E-Commerce Innovation der "geheimen" Online-Auktionen gestartet. Nutzer von auctopus erhalten die Möglichkeit, dem Anbieter im Rahmen von zeitlich befristeten Auktionen ihren Wunschpreis verdeckt mitzuteilen und somit den Preis für die angebotenen Premium-Produkte oder -Dienstleistungen selbst zu bestimmen. Statt sich nach und nach zu überbieten, müssen die Interessierten nur einmal ein verbindliches Angebot abgeben. Ob Sie den Zuschlag erhalten, erfahren die Kunden innerhalb von 24 Stunden nach der Auktion. Die Anbieter berücksichtigen die für sie attraktiven Gebote. Die damit gewährten Rabatte bleiben für die Öffentlichkeit unsichtbar - ein Konzept, das von Premiumanbietern sehr positiv bewertet wird. Gleichzeitig erhält der Kunde mit auctopus die Chance, hochwertige Produkte und Dienstleistungen deutlich günstiger als zum Originalpreis zu erwerben und sich so vielleicht einen Wunsch zu erfüllen. Im Laufe der ersten drei Monate wurden u. a. Reisen, Autos und Event-Tickets versteigert.

Was erwartet die Kunden ab September?

Ab dem 15. September geht auctopus mit einer weiterentwickelten und verbesserten Angebots-Systematik in diversen Produktkategorien an den Start, um den Wünschen der Kunden noch besser gerecht zu werden. Die Bieter können jetzt ihre Wunschprodukte in bestimmten Tagesrubriken und -Auktionen wie z. B. Drinks & Delikatessen am Montag, Reisen am Freitag oder Hotels am Sonntag ersteigern. Ab sofort laufen alle Auktionen statt sieben Tagen nur noch 24 Stunden. Dadurch hat der Bieter schneller die Gewissheit, ob er den Zuschlag für den Kauf bekommen hat.

Thomas Götzfried, einer der Gründer von auctopus, sieht im neuen System einen bedeutenden Sprung in die richtige Richtung. "Wir haben seit unserem Markteintritt im Juni sehr viel positive Resonanz und Feedback auf unser neues Portal erhalten. Natürlich ist unser oberstes Ziel für unsere Kunden ein einmaliges und wunderbares Einkaufserlebnis zu schaffen. Unser Hauptanliegen bleibt dabei, dass der Kunde bei uns den Preis für sein Wunschprodukt bestimmt. Das unterscheidet uns auf dem Markt von allen anderen. Wir sind überzeugt, mit der neuen Systematik der verkürzten Auktionen sowie der Clusterung der Premium-Produkte in Kategorien pro Wochentag das Portal zusätzlich auf ein neues Level zu heben."

Mit auctopus Online-Auktionen Gutes tun!

Über eine rein kommerzielle Orientierung hinaus sind sich die Macher des StartUps auch ihrer gesellschaftlichen Verantwortung bewusst. Auctopus vereinbart mit seinen Anbietern, dass diese einen Anteil von der zu zahlenden Provision einer gemeinnützigen Organisation zukommen lassen. Weiterhin können gemeinnützige Organisationen über auctopus Sachspenden versteigern, um die Erlöse für ihren Zweck zu verwenden. Ankerpartner als Spendenempfänger ist die Fly & Help Stiftung von Reiner Meutsch, die bereits mehr als 300 Schulen in Entwicklungsländern gebaut hat.

ÜBER AUCTOPUS

Die auctopus GmbH mit Sitz in Wiesbaden ist ein StartUp mit der ersten E-Commerce Plattform für geheime Auktionen. Das funktioniert indem auctopus auf seinem Portal hochwertige Produkte und Dienstleistungen aus dem Premiumsegment deutlich günstiger als zum Originalpreis anbietet. Das Einzigartige daran ist, dass der Kunde die Chance bekommt, den Preis selbst zu bestimmen. Als Pionier auf diesem Gebiet gewährleistet auctopus seinen Anbietern zudem nur Kundenrabatte zu gewähren, die nicht einsehbar sind. Daraus ergeben sich sowohl Vorteile für Käufer wie auch für die Anbieter: Die Chance auf einen guten Deal und das Gewähren von Rabatten ohne Imageverlust. Weitere Infos auf www.auctopus.com

Pressekontakt:

Alexander Weimer

Email. Alexander.weimer@auctopus.com

Phone. 0173 2637337



Auctopus GmbH

Parkstraße 16

Email. info@auctopus.com

65189 Wiesbaden

Phone. 0611 94584

Deutschland



www.auctopus.com

Original-Content von: auctopus GmbH, übermittelt durch news aktuell