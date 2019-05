Techedge S.p.A.

Techedge erhält für SAP S/4HANA eine positive Erwähnung im Magic Quadrant von Gartner 2019

Mailand (ots/PRNewswire)

Techedge (BIT: EDGE) wurde im Magic Quadrant 2019 für SAP S/4HANA mit der "ehrenvollen Erwähnung" ausgezeichnet.

Laut Gartner beschäftigt sich dieser Magic Quadrant mit Lösungsanbietern im Umfeld der SAP S/4HANA-Plattform und bewertet die Fähigkeiten von 18 Service Providern Analysen, die Implementierung und die Verwaltung von SAP S/4HANA Anwendungen weltweit bereitstellen zu können. "Ich bin stolz auf das, was unser SAP S/4HANA Launchpad-Team bisher geleistet hat. Die lobende Erwähnung im Gartner Magic Quadrant-Bericht bestätigt weiter meine Überzeugung, dass Techedge in diesem Bereich führend ist und weiterhin führend sein wird ", sagt Domenico Restuccia, CEO der Techedge Group. "Große und kleine Unternehmen stehen heute unter dem Druck, intelligenter und agiler zu operieren. Wir helfen ihnen dabei, diesen Anspruch in Wettbewerbsvorteile umzuwandeln und realisieren damit Effizienzsteigerungen, indem wir mit schnellen und sicheren innovativen Lösungen arbeiten - von der Lieferkette bis zum digitalen Boardroom - für ein rundum agiles Unternehmen. "

Sergio Ferrari, Global Director für SAP S/4HANA bei Techedge, nennt die jüngsten Entwicklungen wie die SAP zertifizierten Lösungen für die S/4HANA-Migration und die Robotic Process Automation (RPA) als Beispiele für das Engagement und die Fokussierung des Unternehmens, seinen Kunden eine nahtlose Transformation in ein intelligentes ERP zu ermöglichen. "Sowohl mittlere als auch große Unternehmen bringen wir in Rekordzeit zum Produktivbetrieb, egal ob es sich um eine Greenfield-, Brownfield- oder Bluefield-Implementierung handelt. Wir haben in die technologische Kompetenz und die Prozesskompetenz investiert, um Unternehmen dabei zu helfen, diesen Übergang so reibungslos wie möglich zu gestalten".

Techedge verfügt über zwei SAP-zertifizierte Lösungen für SAP S/4HANA-Migrationen, einschließlich S/4HANA Discovery und Landing. Darüber hinaus hat das Unternehmen eine Robotic Process Automation (RPA) Lösung entwickelt, um den Abgleich von Finanzdaten zu verwalten, ein zentrales Anliegen vieler Unternehmen. "Mit unserer RPA-Anwendung können wir Unternehmen dabei helfen, Ausfallzeiten erheblich zu reduzieren", sagt Ferrari.

ÜBER TECHEDGE

Die Techegde Mission ist es, Organisationen dabei zu unterstützen, sich durch kurze, iterative Zyklen geschäftsgetriebener Innovationen zu einem tatsächlich digitalen Unternehmen zu entwickeln.

Wir kombinieren Business-Advisory- und technologische Kompetenz mit erstklassiger Delivery zu herausragenden Business Solutions und Services.

Die internationale Präsenz bietet die Skalierbarkeit eines Global Providers, die Flexibilität eines lokalen Partners sowie die Kompetenz eines strategischen Trusted Advisors.

Original-Content von: Techedge S.p.A., übermittelt durch news aktuell