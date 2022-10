Procter & Gamble Germany GmbH & Co Operations oHG

#GemeinsamStärker: Procter & Gamble und der FC Bayern München verlängern erfolgreiche Partnerschaft

Schwalbach (ots)

Die Zusammenarbeit zwischen Procter & Gamble und dem FC Bayern München geht in die siebte Saison.

Seit 2016 kooperiert Procter & Gamble mit dem FC Bayern München. Dabei wurden bereits mehrere soziale Projekte unterstützt. Die erfolgreiche Zusammenarbeit wird unter anderem unter dem Dach der Initiative #GemeinsamStärker fortgesetzt, welche sich für soziale Themen sowie die Förderung der mentalen Gesundheit einsetzt. Der FC Bayern München unterstützt #GemeinsamStärker.

P&G und der FC Bayern München setzen ihre erfolgreiche Partnerschaft fort, die das Markenportfolio von Procter & Gamble umfasst, zu dem Marken wie Head & Shoulders®, Braun® oder Gillette® gehören. "Wir freuen uns, dass wir mit dem FC Bayern München weiterhin einen starken Partner an unserer Seite haben, um gemeinsam einen Beitrag für ein besseres gesellschaftliches Miteinander zu leisten", erklärt Gabriele Hässig, Geschäftsführerin Kommunikation und Nachhaltigkeit, Procter & Gamble DACH. Aktuell sind Spieler des FC Bayern München z. B. in der neuen Head & Shoulders Kampagne als Botschafter zu sehen. Als führendes Anti-Schuppen-Shampoo steht Head & Shoulders für Top-Performance in der Haarpflege.

#GemeinsamStärker für mentale Gesundheit

Die Partnerschaft konzentriert sich im Rahmen der P&G Initiative #GemeinsamStärker, unterstützt vom FC Bayern, auf soziale Projekte, die sich für die Förderung und Stärkung von mentaler Gesundheit einsetzen - ein Thema, das gerade im Kontext der COVID-19-Pandemie an neuer Bedeutung gewonnen hat. Besonders im Fokus stehen Projekte, die Kinder und deren Familien unterstützen. "Den FC Bayern und seine Partnerschaften zeichnet seit jeher Kontinuität aus, und es ist heutzutage wichtiger denn je, auf starke, verlässliche Partner vertrauen zu können. Daher freuen wir uns sehr, mit P&G auch weiterhin die Zukunft gestalten zu können. Zudem freuen wir uns, gemeinsam mit diesem Partner soziale Projekte wie die Initiative #GemeinsamStärker voranzutreiben", erklärt Andreas Jung, Vorstand Marketing der FC Bayern München AG.

Auch Verwender:innen von P&G Marken können aktiv zur erfolgreichen Gestaltung von Unterstützungs- und Hilfsangeboten beitragen: Mit jedem bei teilnehmenden Händlern gekauften P&G Produkt werden Projekte von der "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e. V." unterstützt. Zusätzlich spendet P&G für jeden Bundesligatreffer der beiden Profimannschaften (Männer & Frauen) des FC Bayern München 500 Euro. So macht sich P&G gemeinsam mit dem FC Bayern München für alle stark, die vor großen Herausforderungen im Alltag stehen. Als weiteres Highlight findet in diesem Jahr wieder der RTL-Spendenmarathon statt. Dort wird P&G gemeinsam mit dem FC Bayern München Botschafter Claudio Pizarro und Maskottchen Berni vor Ort sein.

Original-Content von: Procter & Gamble Germany GmbH & Co Operations oHG, übermittelt durch news aktuell