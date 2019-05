GrillEye®

GrillEye® Pro Plus: Revolutionäre Innovation mit Cloud-Konnektivität

Athen (ots/PRNewswire)

Nach einem Jahr kontinuierlicher Verbesserungen präsentiert G&C jetzt offiziell GrillEye® PRO Plus - ein Thermometer, mit dem Grillen und Kochen auf ein neues Niveau gehoben werden. Inspiriert und kreiert von Freunden des Grillens für Gleichgesinnte, erfüllt der PRO Plus auf professionelle und zugleich einfache Art und Weise die Bedürfnisse selbst der anspruchvollsten Grillenthusiasten.

Neben Bluetooth und WLAN bietet GrillEye PRO Plus jetzt auch Cloud-Konnektivität, mit der Sie Ihren Smoker, Grill oder Ofen von überall aus überwachen können. Es wird komplett in Europa hergestellt und verwendet eine zum Patent angemeldete Kombination aus Hard- und Software auf einer Technologieplattform, die eine Reihe von erweiterten Funktionen ermöglicht, mit dem Kernziel, die Benutzerfreundlichkeit zu verbessern.

Nahtlose Benutzerfreundlichkeit

GrillEye® PRO Plus vereinfacht die Verbindung zu Ihrem Smartphone und warnt Sie über die intuitive GrillEye® PRO App, die für iOS, Apple Watch und Android verfügbar ist, sobald die Temperatur des Grillguts das gewünschte Niveau erreicht hat. Die App unterstützt u.a. voreingestellte Anpassungen, fortschrittliche Grafiken und Algorithmen zur Berechnung, wann das Grillgut fertig ist, die alle darauf abzielen, eine perfekte Grillade zu liefern, die auf Ihren Geschmack zugeschnitten ist.

Wegweisende Funktionen

- Überwachung über die CloudBeobachten Sie außerhalb des Netzwerks Ihres Hauses die Temperatur Ihres Essens ohne Beschränkung der Reichweite. Die zum Patent angemeldete Hybrid-WLAN-Konnektivität ermöglicht sowohl die Fernüberwachung als auch die lokale Überwachung, wenn kein WiFi®-Netzwerk verfügbar ist. GrillEye® PRO Plus schaltet automatisch zwischen den verfügbaren Verbindungen um, um Kontinuität und ein optimales Energiemanagement zu erreichen. - Adaptives Anzeigesystem (A.D.S., Adaptive Display System - zum Patent angemeldet)GrillEye® PRO Plus ist mit einem massiven 2,7 Zoll Aktivmatrix-Bildschirm ausgestattet, der dynamisch an Ihre Anwendung angepasste Informationen anzeigt, die auch bei direkter Sonneneinstrahlung lesbar sind. - Von der FDA zugelassene 2-in-1-TemperatursondenGrillEye® PRO Plus enthält 2 Sonden, die vollständig aus Edelstahl und raumfahrttauglichem Aluminium gefertigt sind, um den harten Bedingungen beim Grillen standzuhalten. Es enthält außerdem 2 hochwertige Edelstahl-Clips zur Überwachung der Umgebungstemperatur. - Anschlüsse für 8 Sonden GrillEye® PRO Plus ermöglicht es Ihnen, die Temperatur von bis zu 8 verschiedenen Sonden gleichzeitig zu erfassen.

Charakteristisches Design

Die Form des GrillEye® PRO Plus entstand aus der Verbindung von Ergonomie und zeitgemäßer Ästhetik. Das Ergebnis ist ein Innovationspaket in einem charakteristischen Design, das Grill- und Kochsessions perfektioniert - und das alles mit Stil.

Allgemeine Informationen

- Verfügbarkeit und Preisgestaltung GrillEye® PRO Plus ist von einem umfangreichen Händlernetzwerk erhältlich: https://grilleye.com/wheretobuy/index.htmlDie UVP liegt bei 99,90 USD bzw. 99,90 EUR - Hochauflösende Bilder:https://grilleye.com/media/

Facebook:

http://facebook.com/grilleye

Instagram:

https://www.instagram.com/grilleye_original/

G&C® ltd

GrillEye.com

Pressekontakt:

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: George

Kassiteropoulos

Telefon: +30-210-800-4995

E-Mail: gkassiteropoulos@gcdis.com

Original-Content von: GrillEye®, übermittelt durch news aktuell