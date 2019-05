Holzapfel & Cie. KG

Tee-Handels-Kontor Bremen mit neuer Produkt-Linie Min Bester - loser Tee im extra großen Portionsbeutel - 11 Sorten - 5 Biotees

Worpswede bei Bremen

Convenience ist Trumpf. Ob für den Außer-Haus-Verzehr oder fürs Büro, immer mehr praktische Anwendungen gehören zum modernen Lifestyle einfach dazu. Dieser Trend macht selbst vor Premium-Tee nicht Halt. Denn heute will der Teetrinker seinen Lieblingstee nicht nur zu Hause genießen, sondern auch unterwegs oder auf Reisen nicht darauf verzichten.

Das Tee-Handels-Kontor Bremen, seit über 40 Jahren bundesweit bekannt für losen Tee in blau-weiß gestreiften Teetüten, bringt nun erstmalig eine neue Produktlinie unter dem Namen Min Bester auf den Markt. Loser Blatt-Tee, abgefüllt in extra großen Portionsbeuteln mit den elf beliebtesten Sorten aus dem Lose-Tee-Segment. Der Verbraucher hat die Wahl unter drei Schwarztees, zwei Grüntees, einem Früchtetee und fünf Kräutertees. Um der zunehmenden Bio-Nachfrage gerecht zu werden sind fünf Tees in Bioqualität. Jeder Teebeutel ist einzeln aromageschützt und hygienisch verpackt und genau richtig für Teebecher oder große Tasse. Jede Packung enthält 15 besonders große Portionsbeutel.

Das Sortiment umfasst: Admiral's Cup® - malzig-würziger Assam-Schwarztee mit kräftigem Geschmack Bio Darjeeling Royal Blend - blumiger Schwarztee mit leicht fruchtiger Note Earl Grey - Klassiker, Schwarztee mit feinem Bergamotte-Aroma Bio Edel-Sencha - grasig-weicher, bittersüßer Grüntee Himmelstau® - Aromatisierter Grüner Tee Mango-Zitrus Grapefruit Rosé - Aromatisierter Früchtetee Entspannung - Aromatisierter Rooibostee Orange-Creme Ingwerzauber - Kräutertee mit viel Ingwer, abgerundet mit Zitronengras und Süßholzwurzel Bio Blanker Hans® - kräftiger, intensiver Kräutertee Bio Küstensonne - Kräutertee mit Kamille und Moringa, fruchtig, mit pikanter Note Bio Wellenbrecher - Kräutertee mit Pfefferminze und Zitronengras

Min Bester ist zum Preis ab 7,95 EUR (UVP) erhältlich in den Teefachgeschäften vom Tee-Handels-Kontor Bremen, online unter www.Tee.jetzt, im Premium-Lebensmitteleinzelhandel und in ausgewählten Hotels. Produktmuster auf Anfrage.

