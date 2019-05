Procter & Gamble Germany GmbH & Co Operations oHG

Eltern werden ist nicht schwer, Eltern sein dagegen sehr: Jede fünfte Familie wünscht sich mehr Freizeitangebote für ihr Kinder

Schwalbach am Taunus (ots)

Familie bedeutet Liebe und Zusammenhalt: jeden Tag, rund um die Uhr. Am 15. Mai, dem Tag der Familie, rücken diese in den Mittelpunkt und werden gefeiert. Allein in Deutschland gibt es 11,6 Millionen Familien: Alleinerziehende Mütter und Väter, Patchwork-, Regenbogen-, Pflege- und Großfamilien aber auch traditionelle Familien kümmern sich Tag für Tag um ihre Kinder. Aber unabhängig davon in welcher Form zusammengelebt wird, die Herausforderungen, Wünsche und Sorgen ähneln sich. Eine GfK-Studie* im Auftrag von Procter & Gamble hat ergeben, dass sich 27 Prozent bessere Bildungseinrichtungen und 21 Prozent mehr und bessere Betreuungsangebote für ihre Kinder wünschen. Zudem wünschen sie sich mehr Zeit für gemeinsame Aktivitäten - ca. 30 Minuten pro Tag mehr für Hilfe bei den Hausaufgaben oder beim Lernen steht auf dem Wunschzettel von Familien.

Aber auch die Finanzen sind ein Thema, das Familien in ihrem Alltag beschäftigt. Mehr als zwei Drittel aller befragten Familien wünschen sich eine höhere finanzielle Entlastung für Familien, jeder Zweite mehr bezahlbaren Wohnraum. Dieser Wunsch ist bei Alleinerziehenden noch höher, 60 Prozent geben an, dass ihnen günstigere Wohnungen den Alltag erleichtern würden. Aber auch Bildung liegt Familien am Herzen: fast jeder Dritte gibt an, sich bessere Bildungseinrichtungen zu erhoffen.

Die Top 6 Wünsche von Familien, die ihnen den Alltag erleichtern

1. Höhere finanzielle Entlastung für Familien (68 Prozent)

2. Mehr bezahlbarer Wohnraum für Familien (52 Prozent)

3. Flexiblere Arbeitszeitmodelle hinsichtlich Arbeitszeit und Arbeitsort (45 Prozent)

4. Bessere Bildungseinrichtungen (27 Prozent)

5. Mehr Freizeitangebote für Kinder und Familien (23 Prozent)

6. Mehr und bessere Betreuungsangebote (21 Prozent)

Unterstützung im Alltag

Die Aktion #FamilienChancen, unterstützt vom FC Bayern München, macht sich für Familien stark. Denn sie meistern den Alltag und erbringen dabei wahre Höchstleistungen - 7 Tage die Woche und ohne Halbzeitpausen. Gesellschaftliche Anerkennung kommt dabei leider oft zu kurz - genauso wie die Zeit für die schönen Dinge im Familienleben. Soziale Einrichtungen und Vereine bieten praktische Hilfe für Familien um ihren Alltag zu meistern, doch auch hier ist das Geld knapp. #FamilienChancen unterstützt unterschiedliche gemeinnützige Projekte, die sich für hilfsbedürftige Kinder und Eltern einsetzen. Durch den Kauf von Procter & Gamble-Produkten (wie z.B. Pampers, Ariel, Gillette oder Swiffer) bei einem der teilnehmenden Handspartner leisten Kunden im Aktionszeitraum einen Beitrag zur Finanzierung der verschiedenen Projekte. Außerdem zahlt jedes Liga-Tor, das der FC Bayern München erzielt, auf die Aktion ein. Für jedes Tor des FC Bayern München in der Liga-Saison, gehen weitere 500 EUR in den Spendentopf.

#FamilienChancen: Geförderte Projekte und Vereine

#FamilienChancen unterstützt unter anderem die RTL Kinderhäuser. Hier erhalten Schüler bereits seit 2009 Hausaufgabenhilfe, liebevolle Betreuung und werden durch kreative Spiel- und Bildungsangebote gefördert. Neben einer ausgewogenen Mahlzeit werden sie außerdem zum Thema gesunde Ernährung geschult.

Daneben werden lokale Projekte und Vereine unterstützt wie z.B. Livingroom Family aus Duisburg, die sich mit ihrer Spende einen dringend notwendigen Bollerwagen für die zu betreuenden Kinder kaufen konnten. Der Hamburger Förderverein KinderLeben e.V., der schwerkranken Kindern und ihren Eltern hilft, freut sich darüber, dass sie mit ihrer Spende das Elterncafé zu einem Treffpunkt für die betreuten Familien ausbauen können. Ein weiteres Projekt, das finanziell von #FamilienChancen unterstützt wird, ist das therapeutische Reiten für herzkranke Kinder in Bad Homburg. Durch die Förderung werden nicht nur Eltern entlastet, sondern insbesondere den Kleinsten eine große Freude bereitet.

*Online-Umfrage (2018) der GfK im Auftrag von Procter & Gamble unter 1.867 Personen ab 16 Jahren mit Kindern unter 18 Jahren

Weitere Informationen zur Aktion unter: www.zusammen-fuer-familienchancen.de

