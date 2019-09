PopSockets

Weltweite Markteinführung der PopSockets-Kollektion mit Swarovski-Kristallen für die Weihnachtsfeiertage 2019

PopSockets, der Hersteller der zusammenklappbaren Smartphone-Griffe, freut sich, die Einführung der neuesten Feiertags-Capsule-Kollektion mit Swarovski-Steinen auf dem nationalen und internationalen Markt bekanntgeben zu dürfen.

Die Feiertagskollektion wird vier modische und innovative Farben bieten, einschließlich von zwei neu aufgelegten Bestsellern: Silber und Jet Black. Die brandneuen Farben dieser Feiertagssaison sind Golden Metallic Sunshine, eine neue Innovation von Farbeffekten für beide Marken, sowie eine hinreißende Mischung aus goldfarbenen, blauen und violetten Farbtönen, die als "Heliotrope Medley" bezeichnet wird. Jeder PopGrip bietet einzigartige Swarovski-Chaton-Kristalle mit zwei Spitzen in maßgefertigten Aluminiumfassungen, die maximale Widerstandfähigkeit und maximales Funkeln ermöglichen.

Die PopGrips mit Swarovski-Kristallen verfügen über die neue Austauschtechnologie von PopSockets. Bringen Sie einfach die PopGrip-Basis an Ihrem Smartphone an und tauschen Sie die Vorderseiten aus, um einen individuellen Look zu erhalten, der zu Ihrer Stimmung oder Ihrem Outfit passt.

Die neue Capsule-Kollektion mit Kristallen von Swarovski ist ab heute auf popsockets.com für 50 USD pro Stück erhältlich. Diese exklusiven Stücke werden nicht nur in den Vereinigten Staaten, sondern ebenfalls in Deutschland, dem Vereinigten Königreich, Frankreich, Italien, Spanien und den Niederlanden erhältlich sein.

"Die atemberaubende neue Swarovski-Kollektion ist das ideale Geschenk für alle Technik- und Modebegeisterten, die ihren Smartphones in dieser Feiertagssaison etwas Glanz verleihen möchten", so Becky Gebhardt, Chief Marketing Officer bei PopSockets.

Informationen zu Swarovski Professional:

Swarovski ist seit 1895 eine Premiummarke für raffinierte Kristallverzierungen. Das Unternehmen ist bekannt für innovative Exzellenz und Kooperationen mit weltberühmten Designern und Marken aus der Mode-, Schmuck-, Accessoires-, Inneneinrichtungs- und Leuchtmittelbranche. Kristalle von Swarovski sind in einer Vielzahl von Farben, Schliffen, Formen und Größen erhältlich und bieten Designern eine unübertroffene Bandbreite der Inspiration, die das Ergebnis einer ganz besonderen Leidenschaft für Details und hochpräzise Schliffe ist. Diese kostbaren Komponenten verleihen jedem Teil, das sie verzieren, einen edlen Glanz. Sie werden nach dem wegweisenden bleifreien* Standard "Advanced Crystal" gefertigt. Das Siegel "Crystals from Swarovski", das ein ausgeklügeltes System zur Nachverfolgung mit eindeutiger Kennnummer umfasst, um Authentizität zu gewährleisten, ermöglicht es Kunden, Produkte zu erkennen, die mit echten Swarovski-Kristallen verziert wurden. www.swarovski.com/professional

*Kristallglas und alle anderen Materialien beinhalten 0,009 % Blei oder weniger.

Informationen zu PopSockets

PopSockets wurde im Jahr 2010 vom ehemaligen Philosophieprofessor David Barnett gegründet. Er suchte nach einer Möglichkeit, um zu verhindern, dass sich sein Kopfhörerkabel stets verheddert. Er klebte dazu einfach zwei Knöpfe auf die Rückseite seines Smartphones und wickelte das Kopfhörerkabel um die Knöpfe. Im Jahr 2014 gründete Barnett in seiner Garage in Boulder, Colorado das Unternehmen, das heute Niederlassungen in Boulder, San Francisco, Hong Kong und Helsinki betreibt. Mittlerweile wurden weltweit über 150 Millionen PopSocket-Grips verkauft. PopSockets möchte durch Innovation, zauberhafte Produkte und einen von der Gemeinschaft ausgehenden Aktivismus die Welt zum Besseren verändern. Zu den Produkte gehören die Sparten PopGrip, PopTop, PopWallet und PopMirror, die alle entwickelt wurden, um die Funktionalität der digitalen Geräte, die wir täglich nutzen, zu erweitern. Im Herbst des Jahres 2018 stellte PopSockets erstmals das Poptivism-Programm vor - eine Plattform, um etwas zurück zu geben - bei dem PopSockets 50 % des Verkaufspreises an eine beliebige wohltätige Organisation gemäß Paragraph 501(c)(3) des Gesetzbuches der Vereinigten Staaten spendet. Die Marke hat seit der Gründung des Poptivism-Programms über 3 Millionen USD in Geld- und Sachleistungen an diverse Non-Profit-Organisationen gespendet.

