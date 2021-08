Argon Medical Devices, Inc.

Argon Medical Devices, Inc. kündigt die Markteinführung des SKATER(TM) Mini-Loop-Drainagekatheters an

Frisco, Texas (ots/PRNewswire)

Argon Medical Devices, Inc., ein führender Hersteller von medizinischen Geräten für interventionelle Verfahren, gab die Markteinführung von SKATER(TM) Mini-Loop-Drainagekathetern in den Vereinigten Staaten und der Europäischen Union bekannt.

Der SKATER(TM) Mini-Loop ist ein Drainagekatheter, der unter bildgebender Kontrolle durch die Haut platziert wird, um unerwünschte Flüssigkeitsansammlungen minimalinvasiv zu entfernen oder abzuleiten. Der SKATER(TM) Mini-Loop-Drainagekatheter ist eine Erweiterung des SKATER(TM) Allzweck- und Nephrostomie-Drainageportfolios von Argon. Er verwendet eine 40 % kleinere Schlaufe, um den Katheter zu sichern und Flüssigkeit aus kleineren Hohlräumen abzuleiten.

"Argon hat es sich zur Aufgabe gemacht, innovative, erstklassige medizinische Geräte zu liefern, um die Erfahrungen der Kunden und das Leben ihrer Patienten zu verbessern. Wir freuen uns, unser SKATER(TM)-Portfolio an Drainagelösungen zu vervollständigen und diese nächste Markteinführung in unserem Jahr der Innovation zu feiern", sagte George A. Leondis, Präsident und CEO von Argon Medical Devices.

"Der SKATER(TM) Mini-Loop-Drainagekatheter lässt sich leicht einführen und bildet eine enge Schlaufe, um einen Verschluss der Drainage zu verhindern. Im Gegensatz zu anderen Drainagekathetern dieser Klasse ist der SKATER(TM) Mini-Loop alkoholverträglich und knickresistent, was für mich sehr wichtig ist", so Dr. Sujoy Menon, Interventionsradiologe am Newark Beth Israel Medical Center. Dr. Menon und Dr. Sayed Ali, ein Assistenzarzt der Rutgers Medical School, waren die ersten Ärzte in den Vereinigten Staaten, die den SKATER(TM) Mini-Loop-Drainagekatheter verwendeten.

Argon Medical Devices hat im Jahr 2020 trotz der weltweiten Pandemie mehrere neue Geräte in den Bereichen Biopsie, Drainage und Gefäßtherapie eingeführt. Das Unternehmen bezeichnet das Jahr 2021 als sein Jahr der Innovation, da es plant, im Laufe des Jahres noch mehr innovative neue Produkte auf den Markt zu bringen, um interventionelle vaskuläre und onkologische Verfahren zu erleichtern.

Besuchen Sie www.argonmedical.com/SKATER für weitere Informationen.

Über Argon Medical Devices, Inc.

Argon Medical Devices, Inc. wurde 1972 gegründet und ist ein weltweit tätiger Hersteller von medizinischen Spezialgeräten, die bei interventionellen Verfahren eingesetzt werden. Argon bietet eine breite Palette an medizinischen Einwegprodukten für die interventionelle Radiologie, die interventionelle Onkologie und die Gefäßchirurgie. Die Marke Argon mit Sitz in Frisco, TX, ist weltweit für erstklassige Produkte bekannt, die die Ergebnisse für Patienten verbessern

