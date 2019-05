Argon Medical Devices, Inc.

Argon Medical Devices erwirbt Mana-Tech, Ltd.

Frisco, Texas (ots/PRNewswire)

Argon Medical Devices, Inc., ein weltweit vertretener Hersteller von medizinischen Spezialgeräten, die in interventionellen Verfahren zum Einsatz kommen, gab heute den Abschluss des Erwerbs von Mana-Tech, Ltd. bekannt, seines Alleinvertriebshändlers für das Vereinigte Königreich und Irland.

"Die Akquisition von Mana-Tech, Ltd. bedeutet für uns eine ausgezeichnete Wachstumsgelegenheit, mit der wir unsere kommerzielle Reichweite im VK, in Irland sowie in ganz Europa erweitern können" sagt George Leondis, Präsident und CEO von Argon Medical Devices. "Wir sind hocherfreut, diese ausgesprochen talentierte Gruppe bei Argon aufzunehmen und noch enger mit ihr zusammenzuarbeiten, um für weitere Wachstumserfolge zu sorgen."

Im Rahmen der Akquisition übernimmt Argon das gesamte Team von Mana-Tech, einschließlich Management, Vertrieb, Kundendienst und Distribution.

Informationen zu Argon Medical Devices

Argon Medical Devices, Inc., mit Sitz in Frisco im US-Bundesstaat Texas, ist ein weltweit vertretener Hersteller von medizinischen Spezialgeräten, die in interventionellen Verfahren zum Einsatz kommen. Argon bietet ein umfassendes Produktportfolio von Einweg-Medizingeräten, die für die interventionelle Radiologie, die interventionelle Onkologie sowie die Gefäßchirurgie bestimmt sind. Die Marke Argon ist bekannt für Best-in-Class-Produkte, die die klinischen Ergebnisse perkutaner, bildgeführter Verfahren verbessern.

