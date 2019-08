PopSockets

PopSockets präsentiert neue ShopBAZAAR Capsule-Kollektion

Boulder, Colorado (ots/PRNewswire)

PopSockets, der Hersteller von ausfahrbaren Handy-Griffen und Tech-Accessoires, hat heute eine Partnerschaft mit ShopBAZAAR verkündet, eine immersive Einkaufsplattform, auf der von den Herausgebern von Harper's BAZAAR saisonal handverlesene Must-Have-Produkte angeboten werden.

Die exklusive vierteilige ShopBAZAAR Capsule-Kollektion beinhaltet individuelle PopGrips, die von vier Redakteuren von Harper's BAZAAR gestaltet wurden - Jade Frampton, Editorial Director, Chrissy Rutherford, Special Projects Director, Amanda Alagem, Accessories Director, und Kerry Pieri, Fashion & Features Director. Die exklusiven PopGrip-Designs sind von aktuellen Modetrends inspiriert und mit auffallenden und minimalistischen Tiermotiven verziert.

"Ich bin total begeistert von diesen vier einzigartigen PopSockets-Designs auf The HERO - eine wöchentlich wechselnde Auswahl an handverlesenen Must-Have-Produkten, die auf ShopBAZAAR.com erhältlich sind. Tiermotive sind der neue Trend und die Inspiration für diese spezielle Capsule-Kollektion", sagte Jade Frampton, Editorial Director von ShopBAZAAR. "Jedes Design ist Ausdruck unserer individuellen Persönlichkeit und doch Teil einer in sich geschlossenen Kollektion, an der mobile Nutzer ihre Freude haben werden."

Mit dem PopGrip braucht man nur eine Hand, um E-Mails zu beantworten oder SMS zu schreiben. Er dient auch als praktischer Ständer beim Anschauen von Medieninhalten und ermöglicht vor allem das Einfangen wunderbarer Momente (und Selfies). PopSockets bietet jetzt auswechselbare Technologien, damit man nicht auf ein Design festgelegt ist und jeden Tag seine Stimmung und Garderobe reflektieren kann.

"PopSockets entwickelt trendige und funktionale Produkte, die Freude machen. Die Kooperation mit einer Autorität in Sachen Luxusmode wie Harper's BAZAAR ist die perfekte Kombination aus Mode und nutzbarer Technologie", sagte Becky Gebhardt, Chief Marketing Officer bei PopSockets. "PopSockets ist der führende Anbieter von Handy-Accessoires, die bei Modeliebhabern und Influencern gleichermaßen angesagt sind. Diese vier trendigen Designs sind das perfekte Tech-Accessoire für den Herbst."

Die exklusive Capsule-Kollektion kann ab Dienstag, den 20. August auf PopSockets.com und ShopBAZAAR.com bestellt werden.

Informationen zu PopSockets

PopSockets wurde 2010 vom ehemaligen Philosophieprofessor David Barnett gegründet. Er suchte nach einer Möglichkeit, dass sich sein Kopfhörerkabel nicht immer verheddert. Er klebte einfach zwei Knöpfe auf die Rückseite seines Telefons und wickelte das Kopfhörerkabel um die Knöpfe. 2014 entstand PopSockets in seiner Garage in Boulder (Colorado). Heute gibt es Niederlassungen in Boulder, San Francisco, Hongkong und Helsinki und weltweit wurden mehr als 150 Millionen PopSockets verkauft. PopSockets will die Welt verbessern - mit innovativen, magischen Produkten und gemeinschaftlichem Aktivismus. Die Produktpalette umfasst PopGrip, PopTop, PopWallet und PopMirror, die allesamt die Funktionalität unserer digitalen Alltagsgeräte steigern sollen. Im Herbst 2018 startete PopSockets das Poptivism-Programm - eine gemeinnützige Give-back-Plattform zur Demokratisierung von Erfindertum und Wohltätigkeit. PopSockets spendet 50 % vom Verkaufserlös an die gemeinnützige Organisation (501(c)(3)) der Wahl. Seit dem Start von Poptivism hat die Marke hat über 3 Millionen Dollar an Geld und Produkten für verschiedene gemeinnützige Zwecke gespendet.

Informationen zu ShopBAZAAR.com

ShopBAZAAR ist der weltweit erste Content-to-Commerce-Store, der dem interessierten Leser ein nahtloses Einkaufserlebnis bietet. Der 2012 aufgelegte E-Commerce-Store wird exklusiv von den Herausgebern der Zeitschrift Harper's BAZAAR geführt. Darin spiegelt sich die lange Tradition der Kultiviertheit und Eleganz wider, kombiniert mit dem ganz eigenen "Hauch von Wagemut". Die Herausgeber von BAZAAR wählen jedes Produkt für ShopBAZAAR einzeln aus und schließen auf elegante Weise die Lücke zwischen Sehen und Kaufen. Der Leser kann auf den Seiten von BAZAAR einkaufen, ohne jemals den Markenauftritt zu verlassen.

