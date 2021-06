Procter & Gamble Germany GmbH & Co Operations oHG

Gillette Venus bekennt Farbe

Nach dem Relaunch im Frühjahr läutet Gillette Venus jetzt den Sommer ein - zusammen mit neuen Partnern wie Riccardo Simonetti und einer stylischen Special Edition

Schwalbach am Taunus

Individualität und Authentizität: Im Rahmen der "My Skin. May Way"-Initiative ermutigt Gillette Venus Menschen dazu, ihre ganz persönliche Seite zu zelebrieren. Seit Mai 2021 zeigt Gillette Venus die verschiedenen Facetten von Schönheit mit der Unterstützung von sieben vielseitigen Persönlichkeiten wie Entertainer & LGBTQ-Aktivist Riccardo Simonetti und setzt ein Zeichen für Diversität. Genauso schön und stark ist auch der neue "Comfortglide Coconut Special Edition" im Leopardenmuster, der zusammen mit passenden Klingenpacks ab Juli 2021 erhältlich sein wird. Neben dem stylischen Design bringt das Trendpiece natürlich auch die neue nachhaltige Kartonverpackung mit und hilft Kund:innen dabei, nachhaltigere Entscheidungen im Badezimmer zu treffen.

Diversität ist der neue Standard

Jede Haut schreibt ihre eigene Geschichte, die es verdient, erzählt zu werden. Deshalb teilt Gillette Venus die inspirierenden Geschichten von starken Persönlichkeiten, die ihre eigenen Regeln schreiben. Entertainer & LGBTQ-Aktivist Riccardo Simonetti, Curvy Model Angelina Kirsch, Trans-Frau & LGBTQIA+-Aktivistin Phenix Kühnert, Drag Queen Aria Addams, Female Founder Diana zur Löwen, Selflove Girl Natalie Stommel und Model & Aktivistin Toni Dreher lassen gesellschaftliche Konventionen hinter sich und brechen veraltete Schönheitsideale auf.

"Ich nehme ja bekanntermaßen kein Blatt vor den Mund, was aber nicht immer so war. Meinen eigenen Weg zu finden war ein langer, harter Prozess. Und genau darum geht es in der Zusammenarbeit mit Gillette Venus. Denn die Marke steht für viel mehr als Rasierer. Unsere gemeinsame Message ist: Jede/-r soll sich in ihrer/seiner Haut wohlfühlen, und zwar unabhängig davon, was andere erwarten. Haare sprießen lassen, rasieren oder eben auch nicht - DU entscheidest, was sich für dich richtig anfühlt. Kleiner Sidefact: Ich rasiere mich am Körper mit Venus Rasierern, Game-Changer als Mann! Und der neue Leo-Print ist natürlich richtig cool", beschreibt Riccardo Simonetti die Zusammenarbeit mit Gillette Venus.

Einfach Roarrrhhhh, dieser Style!

Extravagant, aufregend und total im Trend - die stylischen Leoparden-Prints auf dem Special-Edition-Handstück der neuen "Comfortglide Coconut Special Edition" verbinden Selfcare mit Style und bringen Exotik ins Badezimmer. Die integrierten Rasiergelkissen sorgen für eine komfortable Rasur und Karibik-Feeling, denn sie erzeugen einen zart nach Kokosnuss duftenden Schaum und ermöglichen so müheloses Gleiten - zusätzliches Rasiergel also nicht notwendig. Das Design und die herausragende Performance macht den Venus Comfortglide Coconut Special Edition Rasierer zum hochwertigen Trendpiece für den Sommer.

Sustainable is beautiful: plastikfreie Packung - komplett recycelbar

Die Gillette Venus "Comfortglide Coconut Special Edition" ist nicht nur optisch ein Highlight, sie punktet auch in Sachen Nachhaltigkeit: Genau wie der Rest des Gillette Venus Systemrasierer-Portfolios ist die Box plastikfrei und aus vollständig recycelbarem Karton hergestellt. Ihre Innenschale besteht aus recycelbarem Zellstoff mit 95 Prozent Altpapier, die Packung enthält mindestens 37 Prozent Altpapier. Karton und Innenschale sind FSC-zertifiziert. Damit übernimmt Gillette Venus Verantwortung und geht einen großen Schritt in Richtung der ambitionierten Nachhaltigkeitsziele, die die Marke als Teil von Procter & Gamble bis 2030 erreichen möchte.

Gillette Venus Comfortglide Coconut Special Edition:

- Flexible Gelkissen für eine angenehme Rasur mit Kokosnussduft - Gleitstreifen mit einem Hauch von Vitamin E - Stylisches Handstück im Leoparden-Design - 5 diamanthart beschichtete Klingen - UVP: 11,99 EUR*

Comfortglide Coconut Klingenpack:

- 4 Stück, UVP: 16,99 EUR* - 6 Stück, UVP: 20,99 EUR*

* Unverbindliche Preisempfehlung. Die Festlegung der Verkaufspreise liegt im alleinigen Ermessendes Handels. Auf die individuellen Endverbraucherpreise nimmt Procter & Gamble keinen Einfluss.

