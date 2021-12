ManoMano

Leben wie in der Lieblings-Serie: Wie das Wohnzimmer zum Filmset wird

Serienverrückte und Deko-Liebhaber*innen kommen zusammen - ManoMano hilft dabei, das Zuhause mit filmreifen Wohnaccessoires einzurichten.

Heute sind die Serien, die wir sehen, mehr denn je das Gesprächsthema mit Freund*innen und den Liebsten: Wir kommentieren die neuesten Folgen, wir hassen Spoiler und wir warten ungeduldig auf unsere neuen Lieblingsstaffeln. Kurzum, sie sind zu einem echten Teil unseres Lebens geworden. Sie ermöglichen es uns, neue Geschichten zu erfahren, uns zu begeistern und gemeinsam mit den Protagonist*innen in ihre Abenteuer einzutauchen.

Aber Fernsehserien diktieren auch Trends und Lebensstile... Wer würde nicht gerne in Carries kultigem Apartment in Manhattan wohnen? Oder mit Mrs. Maisel in ihrem Mid-Century-Wohnzimmer einen Dirty Martini trinken? Hier sind einige Tipps von ManoMano - Europas führendem E-Commerce-Unternehmen für Heimwerker-, Garten- und Einrichtungsbedarf - um das eigene Zuhause im Stil der beliebtesten Streaming-Serien zu dekorieren.

SATC wird zu AJLT: Carrie Bradshaw's 2.0 Stil ist wieder ein Spiegel ihrer Persönlichkeit

Endlich ist es wieder soweit: der "Sex and the City"-Reboot "And just like that.."! bringt uns Carrie zurück! In Deutschland läuft die New Yorker Kultserie bei Sky bzw. Sky Ticket. Sie schrieb Geschichte, weil die Protagonistinnen ungewohnt feministisch über Sex reden. Natürlich spielen daneben noch Mode und Stil eine wichtige Rolle: Die Serie ist für ihre spektakulären Looks, extravaganten Szenarien und mutigen Ausstattungen berühmt. Auch Carrie's und Mr. Big's neue Wohnung ist ein toller Mix aus Eleganz und Romantik - typisch amerikanisch eben. Die warme Farbgebung aus kupferbraunen Wänden mit rauchblauen und rostroten Akzenten lässt die Wohnung trotz glamouröser Opulenz gemütlich erscheinen. Klassisch, verrückt und trotzdem super lässig. Für Airbnb und Warner Bros. wurde sogar ihr legendäres Apartment reinszeniert, man kann tatsächlich dort übernachten. Carrie's zeitlos eklektischer Farb-, Muster, Material- und Epochen-Mix ist eine tolle Inspirationsquelle für die eigene Wohnungsgestaltung.

The Marvelous Mrs. Maisel: Eine unerschrockene Comedienne mit einzigartigem Geschmack

Zwei lange Jahre mussten sich Fans von Midge Maisel gedulden, doch nun steht ihr nächster Auftritt endlich bevor. Als ersten Vorgeschmack hat Amazon gerade einen Trailer der Dramedy-Serie veröffentlicht. Im Februar geht's endlich los, Prime Video hat den Starttermin für die vierte Staffel seines Golden Globe- und Emmy-Winners verkündet. Wir lieben die Serie nicht nur wegen der fantastischen Schauspieler*innen und des Drehbuchs, auch das Produktionsdesign ist atemberaubend: Midges Wohnung ist ein Traum in Pastellfarben. Zartblau, Creme und Rosa - an den Wänden, als Teppich und bei den Vorhängen. Ein weiteres Thema sind Blumen: auf der gemusterten Tapete im Foyer oder als geblümte Sofakissen. Natürlich dürfen überall Vasen mit frischen Schnittblumen nicht fehlen. Midges Möbel sind meist klassische Mid-Century-Modelle. Rottöne und Antiquitäten runden das Bild ab. In ihrem Wohnzimmer steht ein auffallender Polsterhocker. Die Serie spielt zwar in den Sechzigern und das merkt man am Stil, doch auch hier findet sich ein eklektischer NYC-Mix ähnlich wie bei SATC bzw. AJLT.

Babylon Berlin: Wohnen wie im Film

Die vierte Staffel von "Babylon Berlin" ist im Kasten und wir dürfen uns im Frühjahr 2022 endlich auf neue Folgen der Koproduktion der ARD und Sky freuen. Diese Erfolgsserie ist die teuerste deutsche Serie aller Zeiten. Warum nicht die Zeit des Wartens damit überbrücken, den Zeitgeist der Roaring Twenties in die eigenen vier Wände zu holen? Der damalige Einrichtungsstil war edel und extravagant - Art Déco, Hollywood-Eleganz und ganz viel Samt. Serienjunkies können nun der eigenen Wohnung mit unseren Wohnideen einen filmreifen Auftritt bescheren. Für ein authentisches Babylon-Berlin-Feeling genügen schon wenige ausgefallene Wohnaccessoires im Zwanziger-Jahre-Look. Möbelstücke aus dunklem Holz mit polierten Oberflächen waren typisch für die damalige Zeit. Ein Sideboard mit Messingfüßen oder ein Retro-Servierwagen als Bar umfunktioniert sorgen sofort für Goldenen-Zwanziger-Charme. Natürlich dürfen Lampen, Kerzenständer und Spiegel aus Messing nicht fehlen. Weiche Teppiche, samtige Vorhänge und Deko-Kissen aus Satin und Brokat geben dann den letzten Schliff.

Bridgerton: Eine fesselnde Serie über die britische High Society des 19. Jahrhunderts

Auch eine Netflix-Serie, bei der nicht nur Handlung und Charaktere fesseln - sondern vor allem auch die Raumausstattung ins Auge sticht. Diese Produktion zeichnet sich durch spektakuläre Schauplätze und prunkvolle Gebäude aus. Bei der Serie liegen alle richtig, die dem Zuhause einen Hauch von Eleganz verleihen wollen. Sie ist exemplarisch für einen neuen Stil, den "Regencycore", der vom barocken englischen Stil inspiriert wird. Die Blumendrucke stehen im Mittelpunkt, und der goldene Touch der Rahmen, Kerzenleuchter und Vasen unterstreicht diesen klassischen Trend, genau wie im Bridgerton Manor. Bitte nicht vergessen, die Wände mit Rahmen und Gemälden zu schmücken. Und schon steht die Einrichtung ganz im königlichen Stil!

Élite: Die Millionärsserie mit Deko-Ideen für jeden Geldbeutel

Diese Netflix-Serie ist eine moderne Designikone und zeichnet sich durch ihre großen und spektakulären Räume aus. Man muss allerdings nicht gleich, wie in der Serie, ein Traumhaus mit atemberaubendem Garten und endlosen Pool haben. Um dem Lieblingsraum einen gestalterischen Akzent zu verleihen, braucht es nur ein altmodisches Gemälde oder eine Skulptur in einem hellen Raum aufgestellt - vielleicht vom Dachboden oder gegebenenfalls vom nächsten Flohmarkt. Ein perfektes Beispiel ist das Haus von Polo, insbesondere sein Wohnzimmer. Die Präsenz von minimalistischen, kolonialen und nordischen Stilen lässt sich auch in der Villa von Rebecca und ihrer Mutter bewundern - eine tolle Inspiration!

