Die Produkte auf Hanfbasis der Partnerunternehmen Panaxia US und Ultra Health erhalten eine Vertriebs- und Herstellungslizenz

Tel Aviv, Israel und Albuquerque, New Mexico (ots/PRNewswire)

Nach erfolgreichem Bestehen des New Mexico NMED-Audits erhielt Panaxia US die erste Lizenz ihrer Art, um Produkte in den Vereinigten Staaten herzustellen und zu vertreiben

Am 7. Februar 2020 bestanden Panaxia US, ein Hersteller pharmazeutischer Cannabis-Produkte in den Vereinigten Staaten, und Ultra Health, der strategische Partner des Unternehmens und größte autorisierte Kultivator und Vertreiber medizinischer Cannabis-Produkte im Bundesstaat New Mexico, US das NMED-Audit des Bundesstaates New Mexico. Ihnen wurde die erste Lizenz ihrer Art für die Herstellung und den Vertrieb von Produkten auf Hanfbasis in New Mexico und den Vereinigten Staaten allgemein gewährt. Mit der neuen Lizenz wird Panaxia US sublinguale Tabletten, orale Tabletten und sublinguale Tropfen herstellen. Darüber hinaus gibt es Pläne für eine zukünftige Expansion, um ebenfalls inhalierbare Produkte, Salben und Cremes anzubieten. Die Produkte werden in einem von Panaxia US betriebenen Werk in Bernalillo, New Mexico produziert.

Die Lizenz ermöglicht es Panaxia US und Ultra Health, Hanfprodukte zu produzieren und in den Vereinigten Staaten zu vertreiben. Bisher wurden die Produkte dieses Werks einzig lokal verkauft. Die ersten Produkte wurden Anfang des Monates hergestellt. Das Werk wurde von Panaxia US entwickelt und wird ebenfalls durch Panaxia US betrieben. Ultra Health liefert hingegen die Rohstoffe und vertreibt die Produkte. Durch die neue Lizenz sind die beiden Unternehmen nun dazu in der Lage, ihre Produkte gemeinsam auf dem US-Markt zu verkaufen.

Dr. Dadi Segal, CEO der Panaxia: "Diese Errungenschaft ist der neuste unter den zunehmenden Beweisen, die die herausragenden F&E-Fähigkeiten von Panaxia sowie den Wert der strategischen Zusammenarbeit mit Ultra Health hinsichtlich der hohen Qualität medizinischer Cannabis-Produkte und Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen belegen. Wir sind stolz darauf, das Audit erfolgreich bestanden zu haben. Unsere hochwertigen Produkte entsprechen dank der hervorragenden internationalen F&E-Fähigkeiten von Panaxia selbst den strengsten Bestimmungen."

Duke Rodriguez, President und CEO der Ultra Health...

"Die ist wohlmöglich das erste US-israelische Joint-Venture, das sich speziell auf den Bereich der Medizinprodukte mit niedrigem THC- und hohem CBD-Gehalt konzentriert und diese erfolgreich aus den Vereinigten Staaten nach Israel importiert", so Duke Rodriguez, CEO und President der Ultra Health®. "Ich freue mich auf den zukünftigen Erfolg, den unsere Partnerunternehmen Ultra Health und Panaxia gemeinsam haben werden und der beide Unternehmen nachweislich dazu befähigt, Innovationen in der Cannabis-Branche auf globaler Ebene zu entwickeln."

Informationen zu Ultra Health

Ultra Health ist das erfolgreichste Cannabis-Unternehmen im Bundesstaat New Mexico und der größte vertikal integrierte Cannabis-Anbieter in den Vereinigten Staaten. Derzeit betreibt der Anbieter 20 Arzneiausgabe-Standorte im gesamten Bundesstaat. Weitere 10 Filialen sollen im zweiten Quartal 2020 eröffnet werden. Ultra Health bietet eine unvergleichliche medizinische Cannabis-Versorgung durch die Herstellung akkurat dosierter rauchfreier Cannabis-Produkte, wie sublingualer Tabletten, Öle, Pastillen, Suppositorien usw., dank der Zusammenarbeit mit dem israelischen Pharmaziekonzern Panaxia. Ultra Health ist ein Vorreiter, wenn es um patientenrechtliche Themen geht, und kämpft auch weiterhin für eine angemessene Versorgung und den Zugang ländlicher Gebiete auf den medizinischen Cannabis-Markt in New Mexico.

Informationen zu Panaxia Israel

Panaxia Israel (www.panaxia.co.il) ist Teil des Pharmaziekonzerns der Segal-Familie, der seit mehr als vier Jahrzehnten besteht und über 600 verschiedene Pharmazieprodukte herstellt, die in mehr als 30 Ländern vertrieben werden. Panaxia wurde von Dr. Dadi Segal, Dr. Eran Goldberg und Assi Rotbart, LL.B gegründet und bildet die Cannabis-Division des Konzerns. Zudem stellt die Schwesterndivision in Nordamerika mehr als 60 Pharmazieprodukte auf medizinischer Cannabis-Basis her, darunter sublinguale Tabletten, orale Tabletten, Öle, Inhalatoren usw. Diese wurden dazu entwickelt, Leiden wie posttraumatischen Stress, Krebs, chronische Schmerzen, Epilepsie, Magersucht, Verbrennungen und zahlreiche andere medizinische Erkrankungen zu behandeln. Panaxia beschäftigt etwa 90 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sämtliche klinischen Experimente werden vom Unternehmen selbst durchgeführt.

