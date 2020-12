Xativa(TM)-Taschen von iX Biopharma als "CBD-Produkt des Jahres" bei den Australian Cannabis Industry Awards 2020 ausgezeichnet

iX Biopharma Ltd

Das Spezialpharmaunternehmen iX Biopharma Ltd (SGX:42C) ("iX Biopharma", "das Unternehmen", oder zusammen mit seinen Tochtergesellschaften "die Gruppe") freut sich bekannt zu geben, dass Xativa(TM), die neuartige sublinguale medizinische Cannabidiol- ("CBD") Oblate der Gruppe, bei den Cannabis Industry Awards 2020 in Australien die Auszeichnung "CBD-Produkt des Jahres" erhalten hat.

Mit den Cannabis Industry Awards werden Cannabispioniere, Fachleute und Unternehmen ausgezeichnet, die zum sozialen Fortschritt und zur Innovation der schnell wachsenden Cannabisindustrie in Australien beitragen. In der Kategorie Business Awards werden Auszeichnungen an Organisationen und ihre jeweiligen Produkte oder Dienstleistungen für Innovation, Exzellenz und Wirkung vergeben. Die Auszeichnungen werden unabhängig und transparent von einem breit gefächerten Gremium ehrenamtlicher Helfer beurteilt, die Experten aus der Industrie und Vorreiter in der Gemeinschaft sind, um gleiche Wettbewerbsbedingungen zu gewährleisten und die Auszeichnungen wirklich repräsentativ zu machen. Dies steht im Gegensatz zu Pay-to-Play-Auszeichnungen, bei denen die Gewinner durch das auszeichnende Unternehmen oder eine öffentliche Abstimmung ausgewählt werden, was große Unternehmen mit tiefen Taschen begünstigen kann.

Xativa(TM), die eine Nanoemulsion aus Breitband-CBD und 0,0 % THC enthält, die mit Hilfe der patentierten sublingualen Verabreichungstechnologie der Gruppe WaferiX(TM) verabreicht wird, ist eine hoch differenzierte und überlegene Dosierungsform, die den Anwendern eine schnelle und besser vorhersehbare Absorption der Arzneimittelwirkstoffe, eine verbesserte Bioverfügbarkeit und das Potenzial für eine schnellere therapeutische Wirkung bietet. Darüber hinaus bietet Xativa(TM) eine feste Einheitsdosis an, die den Ärzten vertraut ist und die eine standardisierte Verschreibung und präzise Dosierung erleichtert - ein wichtiges Merkmal, das unter den heute existierenden CBD-Alternativen (hauptsächlich Blumen und Öle) nicht häufig zu finden ist.

Seit seiner Einführung in Australien im April 2020 hat Xativa(TM) begeisterte Reaktionen von Ärzten und Verbrauchern erhalten, die anerkannt haben, dass sich Xativa(TM) von anderen auf dem Markt erhältlichen Produkten unterscheidet. Über den Start berichtete das australische nationale Nachrichtennetzwerk Nine News, das dazu beitrug, das Bewusstsein für die Vorteile von Xativa(TM) und der firmeneigenen Technologie der Group Waferix(TM) zu schärfen.

Dr. Janakan Krishnarajah, Chief Operating Officer von iX Biopharma, sagte, "Wir freuen uns, dass Xativa(TM), schnell auflösende sublinguale CBD-Waffeln, als Maßstab für neuartige Cannabisverabreichung anerkannt wurden. Dieses CBD-Produkt der nächsten Generation sorgt für Aufsehen und erzeugt eine starke Nachfrage bei Verbrauchern und Ärzten wegen seines schnellen Zerfalls unter der Zunge, seiner überlegenen Bioverfügbarkeit und seines schnellen Wirkungseintritts. Xativa(TM) bietet den Verbrauchern Sicherheit mit fester Dosierung und ist diskret, bequem und einfach zu bedienen. Diese Eigenschaften heben Xativa(TM) deutlich von den anderen 150 Produkten auf dem australischen Markt ab."

