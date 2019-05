Campercontact: Brauerei Biberach zum deutschen Wohnmobilstellplatz des Jahres 2019 gewählt

Campercontact

Der Wohnmobilstellplatz der Brauerei Biberach wurde von Wohnmobilisten zum deutschen Wohnmobilstellplatz des Jahres 2019 gewählt. Dieser Preis wird von Campercontact, einer der größten Wohnmobilstellplatz-Plattformen in Europa, vergeben. Der bayerische Wohnmobilstellplatz Roggenburg-Biberach erreichte mit 9,2 die höchste Punktzahl auf Campercontact.com.

Dieser gemütliche Wohnmobilstellplatz bietet Platz für maximal acht Wohnmobile und wird wegen seiner grünen Umgebung geschätzt. Auch die Möglichkeit, das lokal gebraute Bier der Brauerei Biberach zu probieren, wurde von den Besuchern als großes Plus eingestuft. Eigentümer Richard Schmid freut sich sehr über die Auszeichnung. "Das ist eine wunderbare Anerkennung."

Zweiter und dritter Platz

Der zweite Platz ging an den Reisemobilpark Eutiner im Bundesland Schleswig-Holstein. Dieser Wohnmobilstellplatz im Dorf Eutin erzielte ebenfalls eine durchschnittliche Bewertung von 9,2, verfügte aber über weniger Bewertungen als der Sieger. Der Wohnmobilstellplatz am Deister im Niedersachsen lag auf Rang drei. Dieser Wohnmobilstellplatz in Rodenberg erreichte eine Durchschnittsbewertung von 9,1.

Campercontact verleiht den Preis für den Wohnmobilstellplatz des Jahres zur Verbesserung der Qualität der Übernachtungsmöglichkeiten für Wohnmobilisten. Wohnmobilfreunde stehen über die Website und App von Campercontact insgesamt mehr als 5.300 Wohnmobilstellplätze in Deutschland zur Verfügung. Jeder Wohnmobilstellplatz muss im Vorjahr (2018) mindestens fünfzehn Bewertungen auf Campercontact.com erhalten haben, um die Chance auf den Gewinn dieses Preises zu haben. Der Wohnmobilstellplatz mit der höchsten Durchschnittspunktzahl gewinnt den Preis und darf sich ein Jahr lang mit dem Titel "Wohnmobilstellplatz des Jahres" schmücken. Verbraucher können ihren Aufenthalt mit einer Punktzahl von 1 (sehr schlecht) bis 10 (sehr gut) bewerten.

Mit mehr als 29.000 Wohnmobilstellplätzen in mehr als 50 Ländern zählt Campercontact zu den größten Wohnmobilstellplatz-Plattformen in Europa. 175.000 Wohnmobilisten nutzen die App jeden Monat. Campercontact wurde von Wohnmobilisten für Wohnmobilisten gegründet. Nutzer haben die Möglichkeit, Stellplätze hinzuzufügen sowie Kommentare, Fotos, Videos und Bewertungen hinzuzufügen.

